Вторник, 8 апреля, 2025
2.1 C
Киев
type here...
Прогноз погоды на 9 апреля 2025 года: температурные колебания, заморозки и погодные условия в регионах Украины. Что важно знать перед выходом.
Прогноз погоды на 9 апреля 2025 года: температурные колебания, заморозки и погодные условия в регионах Украины. Что важно знать перед выходом.
Общество
Время чтения 1 мин.

Прогноз погоды на 9 апреля 2025 года для различных регионов Украины

9 апреля 2025 года в Украине сохранится прохладная весенняя погода с возможными заморозками и переменной облачностью. Почти все регионы страны попадут под влияние холодного атмосферного фронта, сопровождающегося ночным понижением температуры. Особенно внимательно к изменениям метеоусловий стоит отнестись жителям центральных, северных и восточных областей. Ожидаются как осадки, так и прояснения в течение дня.

DNEWS приводит подробный прогноз погоды по регионам, чтобы вы могли спланировать свои дела.

Погода в Киеве и центральной Украине

В столице Украины — Киеве — прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде дождя со снегом в утренние часы. Дневная температура составит +4…+5°C, ночью похолодает до -1°C. Атмосферное давление будет в пределах нормы, ветер северо-западный 5–7 м/с. По области возможны локальные заморозки на поверхности почвы до -4°C.

В Виннице, Черкассах и Полтаве также прохладно: +3…+6°C днём, ночью от 0 до -2°C. Временами кратковременные осадки и облачность с прояснениями.

Прогноз для западных областей

Во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Температура днём достигнет +6…+8°C, ночью около -1°C. Сохраняется вероятность заморозков в низинах и на открытой местности. Ветер умеренный, преимущественно северный.

В Тернополе и Луцке температура будет на уровне +5…+7°C днём и от -2°C ночью. Осадков не прогнозируется, однако высока влажность воздуха — до 85%.

Погода в южной Украине

В Одессе и Николаеве — переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура около +6°C, ночью +1…+2°C. В Херсоне и на побережье Азовского моря — аналогичная ситуация, но ветер будет немного сильнее — до 9 м/с. Возможны кратковременные прояснения после полудня.

На юге Украины сохраняется прохладная погода, особенно в ночное время, поэтому рекомендуется избегать резких перепадов температуры, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Восточные и северо-восточные регионы

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях — небольшая облачность, без осадков. Температура днём — +6…+7°C, ночью — -2…0°C. Ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы, что представляет риск для ранних посадок и цветов.

Ветер умеренный, северо-восточного направления, до 6 м/с. Рекомендуется укрывать растения и не планировать работы на открытом грунте до стабилизации погодных условий.

Прогноз для Днепра и юго-востока

В Днепре и прилегающих районах — без осадков, с переменной облачностью. Днём около +5°C, ночью -1…-2°C. Уровень влажности — 70–75%, атмосферное давление стабильное. Ветер умеренный, до 7 м/с.

Метеочувствительные люди могут ощущать слабость или сонливость — резкие колебания температур влияют на общее самочувствие.

Сводный прогноз погоды по регионам Украины на 9 апреля 2025

РегионДнём (°C)Ночью (°C)ОсадкиОсобенности
Киев+4…+5-1снег с дождёмвозможны заморозки
Львов+6…+8-1без осадковвысокая влажность
Одесса+6+1без осадковсильный ветер
Харьков+7-2без осадковсильные заморозки
Днепр+5-2без осадковвозможны метеочувствительные реакции

Рекомендации на 9 апреля

  • Учитывая заморозки в большинстве регионов, стоит отложить посадку растений на несколько дней.
  • Одевайтесь по погоде: утром температура может быть отрицательной, несмотря на дневное потепление.
  • Водителям следует быть осторожными — ночью возможна наледь на дорогах.
  • При резком похолодании стоит ограничить длительное пребывание на улице, особенно детям и пожилым людям.

Погода в Украине 9 апреля 2025 года останется прохладной, с ночными заморозками и переменной облачностью. Наибольшие риски — для центральных и восточных регионов, где температура воздуха может опускаться ниже нуля даже в городах. На юге теплее, но и там без резких потеплений. Следите за прогнозом, тепло одевайтесь и берегите здоровье.

Ранее мы писали о точном прогнозе магнитных бурь на неделю: 7–13 апреля.

Горячее за неделю

Экономика

Как пол может повлиять на вашу способность слышать

0
Это исследование явилось важным шагом к лучшему пониманию различий...
Спорт

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

0
Лидер сборной Украины...
Политика

Азартные игры теперь можно рекламировать с ограничениями: детали вступившего в силу с 1 апреля нового закона

0
Закон предусматривает ряд важных изменений в регулировании этой...
Статьи

День ангела Иоанна 2025: поздравления и оригинальные открытки 6 января

0
6 января именины празднуют все мужчины по имени...
Статьи

Аню Тринчер снова критикуют: что произошло на свадьбе ее подруги

0
Аню Тринчер снова захехтали в соцсетях. В этот...

Новое на сайте

Предыдущая статья
День ангела Иоанна 2025: поздравления и оригинальные открытки 6 января
Следующая статья
Елена Кравец возвращается на сцену с моноспектаклем после трехлетнего перерыва

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что такое интеграция седины и как сделать ее частью стиля

0
Узнайте, что такое интеграция седины в стиль, как сделать ее частью вашего образа, какие техники и советы помогут достичь элегантного и уверенного вида.

Как почистить ноутбук от пыли: пошаговая инструкция

0
В современных офисах важно соблюдать гигиену труда: регулярно...

Можно ли разговаривать с незнакомцами: синдром вагонного попутчика

0
Разговор с незнакомцами может приносить как удовольствие, так и пользу. Что такое синдром вагонного попутчика и как научиться общаться с незнакомыми людьми?

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.