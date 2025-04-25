Выходные 26 и 27 апреля 2025 года в Украине пройдут под знаком весенней нестабильности. Атмосферные фронты продолжат влиять на климат в разных частях страны, поэтому погода будет отличаться от региона к региону. Где-то украинцев порадует солнечное тепло, а где-то придётся взять с собой зонт и утеплиться.

Для тех, кто планирует прогулки, поездки или работу на даче, особенно важно знать — будет ли дождь, какие температурные колебания ожидаются и чего стоит опасаться на дорогах или в горах. Ниже DNEWS приводит детальный прогноз на оба выходных дня для всех регионов Украины.

Общая синоптическая картина на 26 и 27 апреля

На территории Украины продолжит действовать поле пониженного давления.

С западных границ приближаются влажные массы, которые принесут кратковременные дожди. Восток и юг страны останутся в зоне влияния тёплого воздуха, благодаря чему там сохранится сухая погода.

Температурный фон

Днём: от +11°C на западе до +21°C на юге

Ночью: от +2°C до +9°C

Ветер: преимущественно северо-западный, 5–10 м/с

Осадки: локальные, в основном в западных, северных и центральных областях

Погода в центральной Украине

Киевская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области

26 апреля (суббота): облачно с прояснениями, возможен слабый дождь в вечерние часы, температура около +14°C

27 апреля (воскресенье): переменная облачность, до +16°C, ветер слабый, без осадков

Совет: суббота подойдёт для домашних дел, а воскресенье — для прогулки и выезда на природу.

Киев и область

Суббота: пасмурно утром, днём — кратковременный дождь, температура +13…+14°C

Воскресенье: солнечные прояснения, комфортная температура до +15°C, без осадков

Рекомендация: запланируйте активный отдых на воскресенье — условия будут благоприятными.

Запад Украины

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская области

26 апреля: дожди различной интенсивности в течение дня, особенно утром и вечером. Температура от +10 до +13°C

27 апреля: осадки сохранятся в Карпатах, но в равнинных районах ожидаются прояснения, до +14°C

Предупреждение: возможны подтопления на дорогах и туманы — будьте осторожны в пути.

Восточная Украина

Харьковская, Донецкая, Луганская области

Суббота: ясно, сухо, температура +17…+20°C, ветер юго-восточный

Воскресенье: сохранение сухой и солнечной погоды, до +21°C

Совет: идеальные дни для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе.

Южная Украина

Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым

26 апреля: солнечно, местами лёгкая облачность, до +20°C

27 апреля: потепление до +22°C, ветер южный, без осадков

Рекомендация: отличные выходные для дачных работ и морских прогулок — влажность умеренная, дождей не ожидается.

Север Украины

Житомирская, Черниговская, Сумская области

Суббота: облачно, кратковременный дождь во второй половине дня, до +12°C

Воскресенье: осадков меньше, но прохладно — до +13°C

Совет: тепло одеваться, особенно вечером, когда температура резко снижается.

Карпаты

26 апреля: дожди, в горах возможен мокрый снег, температура от +4°C до +8°C

27 апреля: частичное прояснение, но высоко в горах сохраняется высокая влажность

Предупреждение: туристам лучше отказаться от походов — опасность скользких троп и плохой видимости.

Как изменится самочувствие

Скачки температуры, влажности и давления могут сказаться на метеозависимых людях:

головные боли

сонливость

скачки давления

Советы на выходные:

избегайте переохлаждения

не перегружайте организм физически

не забывайте пить тёплые напитки и следить за питанием

Рекомендации на оба дня

Чтобы выходные прошли максимально комфортно:

планируйте дальние поездки в воскресенье — день будет спокойнее

в субботу в центральных и западных регионах — возможны временные осадки

следите за погодой в горах — условия быстро меняются

дачникам на юге и востоке — благоприятное время для посадок и ухода за растениями

Выходные 26–27 апреля 2025 года в Украине будут типично весенними: с переменчивой погодой, локальными дождями на западе и комфортным теплом на юге и востоке. Те, кто хочет провести время на улице, смогут выбрать подходящий день — воскресенье обещает быть более стабильным по всей стране. А при правильной подготовке даже субботние дожди не испортят настроения.

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