6 июля 2025 года обещает быть интересным по части погоды, особенно для тех, кто планирует проводить время на свежем воздухе. В этой статье от DNEWS мы подробно разберемся, что ожидать от погоды в разных регионах страны, чтобы вы могли заранее подготовиться к возможным изменениям. Прогноз основан на актуальных данных и в нем учтены все основные погодные особенности, которые могут повлиять на ваши планы.

В каждой области Украины будут свои особенности, которые важно учитывать. Прогноз на этот день поможет вам выбрать лучший маршрут для поездки и подготовиться к погодным условиям в вашем городе. Изменчивость климата может быть неожиданной, но благодаря нашему прогнозу вы сможете избежать неприятных сюрпризов.

Западная Украина

Западные области страны традиционно привлекают внимание не только туристов, но и местных жителей, которым интересна комфортная погода в летний день. Прогноз на 6 июля 2025 года для этого региона обещает переменную облачность, но в целом, дожди маловероятны. Температура будет комфортной и подходящей для прогулок на свежем воздухе.

Львов

В Львове 6 июля 2025 года ожидается ясная погода, температура воздуха днем — около 24-26 градусов Цельсия. Вечером температура немного понизится до 18 градусов. Ветер умеренный, без осадков. Это идеальные условия для прогулок по старому городу или похода на пикник в окрестности.

Ивано-Франковск

Температура в Ивано-Франковске на 6 июля составит 22-24 градуса, в течение дня возможен легкий ветерок. Вечером ожидается небольшое охлаждение, что сделает вечер комфортным для отдыха на улице. Осадки маловероятны.

Черновцы

В Черновцах в этот день температура воздуха будет варьироваться от 23 до 25 градусов. Ветер умеренный, не создаст помех для прогулок. Небо будет частично облачным, но дождей не ожидается.

Ужгород

Ужгород 6 июля 2025 года встретит нас комфортной температурой около 23-25 градусов. В течение дня возможен небольшой ветер, осадков не предсказывается. Утро и вечер будут прохладнее, чем днем.

Тернополь

В Тернополе прогнозируется температура от 22 до 24 градусов. Ветер будет слабым, а облачность переменной. Погода будет идеально подходить для туристических прогулок, а дождей не предсказывается.

Центральная Украина

Центральная Украина также будет наслаждаться относительно теплыми и ясными днями 6 июля. Однако местами могут появляться небольшие облака, что не нарушит общего спокойствия. Средняя температура будет составлять около 25-27 градусов.

Киев

6 июля 2025 года в Киеве ожидается температура около 26 градусов днем. Вечером столбик термометра может опуститься до 19 градусов. Осадки маловероятны, но возможна небольшая облачность в первой половине дня. Ветер слабый, что делает погоду идеальной для прогулок по городу.

Черкасы

В Черкасах температура воздуха на 6 июля составит 24-26 градусов. Погода будет ясной, возможен небольшой ветер. Осадков не ожидается, что делает день подходящим для активного отдыха на свежем воздухе.

Кропивницкий

Температура в Кропивницком будет колебаться между 25 и 27 градусами. Ветер слабый, а облачность переменная. Прогнозируемая температура воздуха будет комфортной для прогулок и отдыха на природе.

Полтава

В Полтаве температура в этот день будет держаться в пределах 24-26 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Вечером температура понизится до 18 градусов, создавая комфортные условия для отдыха на свежем воздухе.

Днепр

Днепр встретит нас с температурой около 25 градусов в течение дня. Ветер будет слабым, и осадков не предсказывается. Это идеальные условия для прогулок по городу или экскурсий в окрестности.

Южная Украина

Южные регионы в это время года всегда могут похвастаться теплой погодой. На 6 июля прогнозируется высокая температура, но благодаря вечернему бризу жара не будет слишком ощутимой. Для любителей активного отдыха этот день обещает быть благоприятным.

Одесса

В Одессе на 6 июля 2025 года температура воздуха составит около 28 градусов. Ветер с моря будет приносить прохладу, а небо будет ясным с небольшими облаками. Осадков не ожидается, и день будет идеальным для пляжного отдыха.

Херсон

В Херсоне температура в этот день будет около 27 градусов, без осадков. Ветер умеренный, а небо частично облачное. Это будет хороший день для прогулок по городу и отдыха на природе.

Николаев

В Николаеве 6 июля температура воздуха будет варьироваться от 26 до 28 градусов. Днем возможен небольшой ветер, который сделает погоду приятной. Осадки маловероятны, но облачность будет переменной.

Запорожье

Запорожье встретит нас с температурой около 27 градусов. Погода ясная, осадков не предсказывается, что делает день идеальным для поездок по городу или выезда на природу.

Симферополь

В Симферополе температура в этот день составит около 27 градусов. Ветер будет легким, осадков не предсказывается. Небо будет частично облачным, но дождей не ожидается.

Восточная Украина

Восточные регионы Украины будут наслаждаться относительно жарким днем, с температурой, достигающей 28-30 градусов. На этот день прогнозируется ясная погода с небольшими облаками.

Харьков

В Харькове 6 июля температура воздуха достигнет 28 градусов. Ветер будет умеренным, а осадки маловероятны. Погода будет комфортной для прогулок по городу и отдыха на свежем воздухе.

Луганск

Температура в Луганске будет около 27-28 градусов, осадков не предсказывается. Ветер слабый, и погода будет ясной, что создает комфортные условия для активного отдыха.

Донецк

Донецк встретит нас с температурой около 28 градусов. В течение дня возможен небольшой ветер, осадков не будет. Прогнозируется ясная погода.

Мариуполь

В Мариуполе 6 июля температура составит 28 градусов. Ветер будет слабым, а облачность переменной. Ожидается, что день будет без осадков.

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