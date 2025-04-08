Вторник, 8 апреля, 2025
3.2 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Проверки льгот на коммунальные услуги: что нужно знать украинцам

Проверки льгот на коммунальные услуги: что нужно знать украинцам

В Украине планируется внедрение единого механизма и общих правил для проверки льгот, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Это нововведение имеет целью усовершенствовать законодательство, регулирующее верификацию государственных выплат.

Соответствующий проект приказа «Об утверждении Методики верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа» был опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. Согласно документу, внедрение этой методики стало необходимым из-за предоставления льгот гражданам в денежной форме.

«Проект приказа разработан в соответствии с частью третьей статьи 9 Закона Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат», согласно которой верификация государственных выплат должна осуществляться в соответствии с методиками, утверждаемыми органом, который осуществляет верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, которые формируют политику, в формировании политики, по формированию политики, в соответствии с центральными органами исполнительной власти,»

Информация, предоставленная гражданами, будет проверяться путем сравнения с данными, поступающими от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а также с другими реестрами и базами данных, содержащими информацию о каждом получателе льгот. Это включает:

  • информацию о смерти лица, согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния;
  • статус получателя в Едином государственном реестре ветеранов войны;
  • адрес зарегистрированного места жительства получателя или его семьи, по данным Государственной миграционной службы Украины;
  • начисление жилищных субсидий и льгот за тот же период, согласно данным информационной системы ПФУ;
  • наличие инвалидности и соответствующую группу по данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

Ранее мы говорили, на какие скидки имеют право УБД в 2025 году.

Горячее за неделю

Общество

Почему показатели счетчика могут быть не учтены: объяснение

0
В 2025 году у части украинцев могут возникнуть проблемы...
Спорт

Генерал НАТО сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США

0
Россия за время полномасштабной...
Статьи

Самый длинный авиаперелет в мире: 19 часов без перерыва

0
Авиаперелеты становятся все длиннее и комфортнее. Сегодня путешественники...
Статьи

Как узнать свою родословную: 8 шагов, чтобы построить семейное дерево

0
Узнайте, как построить родословную и создать семейное дерево с помощью архивов Украины, генеалогических сайтов и других ресурсов.
Статьи

Новый этап онлайн-знакомств: Viber Dating официально запущен в Украине

0
3 апреля компания Rakuten Viber анонсировала запуск сервиса...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Почему звенит в левом или правом ухе: причины, симптомы и приметы
Следующая статья
День ангела Илоны 2025: поздравления и открытки 8 апреля

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.