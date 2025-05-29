Прогноз погоды на 30 мая 2025 года по Украине обещает быть переменным, с различными атмосферными явлениями по регионам страны. Ожидаются как дожди, так и солнечные дни, что может существенно повлиять на планы граждан. Некоторые регионы столкнутся с переменной облачностью, в то время как другие будут наслаждаться ясным небом. Учитывая изменения в атмосфере, важно заранее подготовиться к возможным перепадам температуры и осадкам. В дополнение к этому синоптики предупреждают о солнечной активности, что также стоит учитывать при планировании дня. В этой статье DNEWS представлен подробный прогноз для всех регионов Украины.

Центральные регионы

Киев

В Киеве 30 мая ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура днем составит около +20°C, ночью — около +13°C. Ветер юго-западный, со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Влажность воздуха около 78%. Световой день составит 16 часов и 4 минуты, а UV-индекс — 3, что указывает на умеренную солнечную активность.

Черкассы

В Черкассах 30 мая будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем — около +23°C, ночью — около +14°C. Ветер западный, 3 м/с. Атмосферное давление — 757 мм рт. ст., влажность воздуха — 65%. Световой день составит 16 часов 3 минуты, а UV-индекс — 6, что соответствует высокому уровню солнечной активности.

Чернигов

В Чернигове 30 мая ожидается переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Температура днем около +22°C, ночью — около +12°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Влажность воздуха около 70%. Световой день будет продолжаться 16 часов и 5 минут, а UV-индекс — 4, что соответствует среднему уровню солнечной активности.

Западные регионы

Львов

В Львове 30 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем около +20°C, ночью — около +10°C. Ветер западный, 2 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст., влажность воздуха — 60%. Световой день составит 16 часов и 6 минут, а UV-индекс — 5, что указывает на высокий уровень солнечной активности.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске 30 мая ожидается переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Температура днем — около +18°C, ночью — около +9°C. Ветер северо-западный, 2 м/с. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст., влажность воздуха — 75%. Световой день продолжится 16 часов и 7 минут, а UV-индекс — 3, что соответствует умеренному уровню солнечной активности.

Ужгород

В Ужгороде 30 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем около +22°C, ночью — около +11°C. Ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст., влажность воздуха — 65%. Световой день составит 16 часов и 8 минут, а UV-индекс — 4, что соответствует среднему уровню солнечной активности.

Восточные регионы

Харьков

В Харькове 30 мая ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем около +25°C, ночью — около +16°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Влажность воздуха около 60%. Световой день продлится 16 часов и 9 минут, а UV-индекс — 4, что соответствует среднему уровню солнечной активности.

Донецк

В Донецке 30 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем — около +26°C, ночью — около +16°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Влажность воздуха около 65%. Световой день составит 16 часов и 10 минут, а UV-индекс — 5, что указывает на высокий уровень солнечной активности.

Луганск

В Луганске 30 мая ожидается переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Температура днем — около +24°C, ночью — около +15°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Влажность воздуха около 70%. Световой день продлится 16 часов и 11 минут, а UV-индекс — 4, что соответствует среднему уровню солнечной активности.

Южные регионы

Одесса

В Одессе 30 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем около +22°C, ночью — около +14°C. Ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Влажность воздуха около 60%. Световой день составит 16 часов и 12 минут, а UV-индекс — 5, что указывает на высокий уровень солнечной активности.

Николаев

В Николаеве 30 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем около +24°C, ночью — около +15°C. Ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Влажность воздуха около 65%. Световой день продлится 16 часов и 13 минут, а UV-индекс — 4, что соответствует среднему уровню солнечной активности.

Херсон

В Херсоне 30 мая ожидается переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха днем около +26°C, ночью — около +16°C. Ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Влажность воздуха около 70%. Световой день составит 16 часов и 14 минут, а UV-индекс — 5, что указывает на высокий уровень солнечной активности.

Прогноз магнитной активности

30 мая 2025 года ожидается солнечная активность с К-индексом 3,67, что соответствует средним магнитным бурям. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая головные боли, усталость и перепады настроения. Рекомендуется следить за состоянием здоровья и при необходимости обращаться за медицинской помощью. В такие дни важно снизить физическую нагрузку и больше отдыхать.

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