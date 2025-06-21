22 июня 2025 года в Украине ожидается разнообразная погода, которая зависит от региона. От яркого солнца и теплых дней в западных и центральных городах до переменной облачности и возможных дождей на востоке страны. В этом прогнозе DNEWS расскажет, какая погода ожидает жителей 20 крупных городов Украины, чтобы вы могли спланировать свой день и отдых в зависимости от условий.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается солнечная погода с температурой воздуха днем до 28°C, а ночью температура снизится до 18°C. Ветер будет слабым, и осадков не предсказывается. Отличные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Температурные колебания в Киеве

Днем температура достигнет комфортных 28°C, а вечером опустится до 18°C, создавая благоприятные условия для вечерних прогулок.

Атмосферные условия в Киеве

Слабый ветер и отсутствие осадков обеспечат хорошую погоду на весь день. Влажность останется на нормальном уровне.

Прогноз погоды в Харькове

Харьков 22 июня 2025 года будет наслаждаться ясным днем, но с переменной облачностью. Температура днем составит 30°C, а ночью снизится до 19°C. Ветер слабый, осадков не ожидается.

Погода для активного отдыха в Харькове

С температурой в 30°C день будет отличным для прогулок и спортивных активностей. Вечером температура будет комфортной для отдыха.

Атмосферные условия в Харькове

Отсутствие дождей и умеренная влажность сделают погоду комфортной для пребывания на улице.

Прогноз погоды в Одессе

В Одессе 22 июня ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит 27°C, а ночью опустится до 22°C. Ветер будет легким, что создаст комфортные условия для прогулок вдоль моря.

Прогноз для отдыха в Одессе

Отличная погода для отдыха на пляже и прогулок по набережной. Умеренная температура и легкий бриз обеспечат приятные условия для отдыха.

Влияние погоды на отдых в Одессе

Осадки не предсказываются, а влажность будет на уровне 60%, что сделает отдых в Одессе комфортным.

Прогноз для Львова

Львов 22 июня встретит солнечным днем с небольшой облачностью. Температура днем будет около 26°C, а ночью опустится до 18°C. Этот день идеально подойдет для прогулок по историческим улицам города.

Погода для туристов во Львове

С комфортной температурой и солнечным днем Львов будет идеальным местом для прогулок и осмотра достопримечательностей.

Влияние погоды на атмосферу во Львове

Влажность в Львове будет на среднем уровне, около 55%, что обеспечит комфортное пребывание на улице.

Прогноз погоды в Днепре

Днепр 22 июня будет наслаждаться ясным и теплым днем с температурой до 29°C. Ветер слабый, осадков не предсказывается. Вечером температура снизится до 19°C.

Погода для активных людей в Днепре

Этот день будет идеален для спортивных активностей и прогулок. Легкий ветер и отсутствие дождей обеспечат комфортные условия для отдыха на свежем воздухе.

Атмосферные условия в Днепре

Влажность в Днепре составит 60%, что обеспечит комфортные условия для пребывания на улице.

Прогноз погоды в Запорожье

Запорожье 22 июня 2025 года встретит ясным и солнечным днем. Температура воздуха днем составит 28°C, а ночью опустится до 18°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.

Погода для активного отдыха в Запорожье

С такой температурой и солнечной погодой можно смело проводить время на свежем воздухе, занимаясь спортом или гуляя по парку.

Влияние погоды на атмосферные условия в Запорожье

День будет теплым и сухим, влажность составит около 55%, что обеспечит комфорт для всех, кто планирует отдых на улице.

Прогноз погоды в Черкассах

Черкассы встретят 22 июня солнечным днем с температурой около 27°C. Вечером температура снизится до 20°C, и ночь будет комфортной для отдыха. Ветер слабый, осадков не предсказывается.

Погода для прогулок в Черкассах

Отличная погода для прогулок по паркам и набережным города. Легкий ветер и умеренная температура создадут приятную атмосферу.

Атмосферное давление и влажность в Черкассах

Влажность будет на уровне 60%, что обеспечит комфортные условия для пребывания на улице.

Прогноз погоды в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск 22 июня будет наслаждаться переменной облачностью и температурой до 25°C. Ночью температура снизится до 17°C, что сделает ночь прохладной и комфортной для отдыха.

Прогноз для прогулок в Ивано-Франковске

С температурой около 25°C можно будет провести день на свежем воздухе, наслаждаясь природой и живописными пейзажами.

Атмосферные условия в Ивано-Франковске

Отсутствие дождей и умеренная влажность создадут приятные условия для отдыха на природе.

Прогноз для Тернополя

Тернополь встретит 22 июня хорошей солнечной погодой. Температура воздуха днем составит около 27°C, а ночью опустится до 19°C. Ветер слабый, осадков не предсказывается.

