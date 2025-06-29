Погода 30 июня 2025 года в Украине будет разнообразной, и жители разных регионов смогут испытать различные погодные условия. На юге страны ожидается жаркое и солнечное лето, а на севере и востоке — переменная облачность и возможные осадки. Погода на этот день влияет на множество планов, от поездок на природу до городских мероприятий. В этом прогнозе представлена информация о погодных условиях в 24 городах Украины, чтобы помочь вам спланировать день с максимальной пользой.

Прогноз по городам Украины

Погода 30 июня 2025 года в Украине отличается разнообразием. В некоторых городах нас ожидает солнечная и жаркая погода, в других — переменная облачность и даже небольшие осадки. Несмотря на то, что в целом температура воздуха будет комфортной, отдельные регионы могут испытать особенности в связи с местными климатическими условиями. Давайте рассмотрим прогноз по городам, чтобы точно узнать, что ожидать в разных уголках страны.

Киев

В Киеве 30 июня ожидается ясная погода. Днём температура воздуха составит около +26°C, а ночью температура опустится до +15°C. Осадков не предсказывается, ветер слабый, около 1 м/с, с западным направлением. Атмосферное давление останется стабильным, примерно 745 мм рт. ст.

Харьков

В Харькове также будет солнечно, температура днём достигнет +25°C, а ночью — +15°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер лёгкий, около 2 м/с, с юго-западным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Одесса

Одесса 30 июня порадует жителей жарким и солнечным днём. Температура воздуха днём — +28°C, ночью — +20°C. Осадков не будет, ветер слабый, 1 м/с, южного направления. Атмосферное давление будет в пределах 746 мм рт. ст.

Днепр

В Днепре 30 июня будет переменная облачность. Температура воздуха в дневные часы — около +27°C, ночью — +18°C. Осадков не предсказывается. Ветер слабый, около 2 м/с, юго-восточный. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Львов

В Львове 30 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днём — около +24°C, ночью — +16°C. Возможны небольшие осадки. Ветер слабый, около 1 м/с, западного направления. Атмосферное давление — около 746 мм рт. ст.

Запорожье

В Запорожье 30 июня будет переменная облачность. Днём температура воздуха составит +28°C, ночью — +19°C. Осадков не ожидается, ветер слабый, 2 м/с, с юго-восточным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Николаев

В Николаеве 30 июня также будет переменная облачность. Температура днём составит +27°C, ночью — +19°C. Осадков не предсказывается. Ветер слабый, около 2 м/с, южного направления. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Мариуполь

В Мариуполе 30 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днём составит около +26°C, ночью — +18°C. Возможны небольшие осадки. Ветер слабый, около 1 м/с, с западным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Чернигов

В Чернигове 30 июня будет переменная облачность. Температура днём — +24°C, ночью — +16°C. Осадков не предсказывается, ветер слабый, около 2 м/с, с северо-западным направлением. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Сумы

В Сумах 30 июня будет облачная погода с прояснениями. Температура днём составит около +23°C, ночью — +15°C. Возможны небольшие осадки. Ветер слабый, около 2 м/с, с северного направления. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Херсон

В Херсоне 30 июня будет солнечно и жарко. Температура днём — около +30°C, ночью — +22°C. Осадков не предсказывается. Ветер слабый, около 1 м/с, южного направления. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Черкассы

В Черкассах 30 июня будет переменная облачность. Днём температура воздуха составит около +25°C, ночью — +17°C. Осадков не предсказывается. Ветер слабый, около 2 м/с, с юго-восточным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Полтава

В Полтаве 30 июня будет облачная погода с прояснениями. Температура днём составит около +24°C, ночью — +16°C. Возможны небольшие осадки. Ветер слабый, около 2 м/с, с юго-западным направлением. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Винница

В Виннице 30 июня будет переменная облачность. Днём температура воздуха составит около +23°C, ночью — +15°C. Осадков не предсказывается. Ветер слабый, около 2 м/с, с западным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Ровно

В Ровно 30 июня будет облачная погода с прояснениями. Температура днём составит около +22°C, ночью — +14°C. Возможны небольшие осадки. Ветер слабый, около 2 м/с, с северо-западным направлением. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Тернополь

В Тернополе 30 июня будет переменная облачность. Температура днём составит около +21°C, ночью — +13°C. Осадков не ожидается. Ветер слабый, около 2 м/с, с юго-восточным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Кропивницкий

В Кропивницком 30 июня будет облачная погода с прояснениями. Температура днём составит около +22°C, ночью — +14°C. Возможны небольшие осадки. Ветер слабый, около 2 м/с, с юго-западным направлением. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Житомир

В Житомире 30 июня будет переменная облачность. Температура днём составит около +23°C, ночью — +15°C. Осадков не предсказывается. Ветер слабый, около 2 м/с, с северо-восточным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Ужгород

В Ужгороде 30 июня будет облачная погода с прояснениями. Температура днём составит около +25°C, ночью — +17°C. Возможны небольшие осадки. Ветер слабый, около 2 м/с, с юго-западным направлением. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске 30 июня будет переменная облачность. Температура днём составит около +24°C, ночью — +16°C. Осадков не предсказывается. Ветер слабый, около 2 м/с, с северо-восточным направлением. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Погода 30 июня 2025 года

30 июня 2025 года в Украине прогнозируется тёплая и солнечная погода на большей части территории страны, с небольшими колебаниями температур и возможными осадками в некоторых регионах. Эти данные помогут вам точно спланировать день, будь то активный отдых или спокойные прогулки по городу.

Ранее мы писали о том, что возможны смерчи и торнадо в Украине: чего ждать от лета 2025 года.