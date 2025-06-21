22 июня 2025 года в Украине ожидается разнообразная погода, которая зависит от региона. От яркого солнца и теплых дней в западных и центральных городах до переменной облачности и возможных дождей на востоке страны. В этом прогнозе DNEWS расскажет, какая погода ожидает жителей 20 крупных городов Украины, чтобы вы могли спланировать свой день и отдых в зависимости от условий.
Погода в Киеве
В Киеве ожидается солнечная погода с температурой воздуха днем до 28°C, а ночью температура снизится до 18°C. Ветер будет слабым, и осадков не предсказывается. Отличные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Температурные колебания в Киеве
Днем температура достигнет комфортных 28°C, а вечером опустится до 18°C, создавая благоприятные условия для вечерних прогулок.
Атмосферные условия в Киеве
Слабый ветер и отсутствие осадков обеспечат хорошую погоду на весь день. Влажность останется на нормальном уровне.
Прогноз погоды в Харькове
Харьков 22 июня 2025 года будет наслаждаться ясным днем, но с переменной облачностью. Температура днем составит 30°C, а ночью снизится до 19°C. Ветер слабый, осадков не ожидается.
Погода для активного отдыха в Харькове
С температурой в 30°C день будет отличным для прогулок и спортивных активностей. Вечером температура будет комфортной для отдыха.
Атмосферные условия в Харькове
Отсутствие дождей и умеренная влажность сделают погоду комфортной для пребывания на улице.
Прогноз погоды в Одессе
В Одессе 22 июня ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит 27°C, а ночью опустится до 22°C. Ветер будет легким, что создаст комфортные условия для прогулок вдоль моря.
Прогноз для отдыха в Одессе
Отличная погода для отдыха на пляже и прогулок по набережной. Умеренная температура и легкий бриз обеспечат приятные условия для отдыха.
Влияние погоды на отдых в Одессе
Осадки не предсказываются, а влажность будет на уровне 60%, что сделает отдых в Одессе комфортным.
Прогноз для Львова
Львов 22 июня встретит солнечным днем с небольшой облачностью. Температура днем будет около 26°C, а ночью опустится до 18°C. Этот день идеально подойдет для прогулок по историческим улицам города.
Погода для туристов во Львове
С комфортной температурой и солнечным днем Львов будет идеальным местом для прогулок и осмотра достопримечательностей.
Влияние погоды на атмосферу во Львове
Влажность в Львове будет на среднем уровне, около 55%, что обеспечит комфортное пребывание на улице.
Прогноз погоды в Днепре
Днепр 22 июня будет наслаждаться ясным и теплым днем с температурой до 29°C. Ветер слабый, осадков не предсказывается. Вечером температура снизится до 19°C.
Погода для активных людей в Днепре
Этот день будет идеален для спортивных активностей и прогулок. Легкий ветер и отсутствие дождей обеспечат комфортные условия для отдыха на свежем воздухе.
Атмосферные условия в Днепре
Влажность в Днепре составит 60%, что обеспечит комфортные условия для пребывания на улице.
Прогноз погоды в Запорожье
Запорожье 22 июня 2025 года встретит ясным и солнечным днем. Температура воздуха днем составит 28°C, а ночью опустится до 18°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.
Погода для активного отдыха в Запорожье
С такой температурой и солнечной погодой можно смело проводить время на свежем воздухе, занимаясь спортом или гуляя по парку.
Влияние погоды на атмосферные условия в Запорожье
День будет теплым и сухим, влажность составит около 55%, что обеспечит комфорт для всех, кто планирует отдых на улице.
Прогноз погоды в Черкассах
Черкассы встретят 22 июня солнечным днем с температурой около 27°C. Вечером температура снизится до 20°C, и ночь будет комфортной для отдыха. Ветер слабый, осадков не предсказывается.
Погода для прогулок в Черкассах
Отличная погода для прогулок по паркам и набережным города. Легкий ветер и умеренная температура создадут приятную атмосферу.
Атмосферное давление и влажность в Черкассах
Влажность будет на уровне 60%, что обеспечит комфортные условия для пребывания на улице.
Прогноз погоды в Ивано-Франковске
Ивано-Франковск 22 июня будет наслаждаться переменной облачностью и температурой до 25°C. Ночью температура снизится до 17°C, что сделает ночь прохладной и комфортной для отдыха.
Прогноз для прогулок в Ивано-Франковске
С температурой около 25°C можно будет провести день на свежем воздухе, наслаждаясь природой и живописными пейзажами.
Атмосферные условия в Ивано-Франковске
Отсутствие дождей и умеренная влажность создадут приятные условия для отдыха на природе.
Прогноз для Тернополя
Тернополь встретит 22 июня хорошей солнечной погодой. Температура воздуха днем составит около 27°C, а ночью опустится до 19°C. Ветер слабый, осадков не предсказывается.
