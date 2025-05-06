7 мая 2025 года Украина окажется под влиянием сразу двух атмосферных потоков. С запада движется сухой воздух, а с юго-востока — влажный и нестабильный. Это создаёт контрастные погодные условия в зависимости от региона. На севере и западе погода будет прохладной, но преимущественно сухой. На юге и востоке — теплее, но с риском осадков.

В этой статье DNEWS собрал актуальный прогноз для всех областных центров Украины, чтобы вы могли точно спланировать день.

Общая метеоситуация в стране

Температурный фон по Украине будет варьироваться от +12°C на западе до +24°C на юге. Осадки прогнозируются в восточных и южных регионах. Ветер преимущественно северо-западный, умеренной силы. Атмосферное давление остаётся в пределах нормы.

Переходя к подробностям, начнем с центральной части страны и постепенно охватим все регионы.

Центральные области: тёпло, местами облачно

Центр Украины получит больше солнечного света. В Днепре и Кропивницком ожидается до +22°C. Облака возможны, но дождей не предвидится. В Полтаве и Черкассах немного прохладнее — до +18°C. Ветер слабый, северо-западный.

Запад Украины: прохлада и сухая погода

На западе воздух остаётся свежим, но осадков не будет. Во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах и Тернополе температура днём не поднимется выше +15°C. Ночью возможны заморозки на почве до +3°C. Небо облачное с редкими прояснениями.

Север страны: умеренная температура и без осадков

В Житомире, Чернигове и Сумах погода прохладная, но без дождя. Температура днём — до +16°C, ночью около +6°C. Атмосферное давление стабильное. Ветер северный, 3–5 м/с.

Юг: потепление с кратковременными дождями

В Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе сохраняется влажная и тёплая погода. Утром возможна изморось, а днём — кратковременные грозы. Температура поднимется до +23°C. Ветер юго-западный, до 6 м/с. Влажность повышена, особенно в прибрежных районах.

Восток: дождливо и душно

На востоке, включая Харьков, Луганск и Донецк, ожидается пасмурная и нестабильная погода. В течение дня возможны грозовые ливни. Температура — от +20°C до +24°C. Влажность высокая, особенно после обеда. Ветер юго-восточный, 4–6 м/с.

Крым: переменная облачность и без осадков

В Симферополе и других крымских городах день пройдёт с переменной облачностью. Осадков не ожидается. Температура ночью +13°C, днём — до +22°C. Комфортный ветер и стабильное давление делают день благоприятным для отдыха.

Что важно знать перед выходом из дома

Учитывая большое разнообразие погодных условий, стоит подготовиться к дню с учётом прогноза по вашему региону. Север и запад потребуют лёгкой куртки, юг и восток — зонта, а центр порадует стабильной весенней погодой.

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