Проверки льгот на коммунальные услуги: что нужно знать украинцам

В Украине планируется внедрение единого механизма и общих правил для проверки льгот, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Это нововведение имеет целью усовершенствовать законодательство, регулирующее верификацию государственных выплат.

Соответствующий проект приказа «Об утверждении Методики верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа» был опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. Согласно документу, внедрение этой методики стало необходимым из-за предоставления льгот гражданам в денежной форме.

«Проект приказа разработан в соответствии с частью третьей статьи 9 Закона Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат», согласно которой верификация государственных выплат должна осуществляться в соответствии с методиками, утверждаемыми органом, который осуществляет верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, которые формируют политику, в формировании политики, по формированию политики, в соответствии с центральными органами исполнительной власти,»

Информация, предоставленная гражданами, будет проверяться путем сравнения с данными, поступающими от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а также с другими реестрами и базами данных, содержащими информацию о каждом получателе льгот. Это включает:

информацию о смерти лица, согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния;

статус получателя в Едином государственном реестре ветеранов войны;

адрес зарегистрированного места жительства получателя или его семьи, по данным Государственной миграционной службы Украины;

начисление жилищных субсидий и льгот за тот же период, согласно данным информационной системы ПФУ;

наличие инвалидности и соответствующую группу по данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

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