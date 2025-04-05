Прогноз погоды на 6 апреля 2025 года для различных регионов Украины

Погода в Украине 6 апреля 2025 года будет разнообразной в зависимости от региона. Весна уже вступила в свои права, и хотя температура воздуха будет невысокой, осадков не ожидается в большинстве областей. В этой статье DNEWS предоставляет подробный прогноз погоды для разных частей Украины, чтобы вы могли подготовиться к предстоящему дню, независимо от того, находитесь ли вы в столице, на юге или в центре страны.

6 апреля 2025 года ожидаются переменные погодные условия, с днем, характерным для весны — прохладным и сухим в большинстве областей Украины. Будет не слишком тепло, но в некоторых регионах температуры могут подняться до комфортных значений. Рассмотрим более подробно, какой прогноз погоды ожидает разные части Украины в этот день.

Киев

В Киеве 6 апреля температура воздуха составит от 1°C до 6°C. День будет преимущественно облачным, но осадков не ожидается. Влажность воздуха будет на уровне 74%, а атмосферное давление — около 755 мм рт. ст. Несмотря на облачность, в Киеве не предсказываются дожди, что сделает день относительно сухим, хотя и прохладным. Ветер в этот день будет легким, а ночные часы могут быть холодными, с минимальной температурой около 1°C.

Харьков

Харьков 6 апреля будет переживать более теплую погоду по сравнению с Киевом. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от 4°C до 10°C. Влажность составит 61%, а атмосферное давление — около 758 мм рт. ст. Прогнозируется облачная погода без дождей, что сделает день сухим, хотя и прохладным в утренние и вечерние часы. Ветер будет умеренным, что создаст комфортные условия для прогулок.

Одесса

Одесса 6 апреля встретит жителей довольно холодной погодой с температурой воздуха от 1°C до 3°C. Атмосферное давление в регионе составит 760 мм рт. ст., а влажность будет на уровне 74%. Прогноз осадков не обещает дождей, и день пройдет под облачным небом. Ветер в Одессе будет умеренным, что может усилить ощущение холода, особенно в утренние часы. Несмотря на низкие температуры, дневное время не будет слишком холодным.

Днепр

Днепр, как и многие другие города центральной Украины, 6 апреля встретит температуру от 1°C до 6°C. Влажность составит 74%, а атмосферное давление останется в пределах 755 мм рт. ст. В течение дня осадков не предсказывается, и жители города смогут наслаждаться сухой и прохладной погодой. Ветер будет легким, а вечернее время будет довольно холодным.

Запорожье

Запорожье 6 апреля переживет умеренно прохладный день, с температурой от 1°C до 7°C. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., а влажность воздуха будет на уровне 74%. Осадков в этот день не ожидается, и день пройдет без дождей. Ночью температура может снизиться до 1°C, что придает прогнозу осенний оттенок. Ветер будет умеренным, создавая приятную атмосферу для прогулок.

Полтава

Полтава 6 апреля будет наслаждаться сухой и облачной погодой. Температура воздуха будет варьироваться от -1°C до 4°C. Влажность воздуха составит 74%, а атмосферное давление — 755 мм рт. ст. Осадков не предсказывается, и день пройдет в прохладной, но сухой атмосфере. Ветер будет легким, что позволит наслаждаться свежим воздухом, но будет холодновато на улице утром и вечером.

Кропивницкий

Кропивницкий в этот день встретит температуры от 2°C до 9°C. Влажность будет на уровне 74%, а атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Прогнозы не предсказывают дождей, и днем будет сухо, несмотря на возможную облачность. Ветер будет умеренным, а дневные температуры будут комфортными для прогулок, однако в ночное время может быть довольно прохладно.

Винница

В Виннице 6 апреля температура будет колебаться между 0°C и 6°C. Атмосферное давление будет около 755 мм рт. ст., а влажность составит 74%. Осадков не предсказывается, и день будет сухим и облачным. Ветер будет легким, и хотя днем температура будет достаточно прохладной, общее ощущение будет комфортным для прогулок по городу.

Чернигов

В Чернигове 6 апреля температура воздуха будет колебаться между 0°C и 3°C. Влажность воздуха составит 74%, а атмосферное давление — 755 мм рт. ст. Прогноз не предсказывает осадков, и день будет сухим. Ветер будет легким, и хотя температура не будет высокой, комфортная погода позволит насладиться днем.

Черкассы

Черкассы 6 апреля встретят температуру от 0°C до 3°C. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., а влажность — 74%. Прогноз осадков не предсказывает дождей, и день пройдет без осадков. Ветер будет легким, и температура в течение дня будет достаточно прохладной, особенно в утренние и вечерние часы.

Сумы

В Сумах 6 апреля температура воздуха будет колебаться между -2°C и 1°C. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., а влажность — 74%. Прогноз не предсказывает осадков, и день будет сухим. Ветер будет умеренным, что усилит ощущение прохлады.

Тернополь

В Тернополе температура воздуха составит от -1°C до 5°C. Влажность воздуха будет на уровне 74%, а атмосферное давление — 755 мм рт. ст. Осадков не предсказывается, и день будет сухим. Ветер будет легким, и, несмотря на низкие температуры, днем будет довольно прохладно, но без дождя.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск 6 апреля переживет температуру от -1°C до 7°C. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., а влажность — 74%. Ветер будет умеренным, и осадков не ожидается, что сделает день сухим и прохладным.

Луцк

Луцк 6 апреля встретит температуры от 0°C до 5°C. Влажность воздуха составит 74%, а атмосферное давление — 755 мм рт. ст. Прогноз осадков не предсказывает дождей, и день будет сухим. Ветер будет легким, и день пройдет под облачным небом.

Каменское

В Каменском температура воздуха будет колебаться между 0°C и 5°C. Влажность составит 74%, а атмосферное давление — 755 мм рт. ст. Осадков не ожидается, и день пройдет в сухой и прохладной атмосфере.

Хмельницкий

В Хмельницком температура воздуха составит от 0°C до 3°C. Атмосферное давление будет около 755 мм рт. ст., влажность — 74%. Осадков не предсказывается, и день будет сухим и облачным.

Ровно

В Ровно температура воздуха будет в пределах 0°C — 4°C. Атмосферное давление составит около 755 мм рт. ст., влажность — 74%. Осадков не ожидается, и день будет сухим и прохладным.

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