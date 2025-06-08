Погода 9 июня 2025 года может повлиять на множество повседневных планов: от обычной прогулки до организации массовых мероприятий. Этот день приходится на начало лета, когда климатическая карта страны становится особенно разнообразной. Где-то жара, где-то гроза, а местами — приятная прохлада с лёгким ветром. Чтобы избежать погодных сюрпризов, важно заранее узнать актуальную информацию. В этом обзоре DNEWS вы найдёте подробный прогноз по всем регионам и крупнейшим городам Украины. Уделим внимание каждому — от столицы до самых западных, восточных и южных рубежей.

Что ожидает страну по погоде в этот день

9 июня погода в Украине обещает быть преимущественно тёплой. Однако в западных и некоторых северных областях возможны кратковременные осадки. В то же время центр и юг страны будут наслаждаться ясным и солнечным днём. Температура в большинстве городов ожидается в пределах +23…+28 градусов днём и около +18 ночью. Атмосферное давление стабильное, ветер слабый или умеренный. Давайте подробнее разберём, как сложится день в разных уголках страны.

Ситуация с погодой в Киеве

В столице прогнозируется солнечный день с переменной облачностью. Днём воздух прогреется до +27°C, ночью температура составит около +19°C. Вероятность осадков остаётся низкой, но вечером может кратковременно пройти небольшой дождь.

Благодаря лёгкому ветру и сухому воздуху день будет комфортным. Горожанам рекомендуется использовать солнцезащитные средства при длительном пребывании на улице.

Атмосферные условия в Одессе

В Одессе установится тёплая и стабильная погода. Температура днём составит +26°C, ночью — около +20°C. Ясное небо с лёгкими облаками создаст прекрасную атмосферу для отдыха у моря.

Осадков не предвидится, а морской бриз освежит даже в самый тёплый момент дня. Это отличное время для прогулок и посещения пляжей.

Температура и осадки в Харькове

Харьков порадует своих жителей стабильной погодой без сюрпризов. Днём будет +25°C, ночью — +18°C. Утром ожидается солнечно, после обеда возможна лёгкая облачность.

Вероятность дождя минимальна. День подойдёт для выездов на природу или пикника в городском парке.

Облачность и дожди во Львове

Во Львове днём ожидается до +23°C, ночью — +17°C. Облачность будет преобладать, и во второй половине дня возможны кратковременные ливни.

Жителям и гостям Львова стоит запастись зонтами, особенно если планируются прогулки по центру. Несмотря на осадки, погода останется тёплой и влажной.

Ясное небо в Днепре

В Днепре прогнозируется солнце без намёка на дождь. Днём столбик термометра поднимется до +28°C, ночью — около +20°C. Небо будет практически безоблачным.

Благодаря низкой влажности и слабому ветру день будет приятным для активностей на открытом воздухе.

Погодная обстановка в Николаеве

Николаев встретит 9 июня солнечным утром и жарким днём. Температура воздуха составит +27°C днём и +19°C ночью. Влажность умеренная, без осадков.

Погодные условия идеально подойдут для прогулок по набережной и выездов за город.

Осадки и солнце в Чернигове

В Чернигове погода будет переменчивой: утром ясно, после обеда возможна кратковременная гроза. Днём температура достигнет +25°C, ночью — +18°C.

Если планируете день на свежем воздухе, лучше предусмотреть укрытие на случай дождя. Тем не менее, большая часть суток останется сухой.

Комфортная температура в Сумах

Сумы обещают солнечный день с температурой около +26°C и ночным минимумом в +18°C. Осадки маловероятны, а слабый ветер принесёт лёгкую прохладу.

День будет благоприятным для поездок, прогулок и садовых работ.

Прогноз по Ивано-Франковску

Ивано-Франковск ожидает типичная летняя погода с дневной температурой около +24°C и ночной — +17°C. После обеда возможны кратковременные дожди.

Облачность не испортит общего впечатления от погоды. День подойдёт как для прогулок, так и для отдыха на природе.

Погодные условия в Кропивницком

Кропивницкий порадует сухой и тёплой погодой. Днём — до +27°C, ночью — +19°C. Небо будет ясным с незначительной облачностью.

Осадков не ожидается, и день обещает быть исключительно благоприятным для любых дел на улице.

Теплый день в Кривом Роге

В Кривом Роге температура днём составит +28°C, ночью — около +20°C. Солнечно и без дождей, что особенно оценят те, кто планирует провести время на даче.

Это будет один из самых тёплых регионов в этот день, с идеальными условиями для отдыха.

Солнечно или облачно в Донецке

В Донецке днём будет +26°C, ночью — +19°C. С утра ясно, а вечером может появиться лёгкая облачность. Осадки маловероятны.

День будет тихим и спокойным, идеально подходящим для прогулок в парках и скверах.

Погода без сюрпризов в Луганске

Луганск ожидает ясная и тёплая погода: до +27°C днём и +19°C ночью. Атмосферное давление стабильное, ветер слабый.

Жителей Луганска порадует отсутствие осадков и приятная температура в течение всего дня.

Обстановка на небе Запорожья

Запорожье будет одним из самых солнечных городов 9 июня. Температура — до +28°C, ночью — +20°C. Облака почти не появятся, дожди исключены.

Погодные условия располагают к длительным прогулкам и отдыху на свежем воздухе.

Атмосфера и температура в Ровно

Ровно встретит день с температурой около +25°C. Ночью температура опустится до +18°C. Возможна небольшая облачность, но дождей не предвидится.

Спокойный день подойдёт как для рабочих дел, так и для семейных выездов на природу.

День без дождей в Черкассах

Черкассы порадуют жителей стабильной погодой без осадков. Днём — до +27°C, ночью — +19°C. Утро начнётся с ясного неба, и в течение дня погода сохранится без изменений.

Отличный день для посещения парков, скверов и прогулок по городу.

Солнечная погода в Ужгороде

Ужгород 9 июня будет солнечным и тёплым. Днём — +25°C, ночью — около +18°C. Осадков не ожидается, ветер слабый, влажность умеренная.

Хорошая погода создаст настроение для прогулок по историческому центру и отдыху в зелёных зонах.

Как лучше спланировать день с учётом прогноза

Погода 9 июня 2025 года будет преимущественно комфортной для большинства регионов. Жителям западных областей стоит учитывать вероятность дождей, а остальной части страны можно рассчитывать на ясное небо и тёплый воздух. Если вы планируете поездки, праздники, спортивные мероприятия — день подойдёт отлично. Не забудьте солнцезащитный крем, головной убор и воду, особенно в южных и центральных городах.

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