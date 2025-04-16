Прогноз погоды в Украине на 16 апреля 2025 года

16 апреля 2025 года в Украине ожидается преимущественно тёплая и комфортная весенняя погода. В большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от +13°C до +23°C, с переменной облачностью и небольшими осадками в отдельных областях.​ DNEWS даёт точный прогноз.

Центральная Украина

Киев

В столице ожидается переменная облачность. Утром температура составит около +10°C, днём поднимется до +17°C. Осадков не прогнозируется.​

Винница

В Виннице будет преимущественно облачно. Утром температура около +8°C, днём до +18°C. Осадков не ожидается.​

Полтава

В Полтаве ожидается преимущественно ясная погода. Утром температура около +6°C, днём до +21°C. Без осадков.​

Западная Украина

Львов

В Львове утром возможен небольшой дождь, который к полудню прекратится. Днём температура поднимется до +23°C, ночью опустится до +9°C.​

Восточная Украина

Харьков

В Харькове ожидается переменная облачность. Утром температура около +7°C, днём до +21°C. Без осадков.​

Южная Украина

Одесса

В Одессе будет облачно. Утром температура около +8°C, днём до +13°C. Осадков не ожидается.​

Николаев

В Николаеве ожидается растущая облачность. Утром температура около +8°C, днём до +19°C. Без осадков.​

Юго-Восточная Украина

Днепр

В Днепре будет преимущественно ясно. Утром температура около +9°C, днём до +19°C. Осадков не прогнозируется.​

Запорожье

В Запорожье ожидается солнечная погода с лёгкой дымкой. Утром температура около +8°C, днём до +20°C. Без осадков.​

Северная Украина

Чернигов

В Чернигове ожидается переменная облачность. Утром температура около +10°C, днём до +18°C. Осадков не прогнозируется.​

16 апреля 2025 года в Украине ожидается тёплая весенняя погода с переменной облачностью и небольшими осадками в отдельных регионах. Температура воздуха будет комфортной для прогулок и проведения времени на свежем воздухе.​

Ранее мы писали о том, к чему снится стоять на службе в церкви: толкование сна по символам и состоянию.