Прогноз погоды в Украине на 16 апреля 2025 года

16 апреля 2025 года в Украине ожидается преимущественно тёплая и комфортная весенняя погода. В большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от +13°C до +23°C, с переменной облачностью и небольшими осадками в отдельных областях. DNEWS даёт точный прогноз.
Центральная Украина
Киев
В столице ожидается переменная облачность. Утром температура составит около +10°C, днём поднимется до +17°C. Осадков не прогнозируется.
Винница
В Виннице будет преимущественно облачно. Утром температура около +8°C, днём до +18°C. Осадков не ожидается.
Полтава
В Полтаве ожидается преимущественно ясная погода. Утром температура около +6°C, днём до +21°C. Без осадков.
Западная Украина
Львов
В Львове утром возможен небольшой дождь, который к полудню прекратится. Днём температура поднимется до +23°C, ночью опустится до +9°C.
Восточная Украина
Харьков
В Харькове ожидается переменная облачность. Утром температура около +7°C, днём до +21°C. Без осадков.
Южная Украина
Одесса
В Одессе будет облачно. Утром температура около +8°C, днём до +13°C. Осадков не ожидается.
Николаев
В Николаеве ожидается растущая облачность. Утром температура около +8°C, днём до +19°C. Без осадков.
Юго-Восточная Украина
Днепр
В Днепре будет преимущественно ясно. Утром температура около +9°C, днём до +19°C. Осадков не прогнозируется.
Запорожье
В Запорожье ожидается солнечная погода с лёгкой дымкой. Утром температура около +8°C, днём до +20°C. Без осадков.
Северная Украина
Чернигов
В Чернигове ожидается переменная облачность. Утром температура около +10°C, днём до +18°C. Осадков не прогнозируется.
16 апреля 2025 года в Украине ожидается тёплая весенняя погода с переменной облачностью и небольшими осадками в отдельных регионах. Температура воздуха будет комфортной для прогулок и проведения времени на свежем воздухе.
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