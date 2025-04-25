Выходные 26 и 27 апреля 2025 года в Украине пройдут под знаком весенней нестабильности. Атмосферные фронты продолжат влиять на климат в разных частях страны, поэтому погода будет отличаться от региона к региону. Где-то украинцев порадует солнечное тепло, а где-то придётся взять с собой зонт и утеплиться.
Для тех, кто планирует прогулки, поездки или работу на даче, особенно важно знать — будет ли дождь, какие температурные колебания ожидаются и чего стоит опасаться на дорогах или в горах. Ниже DNEWS приводит детальный прогноз на оба выходных дня для всех регионов Украины.
Общая синоптическая картина на 26 и 27 апреля
На территории Украины продолжит действовать поле пониженного давления.
С западных границ приближаются влажные массы, которые принесут кратковременные дожди. Восток и юг страны останутся в зоне влияния тёплого воздуха, благодаря чему там сохранится сухая погода.
Температурный фон
- Днём: от +11°C на западе до +21°C на юге
- Ночью: от +2°C до +9°C
- Ветер: преимущественно северо-западный, 5–10 м/с
- Осадки: локальные, в основном в западных, северных и центральных областях
Погода в центральной Украине
Киевская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области
26 апреля (суббота): облачно с прояснениями, возможен слабый дождь в вечерние часы, температура около +14°C
27 апреля (воскресенье): переменная облачность, до +16°C, ветер слабый, без осадков
Совет: суббота подойдёт для домашних дел, а воскресенье — для прогулки и выезда на природу.
Киев и область
Суббота: пасмурно утром, днём — кратковременный дождь, температура +13…+14°C
Воскресенье: солнечные прояснения, комфортная температура до +15°C, без осадков
Рекомендация: запланируйте активный отдых на воскресенье — условия будут благоприятными.
Запад Украины
Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская области
26 апреля: дожди различной интенсивности в течение дня, особенно утром и вечером. Температура от +10 до +13°C
27 апреля: осадки сохранятся в Карпатах, но в равнинных районах ожидаются прояснения, до +14°C
Предупреждение: возможны подтопления на дорогах и туманы — будьте осторожны в пути.
Восточная Украина
Харьковская, Донецкая, Луганская области
Суббота: ясно, сухо, температура +17…+20°C, ветер юго-восточный
Воскресенье: сохранение сухой и солнечной погоды, до +21°C
Совет: идеальные дни для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе.
Южная Украина
Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым
26 апреля: солнечно, местами лёгкая облачность, до +20°C
27 апреля: потепление до +22°C, ветер южный, без осадков
Рекомендация: отличные выходные для дачных работ и морских прогулок — влажность умеренная, дождей не ожидается.
Север Украины
Житомирская, Черниговская, Сумская области
Суббота: облачно, кратковременный дождь во второй половине дня, до +12°C
Воскресенье: осадков меньше, но прохладно — до +13°C
Совет: тепло одеваться, особенно вечером, когда температура резко снижается.
Карпаты
26 апреля: дожди, в горах возможен мокрый снег, температура от +4°C до +8°C
27 апреля: частичное прояснение, но высоко в горах сохраняется высокая влажность
Предупреждение: туристам лучше отказаться от походов — опасность скользких троп и плохой видимости.
Как изменится самочувствие
Скачки температуры, влажности и давления могут сказаться на метеозависимых людях:
- головные боли
- сонливость
- скачки давления
Советы на выходные:
- избегайте переохлаждения
- не перегружайте организм физически
- не забывайте пить тёплые напитки и следить за питанием
Рекомендации на оба дня
Чтобы выходные прошли максимально комфортно:
- планируйте дальние поездки в воскресенье — день будет спокойнее
- в субботу в центральных и западных регионах — возможны временные осадки
- следите за погодой в горах — условия быстро меняются
- дачникам на юге и востоке — благоприятное время для посадок и ухода за растениями
Выходные 26–27 апреля 2025 года в Украине будут типично весенними: с переменчивой погодой, локальными дождями на западе и комфортным теплом на юге и востоке. Те, кто хочет провести время на улице, смогут выбрать подходящий день — воскресенье обещает быть более стабильным по всей стране. А при правильной подготовке даже субботние дожди не испортят настроения.
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