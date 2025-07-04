Погода в Украине на 5 июля 2025 года обещает быть разнообразной, с изменениями температурных режимов и возможными дождями. В различных уголках страны жители смогут ощутить как летнее тепло, так и небольшие дожди. Следите за нашим прогнозом, чтобы быть готовыми к любым погодным условиям и корректировать свои планы в зависимости от прогноза.

Погода в Украине в этот день будет зависеть от множества факторов, включая атмосферное давление, географические особенности и сезонные изменения. С учетом того, что 5 июля придется на лето, стоит ожидать, что в большинстве городов будет тепло, но возможны кратковременные дожди и туманы, которые могут повлиять на видимость на дорогах. Детали — в материале DNEWS.

Погода в Киеве на 5 июля 2025 года

Прогноз для Киева на 5 июля предсказывает переменную облачность с периодами солнечного света. Температура воздуха в столице будет колебаться от 22 до 27 градусов Цельсия. Вечером возможен дождь, который, однако, не будет продолжительным. Ветер умеренный, около 5-7 м/с. Местами возможно ухудшение видимости на дорогах, особенно в утренние часы.

Погода в Харькове на 5 июля 2025 года

В Харькове 5 июля будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов, а ночью понизится до 18 градусов. В течение дня возможны небольшие осадки в виде дождя, которые не будут длительными. Ветер в Харькове также будет умеренным, в пределах 6 м/с.

Погода в Львове на 5 июля 2025 года

Львов в этот день ожидает переменную облачность с температурой воздуха около 24 градусов днем. Осадки маловероятны, однако возможны кратковременные дожди в вечернее время. Ночью температура снизится до 17 градусов. Ветер в Львове будет слабым, около 4 м/с.

Погода в Одессе на 5 июля 2025 года

Прогноз для Одессы на 5 июля будет показывать солнечную и жаркую погоду. Ветер слабый, с порывами не более 4 м/с. Днем температура может достигать 30 градусов Цельсия, а ночью температура упадет до 22 градусов. Осадков не ожидается, однако местами возможно образование облаков.

Погода в Днепре на 5 июля 2025 года

Для Днепра в этот день характерна солнечная погода с температурой около 27-29 градусов. Возможны небольшие дожди во второй половине дня, но они не будут продолжительными. Ветер в Днепре ожидается умеренный, около 6 м/с. Ночью температура опустится до 20-22 градусов.

Погода в Запорожье на 5 июля 2025 года

В Запорожье на 5 июля будет жаркая погода с температурой около 30 градусов днем. Вечером возможны дожди, но они будут кратковременными. Ветер будет умеренным, около 6 м/с, что сделает вечер немного прохладным после жаркого дня.

Погода в Чернигове на 5 июля 2025 года

Прогноз для Чернигова на 5 июля предсказывает переменную облачность и температуру около 28 градусов днем. Вечером возможен дождь, который может длиться около 2-3 часов. Ветер в Чернигове незначительный, около 4 м/с.

Погода в Черкассах на 5 июля 2025 года

В Черкассах 5 июля будет солнечная погода, температура днем составит 26-28 градусов. Осадков не ожидается, однако возможна облачность в вечернее время. Ветер слабый, около 5 м/с, что сделает вечер комфортным для прогулок.

Погода в Полтаве на 5 июля 2025 года

Прогноз для Полтавы на 5 июля обещает тепло и солнечную погоду. Днем температура будет колебаться около 28-30 градусов. Осадков не ожидается, и в целом погода будет благоприятной для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Погода в Тернополе на 5 июля 2025 года

В Тернополе на 5 июля 2025 года температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов Цельсия. В течение дня возможны небольшие облака, но осадки маловероятны. Ветер умеренный, до 5 м/с.

Погода в Кривом Роге на 5 июля 2025 года

Кривой Рог также ожидает солнечную погоду. Днем температура будет достигать 30 градусов, а ночью температура снизится до 20 градусов. Ветер будет слабым, около 3 м/с, осадков не предсказывается.

Погода в Виннице на 5 июля 2025 года

Прогноз для Винницы на 5 июля предсказывает теплую погоду, с температурой воздуха днем около 28 градусов. Осадков не ожидается, хотя в вечернее время возможно немного облаков. Ветер легкий, около 4 м/с.

Погода в Сумах на 5 июля 2025 года

В Сумах 5 июля ожидается облачная погода с периодами солнечных лучей. Температура днем будет около 27 градусов, а ночью опустится до 19 градусов. Ветер умеренный, около 5 м/с, дождей не предсказывается.

Погода в Ровно на 5 июля 2025 года

В Ровно погода 5 июля будет преимущественно ясной, с температурой около 26-28 градусов. Ветер слабый, осадки маловероятны, однако во второй половине дня возможна незначительная облачность. Ночью температура снизится до 18 градусов.

Погода в Луцке на 5 июля 2025 года

Луцк в этот день ожидает тёплую погоду с температурой около 26 градусов. Днем солнечно, однако в вечернее время могут возникнуть кратковременные дожди. Ветер слабый, около 3-4 м/с. Температура ночью опустится до 18 градусов.

Погода в Иване-Франковске на 5 июля 2025 года

Прогноз для Ивана-Франковска на 5 июля предсказывает переменную облачность с температурой около 25 градусов днем. Ветер слабый, осадков не будет. Вечером температура снизится до 16-17 градусов.

Погода в Житомире на 5 июля 2025 года

В Житомире 5 июля будет солнечно и тепло, температура воздуха днем составит 27 градусов. Вечером возможен небольшой дождь, но осадки не будут продолжительными. Ветер умеренный, около 6 м/с.

Погода в Хмельницком на 5 июля 2025 года

Для Хмельницкого в этот день прогнозируется солнечная и жаркая погода. Температура будет около 29-30 градусов днем. Ветер слабый, осадков не ожидается, но возможна кратковременная облачность.

Погода в Донецке на 5 июля 2025 года

Донецк 5 июля будет наслаждаться солнечной и жаркой погодой. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса Цельсия. Вечером температура немного понизится, до 22 градусов. Осадков не ожидается, но возможна облачность. Ветер слабый, около 4 м/с.

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