4 июля 2025 года в Украине ожидаются интересные погодные изменения. В разных уголках страны температура будет варьироваться от комфортных до жарких значений, а осадки и ветер могут повлиять на планируемые мероприятия. Подробности прогнозов, а также ключевые данные о температуре, влажности и направлениях ветра помогут лучше подготовиться к этому дню. В этой статье мы подробно расскажем, чего стоит ожидать от погоды в разные регионы Украины, а также подскажем, как она повлияет на ваши планы.

Прогноз для западных областей Украины

На западной части Украины, включая Львов, Ивано-Франковск и Ужгород, 4 июля температура воздуха будет находиться в пределах +22°C — +25°C. Это обещает быть приятный летний день с умеренными температурами, которые будут комфортны для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Ветры здесь будут умеренными, с силами около 3-5 м/с, что создаст комфортные условия для передвижения по городу.

Однако, стоит ожидать небольшие дожди в Карпатах, которые могут быть кратковременными и не повлияют на общую погоду. Влажность в этот день составит 65-70%, что сделает воздух немного влажным, но не слишком душным.

Кроме того, в течение дня возможны облачности, но они не будут иметь значительного влияния на общую картину погоды. Дожди, если они будут, не смогут существенно повлиять на планируемые мероприятия на улице.

Прогноз для центральных регионов Украины

В центральной части Украины, включая Киев, Черкассы и Полтаву, прогнозируется жаркая погода. Температура воздуха будет варьироваться от +26°C до +29°C. Это вполне жаркий день, подходящий для пребывания на воде или в тени деревьев. Ветер в этих районах будет слабым, с максимальной силой 2-4 м/с.

Осадков не ожидается, а облачность будет переменной, но не слишком густой. Влажность воздуха будет составлять около 60%, что позволит избежать чрезмерной жары и дискомфорта. Учитывая такие условия, жители этих регионов смогут наслаждаться теплым летним днем без каких-либо значительных преград для отдыха на улице.

Таким образом, в столице и ближайших областях погода будет идеально подходить для активного отдыха, прогулок и водных развлечений.

Прогноз для восточных регионов Украины

На востоке страны, включая Харьков, Луганск и Донецк, 4 июля температура может подняться до +30°C, что делает день особенно жарким. Это будет идеальное время для отдыха у воды, в парках и на открытых площадках. Ветер будет слабым, около 2-4 м/с, и не создаст дискомфорта.

Дождей в этом регионе не предсказывается, что означает, что жители могут наслаждаться солнечным днем. Однако высокая температура и сухой воздух могут привести к повышению уровня пыльцы, что важно учитывать для людей, склонных к аллергиям.

Прогноз для южных регионов Украины

На юге Украины, включая Одессу, Херсон и Николаев, ожидается жаркая погода с температурой до +32°C. Это будет один из самых теплых дней июля, подходящий для отдыха на побережье Черного и Азовского морей. Ветер будет слабым, около 3 м/с, и не будет препятствовать отдыху на пляже.

Область останется без осадков, а солнечная погода будет радовать жителей и туристов. Однако жара и солнечное излучение могут повлиять на комфорт, поэтому рекомендуется использовать средства защиты от солнца.

Прогноз для северных областей Украины

Север Украины, включая Чернигов, Сумы и Житомир, будет переживать умеренно теплую погоду. Температура воздуха в этих областях будет составлять около +24°C — +27°C, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на природе. Ветер будет слабым, около 3 м/с.

Осадков в этот день не предсказывается, что позволяет планировать мероприятия на свежем воздухе. Влажность воздуха составит 60%, что позволит избежать чрезмерной душности.

Прогноз для городов Украины

Ниже представлена таблица с прогнозом погоды для городов Украины на 4 июля 2025 года, в которой указаны температура, осадки и сила ветра:

Город Температура (°C) Осадки (мм) Ветер (м/с) Киев 28 0 3 Львов 26 5 3 Одесса 32 0 2 Харьков 30 0 4 Днепр 29 0 3 Запорожье 31 0 2 Черкассы 27 0 2 Полтава 28 0 3 Сумы 26 5 3 Чернигов 25 5 2 Житомир 27 0 3 Ивано-Франковск 24 1 2 Хмельницкий 28 0 3 Кропивницкий 29 0 3 Николаев 32 0 2 Мариуполь 29 0 4 Винница 27 0 3 Луганск 25 2 2 Ровно 26 0 3 Тернополь 25 3 3 Мелитополь 30 0 3 Кременчуг 27 2 2 Кривой Рог 28 0 3 Ужгород 25 0 3

Прогноз погоды на 4 июля 2025 года в Украине разнообразен и зависит от региона. В большинстве областей будет жаркая и солнечная погода, с небольшими изменениями в температуре и влажности. Важно учитывать погодные особенности каждого региона для того, чтобы провести день с максимальным комфортом. Надеемся, что данная информация поможет вам лучше спланировать ваши мероприятия на этот день.

Ранее мы писали о том, как пережить жару в городе: топ эффективных советов.