Погода в Украине на 4 августа 2025 года обещает быть достаточно теплой и разнообразной по регионам. В то время как южные и центральные области будут наслаждаться жарким днем, на севере страны возможны дожди. Если вы планируете путешествие или важное событие, важно заранее ознакомиться с погодными условиями.

Прогноз на 4 августа от DNEWS даст вам все необходимые данные для планирования дня, включая температуру, вероятность осадков, скорость ветра и давление.

Прогноз для Киева на 4 августа 2025 года

Столица Украины ожидает теплый день с максимальной температурой +26°C. Утром и днем температура будет держаться около +22°C, а в вечернее время немного снизится до +23°C. Влажность в Киеве будет составлять 70%, и вероятность осадков почти не велика, всего 7%. Ветер не сильный, около 2 м/с.

Прогноз для Одессы на 4 августа 2025 года

В Одессе 4 августа температура в течение дня достигнет +31°C. Утром температура составит +23°C, днем воздух прогреется до +31°C, а вечером температура будет около +28°C. Влажность воздуха будет 57%, а осадки маловероятны — 2%. Ветер днем может достигать 4.1 м/с, что делает погоду достаточно теплой и стабильной.

Прогноз для Ивано-Франковска на 4 августа 2025 года

В Ивано-Франковске 4 августа температура будет более умеренной. Минимальная температура составит +16°C, а максимальная +25°C. Утром и днем температура будет в пределах +19°C до +25°C. Ожидается низкая влажность, около 63%, но вероятность осадков высокая — до 74%. Ветер будет умеренным, со скоростью до 2.9 м/с.

Прогноз для Днепропетровска на 4 августа 2025 года

Для Днепра 4 августа также обещает жаркую погоду. Минимальная температура составит +20°C, а максимальная — +24°C. Влажность будет колебаться между 87% и 92%, с вероятностью дождя около 64%. Ветер слабый до 3.7 м/с. Важно отметить, что в вечернее время температура будет комфортной — около +22°C.

Прогноз для Львова на 4 августа 2025 года

Львов также будет наслаждаться умеренно теплой погодой. Температура в течение дня будет варьироваться от +16°C до +20°C. Ожидается низкая вероятность осадков (28%), но высока влажность — около 90%. Ветер не сильный, скорость до 2 м/с. Вечером температура останется на уровне +19°C.

Прогноз для Донецка на 4 августа 2025 года

В Донецке 4 августа температура может достичь +31°C. Утром температура будет около +21°C, а в течение дня и вечером прогреется до +31°C. Влажность составит 60%, а вероятность дождя около 69%. Ветер достаточно сильный — 3.2 м/с. Ожидается, что вечерняя температура будет приятной и комфортной.

Прогноз для Харькова на 4 августа 2025 года

В Харькове 4 августа температура днем будет +25°C, а ночью ожидается температура около +22°C. Влажность будет на уровне 82%, с небольшой вероятностью дождя. Ветер достаточно сильный — 3.8 м/с, что придаст прохлады. Вечером температура останется на уровне +23°C.

Прогноз для Запорожья на 4 августа 2025 года

Запорожье 4 августа будет теплым, с температурой до +25°C. Утром температура составит около +22°C, а днем поднимется до +25°C. Влажность в воздухе составит около 80%, а ветер будет довольно сильным — 4.4 м/с. Возможность дождей в вечернее время — малая.

Прогноз для Кривого Рога на 4 августа 2025 года

4 августа в Кривом Роге ожидается температура от +20°C до +29°C. Влажность будет варьироваться от 74% до 88%. Осадки в основном маловероятны. Ветер умеренный — до 6.3 м/с, и вероятность дождя в течение дня составляет около 34%.

Прогноз для Сум на 4 августа 2025 года

В Сумах 4 августа температура будет колебаться от +20°C до +22°C. Ожидается высокое содержание влаги в воздухе (88%), а вероятность дождей составит 64%. Ветер в основном будет слабым — до 2.6 м/с.

Прогноз для Чернигов на 4 августа 2025 года

В Чернигове температура 4 августа составит около +25°C днем и +17°C ночью. Влажность воздуха 86%, и вероятность осадков в вечернее время достаточно велика — до 36%. Ветер будет умеренным, со скоростью 2.6 м/с.

Прогноз для Кропивницкого на 4 августа 2025 года

Температура в Кропивницком будет достигать +28°C. Влажность в течение дня будет варьироваться от 41% до 64%. Ветер слабый, скорость около 5.3 м/с, а вероятность осадков — около 27%.

Прогноз для Николаева на 4 августа 2025 года

Николаев на 4 августа ожидает жаркую погоду с температурой +34°C днем. Утром и вечером температура составит около +28°C. Влажность будет на уровне 61%, а осадки маловероятны — до 6%. Ветер будет умеренным, около 4.3 м/с.

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