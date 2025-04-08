Прогноз погоды на 9 апреля 2025 года для различных регионов Украины

9 апреля 2025 года в Украине сохранится прохладная весенняя погода с возможными заморозками и переменной облачностью. Почти все регионы страны попадут под влияние холодного атмосферного фронта, сопровождающегося ночным понижением температуры. Особенно внимательно к изменениям метеоусловий стоит отнестись жителям центральных, северных и восточных областей. Ожидаются как осадки, так и прояснения в течение дня.

DNEWS приводит подробный прогноз погоды по регионам, чтобы вы могли спланировать свои дела.

Погода в Киеве и центральной Украине

В столице Украины — Киеве — прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде дождя со снегом в утренние часы. Дневная температура составит +4…+5°C, ночью похолодает до -1°C. Атмосферное давление будет в пределах нормы, ветер северо-западный 5–7 м/с. По области возможны локальные заморозки на поверхности почвы до -4°C.

В Виннице, Черкассах и Полтаве также прохладно: +3…+6°C днём, ночью от 0 до -2°C. Временами кратковременные осадки и облачность с прояснениями.

Прогноз для западных областей

Во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Температура днём достигнет +6…+8°C, ночью около -1°C. Сохраняется вероятность заморозков в низинах и на открытой местности. Ветер умеренный, преимущественно северный.

В Тернополе и Луцке температура будет на уровне +5…+7°C днём и от -2°C ночью. Осадков не прогнозируется, однако высока влажность воздуха — до 85%.

Погода в южной Украине

В Одессе и Николаеве — переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура около +6°C, ночью +1…+2°C. В Херсоне и на побережье Азовского моря — аналогичная ситуация, но ветер будет немного сильнее — до 9 м/с. Возможны кратковременные прояснения после полудня.

На юге Украины сохраняется прохладная погода, особенно в ночное время, поэтому рекомендуется избегать резких перепадов температуры, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Восточные и северо-восточные регионы

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях — небольшая облачность, без осадков. Температура днём — +6…+7°C, ночью — -2…0°C. Ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы, что представляет риск для ранних посадок и цветов.

Ветер умеренный, северо-восточного направления, до 6 м/с. Рекомендуется укрывать растения и не планировать работы на открытом грунте до стабилизации погодных условий.

Прогноз для Днепра и юго-востока

В Днепре и прилегающих районах — без осадков, с переменной облачностью. Днём около +5°C, ночью -1…-2°C. Уровень влажности — 70–75%, атмосферное давление стабильное. Ветер умеренный, до 7 м/с.

Метеочувствительные люди могут ощущать слабость или сонливость — резкие колебания температур влияют на общее самочувствие.

Сводный прогноз погоды по регионам Украины на 9 апреля 2025

Регион Днём (°C) Ночью (°C) Осадки Особенности Киев +4…+5 -1 снег с дождём возможны заморозки Львов +6…+8 -1 без осадков высокая влажность Одесса +6 +1 без осадков сильный ветер Харьков +7 -2 без осадков сильные заморозки Днепр +5 -2 без осадков возможны метеочувствительные реакции

Рекомендации на 9 апреля

Учитывая заморозки в большинстве регионов, стоит отложить посадку растений на несколько дней.

Одевайтесь по погоде: утром температура может быть отрицательной, несмотря на дневное потепление.

Водителям следует быть осторожными — ночью возможна наледь на дорогах.

При резком похолодании стоит ограничить длительное пребывание на улице, особенно детям и пожилым людям.

Погода в Украине 9 апреля 2025 года останется прохладной, с ночными заморозками и переменной облачностью. Наибольшие риски — для центральных и восточных регионов, где температура воздуха может опускаться ниже нуля даже в городах. На юге теплее, но и там без резких потеплений. Следите за прогнозом, тепло одевайтесь и берегите здоровье.

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