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Погода на 6 августа 2025: жара до +37°, грозы в центре, дожди на западе. Все города — от Киева до Львова, с почасовой детализацией.
Погода на 6 августа 2025: жара до +37°, грозы в центре, дожди на западе. Все города — от Киева до Львова, с почасовой детализацией.
Общество
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Прогноз погоды на 6 августа 2025 года: актуальные данные по городам Украины

Августовские капризы природы нередко ставят перед выбором: брать ли зонт или солнцезащитные очки. Особенно важно это в середине месяца, когда погода начинает намекать на скорую смену сезона. Прогноз погоды на 6 августа 2025 года обещает день, наполненный контрастами: от жары в южных областях до прохлады и осадков на западе. Мы собрали полные сводки по всем крупным городам — от Львова до Харькова, от Киева до Николаева, с данными по температуре, осадкам, давлению, влажности, ветру и продолжительности светового дня. А также добавили исторические рекорды, чтобы понять, насколько необычным может быть этот день. Читайте дальше материал от DNEWS, чтобы узнать, где будет +37°, а где всего +18°, и как подготовиться к этим погодным условиям.

Погодные контрасты 6 августа по стране

Август продолжает удивлять своими резкими переходами: в одном регионе — зной и палящее солнце, в другом — грозы и прохлада. Центральная часть страны встречает день ясным небом, но с вероятностью кратковременных дождей. Южные области накрывает жара, а запад — дожди и плотные облака.

Юг и восток — зона жары

Николаев в этот день становится самым жарким городом — до +37°, при этом влажность во второй половине дня опускается до 25%, а ветер достигает 12 м/с. В Одессе также жарко — +31°, давление 757 мм рт. ст., ветер усиливается до 21 м/с. В Кривом Роге жара до +35°, без осадков, с мощными порывами ветра. Запорожье показывает +34°, с минимальным риском дождя и комфортным давлением 752 мм.

В Донецке и Днепре день будет стабильно жарким: в Донецке до +32°, ясно и сухо, в Днепре +33°, с незначительной облачностью и без осадков. Во всех юго-восточных городах преобладает высокая солнечная активность — стоит быть осторожными в часы пиковой жары.

Центральные области — жарко, но нестабильно

В Полтаве день начнётся с ясной погоды, но вечером возможен лёгкий дождь. Температура до +28°, давление 755 мм. Кропивницкий встретит утро солнцем, но днём ожидается гроза — температура до +33°, ветер до 22 м/с. В Кривом Роге ясно, но местами пыльно из-за ветра — до +35°.

В Черкассах (если обобщать ситуацию) ожидается аналогичная динамика: днём сухо, вечером возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление в пределах нормы, а влажность варьируется от 50 до 70%.

Север — переменная облачность и дожди

В Киеве погода капризная: с утра облачно, затем кратковременный дождь и гроза. Температура от +20° до +25°, ветер до 12 м/с. В Чернигове ситуация схожа: утро солнечное, но днём — проливной дождь, который к вечеру закончится. Максимум +25°, влажность поднимается до 88%. В Сумах — +28°, дождь маловероятен, но ветер усилится до 22 м/с.

Во всех северных регионах световой день продолжается около 15 часов, с восходом около 05:20 и закатом ближе к 20:30.

Запад — прохлада и осадки

Львов — один из самых прохладных городов дня: максимум +18°, дождь утром и днём, к вечеру прояснение. Влажность высокая — до 94%. В Ивано-Франковске аналогичная картина: максимум +20°, днём дожди, давление падает до 740 мм. В Черновцах — утренние прояснения не спасут день от осадков: дождь во второй половине дня, максимум +22°.

Ровно также не порадует солнцем — температура не поднимется выше +22°, днём дождь, вечером — облачно. Ветер достигает 6.3 м/с, а влажность в районе 80–93%. Это классическая августовская погода в Карпатском регионе, где ощущается приближение осени.

Исторические рекорды 6 августа

Погода 6 августа за последние 130 лет неоднократно удивляла:

  • Запорожье, Кривой Рог и Днепр — абсолютный максимум +38°C (2010)
  • Николаев — +37°C в 2012 и 2023 годах
  • Львов — минимум +6°C в 1949
  • Киев — +36°C в 2010 и +8°C в 1907
  • Чернигов — минимум +9°C в 2011 и максимум +37°C в 2010

Такой разброс температур подсказывает: август может быть как пиком жары, так и предвестником осенней прохлады.

Погода в городах: почасовая детализация

Чтобы удобнее было ориентироваться, вот краткие характеристики по часам:

Киев: ночью +20°, днём +25°, осадки до 2.3 мм, давление 746 мм, влажность 66%, ветер до 12 м/с
Харьков: от +19° до +31°, осадки минимальные, ветер порывами до 13 м/с
Сумы: максимум +28°, вероятность дождя — низкая, ветер — сильный
Николаев: +37°, жара, ветер 12 м/с, осадков не ожидается
Одесса: +31°, осадки до 3.6 мм во второй половине дня, ветер до 21 м/с
Запорожье: от +21° до +34°, влажность 28%, без осадков
Львов: +18°, дождь до обеда, прояснение вечером
Донецк: +32°, сухо и ясно, стабильное давление
Днепр: +33°, без осадков, ветер до 7 м/с
Кривой Рог: +35°, жара, порывистый ветер
Чернигов: +25°, гроза во второй половине дня, давление 751 мм
Кропивницкий: +33°, гроза днём, прояснение к вечеру
Черновцы: +22°, дождь с обеда до вечера
Ровно: +22°, дождь в дневное время
Ивано-Франковск: +20°, дождливо с утра до полудня
Полтава: +28°, осадки вечером

Полезные советы на день

  • В южных и восточных городах избегайте длительного пребывания на солнце — высокий риск солнечного удара
  • В центральных и северных областях — запаситесь зонтами, особенно после обеда
  • На западе — одевайтесь теплее, особенно в утренние и вечерние часы

Народные приметы на 6 августа

Праздник Преображения — второй Спас — символизирует начало изменения погоды. По примете: «Каков день на второй Спас — такова и Покрова». В этом году 6 августа сочетает жару, грозы и первые признаки осеннего воздуха — особенно в Карпатах.

Чего ждать 6 августа

День принесёт всё: палящее солнце, ливни, грозы, сильный ветер и свежий вечерний воздух. Такая погода требует внимания и адаптации — следите за обновлениями и готовьтесь к переменам.

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