Погода для активных людей в Тернополе
День будет отличным для занятий спортом на свежем воздухе. С температурой около 27°C можно будет наслаждаться активным отдыхом.
Атмосферные условия в Тернополе
Влажность в Тернополе будет на уровне 60%, что сделает атмосферу комфортной для прогулок и активного отдыха.
Прогноз для Кривого Рога
Кривой Рог 22 июня 2025 года встретит жарким днем с температурой до 30°C. Вечером температура опустится до 20°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.
Погода для активного отдыха в Кривом Роге
Высокая температура и отсутствие дождей создадут идеальные условия для спортивных мероприятий на свежем воздухе.
Влияние погоды на атмосферные условия в Кривом Роге
Сильной влажности не будет, что сделает день комфортным для всех, кто предпочитает активный отдых.
Прогноз для Мариуполя
Мариуполь 22 июня будет наслаждаться солнечным днем с температурой до 28°C. Вечером температура снизится до 21°C, что обеспечит комфортные условия для прогулок по городу и набережной.
Погода для отдыха у моря в Мариуполе
Морской бриз в сочетании с теплой погодой сделает этот день идеальным для отдыха на пляже.
Атмосферные условия в Мариуполе
Влажность в Мариуполе будет на уровне 60%, что обеспечит комфорт для всех, кто проведет день на свежем воздухе.
Прогноз для Луганска
Луганск 22 июня встретит ясным и жарким днем с температурой до 30°C. Вечером температура снизится до 21°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.
Погода для активных людей в Луганске
День будет отличным для прогулок на свежем воздухе и спортивных активностей.
Влияние погоды на атмосферные условия в Луганске
Теплая погода и отсутствие дождей создадут комфортные условия для отдыха на улице.
Прогноз для Чернигова
Чернигов 22 июня 2025 года ожидает солнечный день с температурой около 26°C. Вечером температура опустится до 19°C, что обеспечит комфортные условия для вечерних прогулок.
Погода для прогулок по Чернигову
С температурой около 26°C день будет идеален для прогулок по городу и посещения достопримечательностей.
Влияние погоды на атмосферные условия в Чернигове
Отсутствие дождей и комфортная температура обеспечат хорошие условия для активного отдыха.
Прогноз для Полтавы
Полтава 22 июня встретит ясным днем с температурой до 27°C. Вечером температура снизится до 19°C, и осадков не предсказывается.
Прогноз для активного отдыха в Полтаве
С такой температурой будет удобно заниматься спортом на свежем воздухе или проводить время в парке.
Атмосферные условия в Полтаве
Влажность в Полтаве составит около 60%, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.
Прогноз для Житомира
Житомир 22 июня 2025 года встретит солнечным днем с температурой 28°C. Вечером температура опустится до 19°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.
Погода для прогулок в Житомире
С комфортной температурой и солнечным днем Житомир станет отличным местом для прогулок и активного отдыха.
Атмосферные условия в Житомире
Влажность в городе будет на уровне 55%, что обеспечит приятную атмосферу для всех жителей.
Прогноз для Хмельницкого
Хмельницкий встретит 22 июня солнечным днем с температурой около 27°C. Вечером температура опустится до 19°C, и осадков не предсказывается.
Погода для активного отдыха в Хмельницком
Этот день будет идеален для занятий спортом на свежем воздухе и прогулок по городу.
Влияние погоды на атмосферные условия в Хмельницком
Влажность будет на уровне 60%, что обеспечит комфорт для всех жителей города.
Прогноз для Сум
Сумы 22 июня 2025 года встретят ясным и жарким днем с температурой до 29°C. Вечером температура снизится до 20°C.
Прогноз для отдыха в Сумах
С такой погодой будет приятно провести время на свежем воздухе, гуляя по городским улицам или паркам.
Влияние температуры на атмосферные условия в Сумах
Высокая температура и отсутствие дождей сделают этот день комфортным для активного отдыха.
Прогноз для Никополя
Никополь 22 июня ожидает ясный день с температурой до 30°C. Вечером температура опустится до 21°C. Ветер будет слабым.
Погода для спортивных активностей в Никополе
Такой день идеально подходит для активных людей, которые любят проводить время на свежем воздухе.
Влияние погоды на атмосферные условия в Никополе
Отсутствие осадков и высокая температура обеспечат комфорт для всех, кто планирует отдых на улице.
Прогноз для Ровно
Ровно встретит 22 июня 2025 года солнечным и теплым днем с температурой до 27°C. Вечером температура снизится до 19°C.
Погода для прогулок по Ровно
Теплый и ясный день будет идеален для прогулок по городу и активного отдыха на свежем воздухе.
Атмосферные условия в Ровно
Влажность составит около 55%, что обеспечит комфортную атмосферу для всех жителей города.
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