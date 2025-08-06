7 августа 2025 года ожидается разнообразие погодных условий по территории Украины. В этот день, как и в последние несколько лет, можно ожидать как прохладные утренние часы, так и теплые вечерние. Погода в разных областях страны будет варьироваться, что делает день особенным для путешествий и outdoor-активностей.

Для многих украинцев 7 августа станет важным днем в плане планирования своего времени на открытом воздухе. От того, какие условия будут в вашем городе, зависит выбор одежды и места для отдыха. Что касается погоды по всей стране, она будет разнообразной, и это можно увидеть в прогнозах для крупнейших городов.

В Киеве, столице Украины, ожидается умеренная температура с максимальными значениями около 24°C. Это идеальный день для прогулок по городу или посещения парков и садов. Подробности по городам Украины можно узнать ниже в статье от DNEWS.

Погода в Киеве

Погода в столице будет довольно комфортной для городской жизни. Минимальная температура будет составлять +18°C, максимальная – +24°C. Ветер не будет сильным, всего около 3 м/с, а вероятность осадков остаётся на минимальном уровне – 8%. Погода в Киеве 7 августа обещает быть приятной для прогулок, ведь влажность будет держаться на уровне 43% в течение дня, что в сочетании с температурой создаст комфортные условия для отдыха на улице.

Погода в Полтаве

Полтава, город с богатой историей, 7 августа будет также наслаждаться комфортными условиями. Температура в этом регионе колеблется от +20°C до +24°C. Давление на утро и днем будет варьироваться между 755-758 мм рт. ст. с умеренной влажностью. Ветер в Полтаве будет немного сильнее, чем в Киеве, что придаст дню особую динамичность. Вероятность осадков также не высока, что позволяет планировать различные мероприятия на свежем воздухе.

Погода в Ровно

Для жителей Ровно 7 августа также будет днем с температурой +12°C в утренние часы и +23°C в дневное время. Ветер в это время суток немного успокоит – около 2 м/с. Влажность в городе на протяжении дня составит около 38%, что делает погодные условия достаточно комфортными для любых мероприятий на улице.

Погода в Черновцах

Черновцы 7 августа встретят с температурой от +16°C ночью до +23°C в день. Давление будет немного выше, чем в других городах, около 752 мм рт. ст., а влажность варьируется от 49% в дневное время до 61% в вечерние часы. Это создаст умеренные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе, но осадки не предсказываются, что позволяет наслаждаться чистым небом.

Погода в Запорожье

Запорожье 7 августа встретит довольно высокими температурами – минимальная температура составит +23°C ночью, а днем можно ожидать до +29°C. Ветер в этом городе будет достаточно сильным – до 5,4 м/с, что обеспечит приятный бриз, несмотря на высокие температуры. Вероятность осадков также не велика, что обещает день без дождей.

Погода в Одессе

В Одессе 7 августа температура будет варьироваться от +24°C ночью до +30°C днем. Ветер в районе 4 м/с создаст комфортные условия для отдыха на пляже. Влажность будет составлять около 46%, что в сочетании с морским бризом сделает погоду в Одессе весьма приятной. Осадки маловероятны, а значит, в этот день можно спокойно планировать визиты к морю.

Погода в Днепре

Днепр 7 августа ожидает температуру от +23°C ночью до +28°C днем. Давление и влажность будут находиться в пределах нормы, а ветер в дневные часы достигнет 3,3 м/с. Осадки в этот день маловероятны, что делает его отличным для мероприятий на свежем воздухе.

Погода в Кропивницком

7 августа в Кропивницком температура начнёт с +20°C ночью и поднимется до +28°C днем. Влажность в городе будет держаться на уровне 44%, а давление – около 751 мм рт. ст. Умеренный ветер обеспечит комфортные условия для пребывания на улице. Осадки предсказаны на уровне 2%, что делает погоду идеальной для активного отдыха.

Погода в Харькове

Харьков 7 августа также будет испытывать тепло с температурой от +20°C ночью до +25°C днем. Ветер будет не слишком сильным, а влажность в этот день составит около 71%. Дождей не предсказывается, что делает день отличным для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Народный прогноз погоды

В народных приметах 7 августа также выделяется интересный момент. Давным-давно люди заметили, что погода до обеда 7 августа предсказывает, какая будет зима до декабря. Если в первой половине дня будет тепло и солнечно, то зима ожидается поздней и не слишком морозной. Если же в первой половине дня погода будет дождливой и холодной, то зима наступит рано и будет морозной.

Особое внимание в этот день обращали на аистов. Если за неделю до 7 августа аисты начали готовиться к отлету, то это было сигналом к тому, что зима будет наступать рано, и она будет морозной. Напротив, если аисты в это время ещё не спешили покидать свои гнезда, то зима, как правило, была мягкой, а весна приходила рано и тёплая.

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