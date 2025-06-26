Прогноз погоды в Украине на 27 июня 2025 года

Прогноз погоды на 27 июня 2025 года обещает быть разнообразным и интересным для всех, кто планирует свои дела на этот день. Жителей страны ожидает типично летняя температура, местами — сильна спека. Однако, в ряде областей возможны грозовые дощі й короткочасне похолодання. Синоптики советуют обращать внимание на локальные метеоумови, чтобы не попасть под нежданный дощ. От западных Карпат до прибрежной Одессы — день будет наполнен контрастами, особенно между севером и югом страны. В этом прогнозе DNEWS подробно рассмотрит погодные условия по регионам и отдельным городам.

Общая картина погоды по регионам Украины

Погода 27 июня в Украине будет в целом тёплой, но с выраженными региональными отличиями. На западе — дожди и грозы, в центре — переменная облачность, на юге — жара, на востоке — сухо и солнечно. В горах ожидается прохлада, особенно утром и вечером.

Температура днём будет колебаться от +23°C на западе до +32°C на юге. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый, местами до умеренного. Осадки кратковременные, не повсеместные. Ночь обещает быть ясной в большинстве областей, за исключением горных районов и Волыни.

Погода на западе Украины

На западе 27 июня пройдут короткие грозовые дощи, особенно в горных районах и предгорьях. Влажность воздуха будет повышена, но в утренние часы возможны солнечные прояснения. Ветер порывистый, но не штормовой.

Погода во Львове

Во Львове днём ожидается +24°C…+26°C, переменная облачность, ближе к вечеру — гроза. Утро начнётся с туманов, но к обеду небо прояснится. Вечером возможны ливни, сопровождающиеся порывами ветра до 10 м/с.

Погода в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске температура днём поднимется до +25°C, с вероятностью грозы ближе к обеду. Небо будет облачным большую часть дня. Уровень осадков не критичный, но туристам стоит предусмотреть водонепроницаемую одежду.

Погода в Ужгороде

В Ужгороде облачность переменная, температура около +26°C. Утром солнечно, после обеда возможен короткий дощ. Влажность воздуха остаётся высокой, особенно ближе к вечеру.

Центральные области: от столицы до Черкасс

Погода в центре Украины останется преимущественно стабильной. Утром ясно, в обед возможна лёгкая облачность. Температура поднимется до +28°C, в некоторых районах — до +30°C. Вероятность осадков минимальна.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается комфортная летняя погода: утром +21°C, днём до +29°C. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер слабый, направление восточное. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода в Черкассах

В Черкассах днём температура составит +28°C. С утра ясно, во второй половине дня — переменная облачность. Осадков не ожидается, вечер будет тёплым и сухим. Отличный день для прогулок и отдыха на природе.

Погода в Полтаве

Полтава встретит 27 июня ясной погодой, с температурой около +27°C. Облаков немного, вероятность дождя менее 10%. Ночью — до +18°C, ветер юго-западный, слабый.

Восточные регионы: сухо и тепло

Восток страны порадует жителей сухой и жаркой погодой. Осадки маловероятны, температура воздуха будет на уровне +28…+30°C. В целом, метеоусловия благоприятны для поездок и повседневной активности.

Погода в Харькове

В Харькове будет ясно, без осадков. Днём воздух прогреется до +30°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер слабый, южный. Влажность умеренная, атмосферное давление стабильное.

Погода в Днепре

В Днепре жара будет ощущаться сильнее — до +31°C. Небо безоблачное почти весь день. Ближе к ночи температура опустится до +19°C. Комфортная ночь для сна без кондиционера, но с открытым окном.

Погода в Запорожье

Запорожье останется под влиянием антициклона: ясно, сухо, без осадков. Дневная температура — около +29°C. Утро прохладное, но уже к полудню столбики термометров приблизятся к отметке +30°C.

Южные регионы: пляжный сезон в разгаре

Юг Украины окажется самым тёплым регионом страны в этот день. Температура днём поднимется до +32°C, небо будет ясным. Ветер южный, с моря — приятный, освежающий.

Погода в Одессе

В Одессе жарко: утром +24°C, днём — до +31°C. Солнце яркое, почти без облаков. Морская вода прогрета до +25°C, идеальные условия для отдыха на пляже. Осадков не ожидается.

Погода в Николаеве

В Николаеве также жарко — до +32°C днём. Облачности почти не будет, солнце будет палить с самого утра. Влажность умеренная, но при этом сохраняется ощущение духоты. Рекомендуется пить больше воды и носить головные уборы.

Погода в Херсоне

Херсон порадует стабильной жарой: от +26°C утром до +32°C днём. Облаков нет, ультрафиолетовое излучение высокое. Следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в полдень.

Погода в Карпатах

Карпаты — единственный регион, где погода будет по-настоящему переменчивой. Днём возможны дожди, туман и временные прояснения. В горах прохладнее, чем в долинах, особенно вечером.

Погода в Яремче

В Яремче днём +22°C, облачность значительная, возможны дожди с грозами. Утром яснее, днём — туман в лесных массивах. Рекомендуется одеваться в несколько слоёв.

Погода в Ворохте

В Ворохте прохладно — до +21°C, с дождём во второй половине дня. Облака плотные, но периодически солнце будет появляться. Ветер переменный, до 7 м/с, в районе вершин — сильнее.

Ночная погода по всей Украине

Ночью 27 июня будет тепло, но без излишней жары. В большинстве регионов +17…+20°C. В Карпатах и Волыни — до +14°C. Без существенных осадков.

Комфорт ночного воздуха

Температура ночью позволит спать с открытыми окнами. Особенно приятно будет в восточных и северных районах — там сохранится сухость и слабый ветер. На юге воздух останется тёплым, влажным, с лёгким бризом.

Осадки и облачность ночью

В большинстве регионов осадки маловероятны. Лишь в западных и горных районах возможно образование утреннего тумана и коротких ливней ближе к рассвету.

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