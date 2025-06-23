24 июня 2025 года Украина встретит летнюю погоду с переменными условиями в различных регионах страны. Прогнозы синоптиков предсказывают комфортные температурные показатели, однако в некоторых городах возможны осадки и переменная облачность, что будет определять общую атмосферу дня. Знание точного прогноза поможет вам лучше спланировать свои дела и мероприятия на этот день.

Каждый город Украины имеет свои климатические особенности, и это важно учитывать при планировании дня. В данной статье DNEWS предлагает точный прогноз погоды для 20 городов Украины, чтобы вы могли подготовиться к различным погодным условиям, будь то теплые солнечные лучи или кратковременные дожди. Изучите прогноз по городам, чтобы сделать правильный выбор для активного отдыха или работы.

Прогноз по городам Украины на 24 июня 2025 года

Погода в Украине в этот день будет меняться от облачной и дождливой до ясной и теплой. Мы собрали точные данные по температуре, осадкам и скорости ветра в разных городах Украины, чтобы вы могли заранее подготовиться к изменениям. Вот как будет развиваться погода по всей Украине.

Харьков

Харьков на 24 июня 2025 года обещает тепло с температурой около +23°C. Погода будет облачной, и возможны кратковременные осадки, которые могут пройти в первой половине дня. Осадки будут незначительными, а вторая половина дня будет более солнечной. Ветер будет северо-восточный, умеренной силы, около 4-5 м/с. Несмотря на небольшие дожди, день будет достаточно комфортным для прогулок на свежем воздухе.

Киев

В столице Украины, Киеве, температура на 24 июня будет колебаться между +23°C и +24°C. Осадки маловероятны, но облачность будет переменной. Ветры будут слабые, около 3-4 м/с, с преобладанием северо-западного направления. Этот день, скорее всего, окажется одним из тех, когда можно провести день на улице, наслаждаясь теплым, но не жарким климатом.

Львов

Львов, как и большинство западных городов Украины, ожидает облачную погоду на 24 июня. Температура будет около +22°C, и в первой половине дня возможны небольшие дожди. Однако, во второй половине дня осадки прекратятся, и город будет наслаждаться переменной облачностью. Ветер будет умеренный, около 3 м/с. Этот день будет довольно прохладным для летнего периода, но комфортным для прогулок по городу.

Одесса

Одесса встретит 24 июня с более жаркими условиями, чем большинство других городов Украины. Температура в Одессе будет составлять около +26°C. Ветер юго-восточный, с порывами до 6 м/с. Ожидаются кратковременные дожди во второй половине дня, но в целом день будет тёплым и достаточно комфортным для прогулок у моря. Отметим, что в Одессе температура воды в Черном море также будет близка к +22°C, что является отличным условием для отдыха на пляже.

Днепр

Температура в Днепре составит около +25°C в этот день. Прогнозы на осадки маловероятны, но стоит быть готовыми к кратковременным дождям. Ветер будет умеренный, с силой 4 м/с. В первой половине дня возможны небольшие осадки, но после обеда они должны прекратиться, и вторая половина дня будет ясной и теплой. Такой прогноз делает этот день подходящим для различных активностей на свежем воздухе, включая спортивные игры и прогулки в парках города.

Запорожье

В Запорожье 24 июня температура достигнет +28°C, что обещает быть жарким днём. Ветер будет южный, слабый, около 4 м/с. Ожидаются кратковременные дожди, особенно в утренние и вечерние часы. Несмотря на возможные дожди, день будет в основном жарким, и по городу можно будет передвигаться с минимальными проблемами. Жаркая погода благоприятствует активному отдыху, а небольшие осадки помогут немного снизить температуру воздуха в вечерние часы.

Черкассы

Температура в Черкассах составит около +24°C. Осадки в Черкассах маловероятны, хотя переменная облачность может изменить прогноз в течение дня. Ветер будет западный, 4-5 м/с. Во второй половине дня в Черкассах будет ясное небо, и погода будет идеальной для прогулок по набережной города. Черкассы – это не только место для отдыха, но и город, где приятно проводить летний день, наслаждаясь видом на Днепр.

Винница

В Виннице температура воздуха на 24 июня будет около +25°C. Винница не ожидает сильных осадков, однако облачность будет переменной в течение всего дня. Ветер будет слабым, до 3 м/с. Это будет типичная летняя погода для Винницы, при которой можно будет комфортно проводить время на свежем воздухе, занимаясь физической активностью или прогулками по паркам.

Сумы

Сумы встретят 24 июня с температурой около +23°C. Ожидаются небольшие дожди в первой половине дня, а во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер будет северо-западный, 4-5 м/с. Сумы известны своими зелеными зонами и большим количеством парков, и именно в такую погоду прогулки на свежем воздухе будут особенно приятными.

Чернигов

Чернигов на 24 июня ожидает температуру около +22°C. Это относительно прохладная температура для летнего времени, что делает день комфортным для прогулок и работы на открытом воздухе. Осадки маловероятны, хотя облачность может изменяться. Ветер будет юго-восточный, умеренный, до 4 м/с. Этот день будет хорош для посещения культурных достопримечательностей Чернигова, таких как старинные храмы и крепости.

Тернополь

Температура в Тернополе составит около +24°C, и, по прогнозам, дожди возможны в первой половине дня. Однако к вечеру осадки прекратятся, и на небе будет облачность. Ветер юго-восточный, умеренный, до 3 м/с. Этот день в Тернополе будет комфортным для прогулок по городу и посещения местных достопримечательностей.

Кривой Рог

В Кривом Роге температура на 24 июня будет около +27°C. Прогнозируются кратковременные осадки, а ветер будет южный, до 5 м/с. Несмотря на возможные дожди, погода в Кривом Роге останется достаточно тёплой и подходящей для активного отдыха на свежем воздухе.

Николаев

В Николаеве температура будет составлять около +26°C. Прогноз на осадки предсказывает дождь во второй половине дня, особенно в вечернее время. Ветер юго-восточный, с порывами до 6 м/с. Это ещё один жаркий город Украины, где жара будет подкрепляться морским бризом, создавая комфортные условия для отдыха.

Херсон

Херсон 24 июня также встретит тёплым днем с температурой около +28°C. Ветер будет юго-восточный, с дождями в вечернее время. Скорость ветра составит 5 м/с. Херсон известен своим теплым климатом и близостью к Черному морю, и в этот день жара будет компенсироваться морским ветром.

Полтава

В Полтаве температура составит около +22°C. В первой половине дня возможны дожди, но ко второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-восточный, до 4 м/с. Это хороший день для культурных мероприятий и прогулок по историческому центру города.

Ровно

Ровно ожидает температуры около +23°C. Прогнозируют небольшие осадки в первой половине дня. Ветер северный, до 5 м/с. Это довольно прохладный день для летнего периода, что делает его комфортным для активных людей и любителей природы.

Житомир

Температура в Житомире составит около +24°C, без значительных осадков. Ветер будет слабый, около 3 м/с. Это идеальная погода для того, чтобы насладиться прогулками по паркам и лесам, которые окружают Житомир.

Общий прогноз

24 июня 2025 года будет разнообразной по погодным условиям для разных регионов Украины. Несмотря на то, что на большинстве территорий страны температура будет комфортной, в некоторых местах возможны кратковременные дожди и переменная облачность. Каждый город подготовит для вас разные условия для активного отдыха и работы на свежем воздухе.

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