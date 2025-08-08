Погода в Украине на 9 августа 2025 года будет достаточно теплой, с переменной облачностью и небольшими осадками в некоторых регионах. Этот день можно ожидать, как один из тех, когда можно наслаждаться летним отдыхом. Но также стоит быть готовым к изменчивости погоды. Детали — в материале от DNEWS.

Теплый август и его особенности

Август — это месяц, когда летняя жара в Украине постепенно начинает снижаться. Но всё ещё сохраняются достаточно высокие температуры. В день 9 августа по всей стране ожидаются температуры около +25°C. Это является отличной погодой для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Но в разных регионах страны могут быть свои особенности погоды. И важно понимать, чего ожидать именно в вашем регионе.

Прогноз по регионам Украины:

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как будут развиваться погодные условия в разных уголках Украины в этот день. Какая температура будет в каждом из городов, возможны ли дожди, какова влажность и как изменится давление. Это поможет вам спланировать день и, возможно, подготовиться к непредсказуемым изменениям погоды.

Погода в Киеве

В столице Украины температура в течение дня будет варьироваться от +18°C ночью до +25°C днём. Влажность воздуха на уровне 60% и ветер слабый, что сделает погоду комфортной для прогулок. Осадков в Киеве не предсказывается, так что дождя не будет. Стоит отметить, что для этого дня за последние 130 лет максимальная температура составляла +37°C в 2010 году. А минимальная — всего +7°C в 1899 году. Это свидетельствует о том, что 9 августа в Киеве может быть как довольно жарко, так и прохладно. Но в целом температура будет вполне комфортной для большинства людей.

Погода во Львове

Во Львове в день 9 августа температура будет в пределах +16°C ночью и до +26°C днем. Влажность в городе будет выше — до 93% в ночное время, и вероятность осадков также составляет около 20%. Ветер будет слабым, а восход солнца ожидается в 6:05, закат — в 20:52. Историческая температура в этот день во Львове достигала +33°C в 2015 году. Стоит отметить, что, несмотря на теплые температуры, высокое содержание влаги в воздухе может создавать ощущение дискомфорта в первой половине дня.

Погода в Харькове

В Харькове в течение 9 августа температура ночью будет около +18°C, а днём прогреется до +25°C. Влажность в городе будет ниже, чем в других регионах — около 36%, а вероятность дождя минимальна. Ветер будет немного сильнее, с максимальной скоростью до 3 м/с. Таким образом, погода в Харькове будет достаточно стабильной, и можно ожидать преимущественно ясное небо без осадков, что создаст идеальные условия для прогулок и активного отдыха.

Погода в Донецке

Донецк ожидает день с температурой от +18°C ночью до +28°C днем. Влажность в городе относительно низкая — около 50%. Прогнозируются небольшие дожди в дневные часы, с вероятностью осадков около 4%. Ветер может быть немного сильнее, с порывами до 3.4 м/с. В связи с этим стоит подготовиться к возможному небольшому дождю в течение дня, что может повлиять на планируемые мероприятия на открытом воздухе.

Погода в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск будет иметь температуру от +16°C ночью до +28°C днем. Влажность в районе 94% в ночное время и 48% в день. Вероятность дождя составляет около 11%. Ветер будет слабым — около 1.1 м/с. Это предсказывает довольно комфортные условия для отдыха на улице, хотя высокая влажность может сделать атмосферу немного душной в ночные часы.

Погода в Днепре

В Днепре температура будет варьироваться от +19°C ночью до +28°C днём. Влажность в районе 68%, а вероятность осадков останется на уровне 2%. Ветер слабый, а прогнозы не указывают на дождь, что обещает солнечную погоду для прогулок на свежем воздухе. Такой день будет подходить для всех, кто планирует проводить время на улице.

Погода в Запорожье

В Запорожье ожидается температура от +19°C ночью до +29°C днем. Влажность воздуха будет на уровне 52%, и вероятность осадков составляет около 2%. Погода будет стабильной, с минимальными изменениями в течение дня. Таким образом, можно ожидать солнечную погоду, что идеально подходит для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Погода в Кривом Роге

В Кривом Роге также будет жаркий день, с температурой от +17°C ночью до +32°C днем. Влажность составит около 71%, а вероятность дождей минимальна. Ветер будет слабым, с порывами до 2.7 м/с. День будет жарким, так что рекомендуется воздерживаться от длительных прогулок в середине дня, когда температура достигнет своего пика.

Погода в Чернигове

Чернигов ожидает температурные колебания от +14°C ночью до +25°C днем. Влажность в городе будет около 93% ночью и 43% днем. Прогноз не предсказывает дождя, что делает погоду комфортной для активного отдыха. Этот день будет достаточно прохладным для августа, что делает его идеальным для прогулок.

Погода в Полтаве

В Полтаве температура в ночь на 9 августа составит около +16°C, а днем прогреется до +26°C. Влажность на уровне 77% ночью и около 40% днем. Ожидается, что в городе не будет дождей, а температура останется комфортной для прогулок. Это прекрасные условия для активного отдыха на свежем воздухе.

Погода в Виннице

В Виннице ночью температура составит +16°C, а днем можно ожидать до +28°C. Влажность составит около 83%, а вероятность дождя — около 2%. Погода будет спокойной, без осадков. Это создаст комфортные условия для всех, кто планирует провести день на открытом воздухе.

Погода в Черновцах

В Черновцах в этот день температура будет варьироваться от +18°C ночью до +27°C днем. Влажность составит около 87%, а вероятность дождя составит 4%. Погода будет подходить для активного отдыха, так как дождей не ожидается.

Народный прогноз погоды

В народной традиции этот день считается хорошим для работы с растениями, например, для выкапывания луковиц тюльпанов. Также есть поверье, что сильное мерцание звезд на рассвете предвещает дождь в ближайшие дни.