Погода для активных людей в Тернополе

День будет отличным для занятий спортом на свежем воздухе. С температурой около 27°C можно будет наслаждаться активным отдыхом.

Атмосферные условия в Тернополе

Влажность в Тернополе будет на уровне 60%, что сделает атмосферу комфортной для прогулок и активного отдыха.

Прогноз для Кривого Рога

Кривой Рог 22 июня 2025 года встретит жарким днем с температурой до 30°C. Вечером температура опустится до 20°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.

Погода для активного отдыха в Кривом Роге

Высокая температура и отсутствие дождей создадут идеальные условия для спортивных мероприятий на свежем воздухе.

Влияние погоды на атмосферные условия в Кривом Роге

Сильной влажности не будет, что сделает день комфортным для всех, кто предпочитает активный отдых.

Прогноз для Мариуполя

Мариуполь 22 июня будет наслаждаться солнечным днем с температурой до 28°C. Вечером температура снизится до 21°C, что обеспечит комфортные условия для прогулок по городу и набережной.

Погода для отдыха у моря в Мариуполе

Морской бриз в сочетании с теплой погодой сделает этот день идеальным для отдыха на пляже.

Атмосферные условия в Мариуполе

Влажность в Мариуполе будет на уровне 60%, что обеспечит комфорт для всех, кто проведет день на свежем воздухе.

Прогноз для Луганска

Луганск 22 июня встретит ясным и жарким днем с температурой до 30°C. Вечером температура снизится до 21°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.

Погода для активных людей в Луганске

День будет отличным для прогулок на свежем воздухе и спортивных активностей.

Влияние погоды на атмосферные условия в Луганске

Теплая погода и отсутствие дождей создадут комфортные условия для отдыха на улице.

Прогноз для Чернигова

Чернигов 22 июня 2025 года ожидает солнечный день с температурой около 26°C. Вечером температура опустится до 19°C, что обеспечит комфортные условия для вечерних прогулок.

Погода для прогулок по Чернигову

С температурой около 26°C день будет идеален для прогулок по городу и посещения достопримечательностей.

Влияние погоды на атмосферные условия в Чернигове

Отсутствие дождей и комфортная температура обеспечат хорошие условия для активного отдыха.

Прогноз для Полтавы

Полтава 22 июня встретит ясным днем с температурой до 27°C. Вечером температура снизится до 19°C, и осадков не предсказывается.

Прогноз для активного отдыха в Полтаве

С такой температурой будет удобно заниматься спортом на свежем воздухе или проводить время в парке.

Атмосферные условия в Полтаве

Влажность в Полтаве составит около 60%, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.

Прогноз для Житомира

Житомир 22 июня 2025 года встретит солнечным днем с температурой 28°C. Вечером температура опустится до 19°C. Ветер будет слабым, осадков не предсказывается.

Погода для прогулок в Житомире

С комфортной температурой и солнечным днем Житомир станет отличным местом для прогулок и активного отдыха.

Атмосферные условия в Житомире

Влажность в городе будет на уровне 55%, что обеспечит приятную атмосферу для всех жителей.

Прогноз для Хмельницкого

Хмельницкий встретит 22 июня солнечным днем с температурой около 27°C. Вечером температура опустится до 19°C, и осадков не предсказывается.

Погода для активного отдыха в Хмельницком

Этот день будет идеален для занятий спортом на свежем воздухе и прогулок по городу.

Влияние погоды на атмосферные условия в Хмельницком

Влажность будет на уровне 60%, что обеспечит комфорт для всех жителей города.

Прогноз для Сум

Сумы 22 июня 2025 года встретят ясным и жарким днем с температурой до 29°C. Вечером температура снизится до 20°C.

Прогноз для отдыха в Сумах

С такой погодой будет приятно провести время на свежем воздухе, гуляя по городским улицам или паркам.

Влияние температуры на атмосферные условия в Сумах

Высокая температура и отсутствие дождей сделают этот день комфортным для активного отдыха.

Прогноз для Никополя

Никополь 22 июня ожидает ясный день с температурой до 30°C. Вечером температура опустится до 21°C. Ветер будет слабым.

Погода для спортивных активностей в Никополе

Такой день идеально подходит для активных людей, которые любят проводить время на свежем воздухе.

Влияние погоды на атмосферные условия в Никополе

Отсутствие осадков и высокая температура обеспечат комфорт для всех, кто планирует отдых на улице.

Прогноз для Ровно

Ровно встретит 22 июня 2025 года солнечным и теплым днем с температурой до 27°C. Вечером температура снизится до 19°C.

Погода для прогулок по Ровно

Теплый и ясный день будет идеален для прогулок по городу и активного отдыха на свежем воздухе.

Атмосферные условия в Ровно

Влажность составит около 55%, что обеспечит комфортную атмосферу для всех жителей города.

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