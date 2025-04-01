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Общество
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Проверьте свои кошельки: какие купюры гривны могут отказаться принимать в банках и магазинах

Проверьте свои кошельки: какие купюры гривны могут отказаться принимать в банках и магазинах

В Украине банки, магазины и другие организации могут законно отказаться от приема банкнот гривны. Это связано с действующими правилами, позволяющими не принимать поврежденные купюры.

Как объяснили в Национальном банке, речь идет о банкнотах, подвергшихся воздействию огня или воды, а также:

  • были загрязнены жидкостями или химикатами;
  • имеют значительные повреждения, из-за которых их площадь может уменьшиться более чем на 45% начального размера;
  • содержат следы радиоактивных или токсичных веществ, представляющих угрозу здоровью.

При наличии таких банкнот следует обращаться в банк для их проверки и возможной замены.

Как осуществляется обмен сильно загрязненных банкнот

В Национальном банке пояснили, что территориальные подразделения могут обменивать настоящие гривневые купюры, загрязненные химикатами, радиоактивными веществами или токсичными органическими соединениями. Однако для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий проведение дезинфекции или дезактивации. Такой документ должен быть издан учреждением или лицом, ответственным за эти процедуры в соответствии с законодательством Украины.

Какие банкноты банки обязаны принимать

Вместе с этим отмечается, что поврежденные банкноты следует принимать без ограничений, если их уцелевшая часть составляет не менее 55% от первоначального размера. Также к обмену подлежат разорванные или разрезанные на две части купюры, если:

  • на обеих частях сохранены одинаковые серия и номер;
  • общая площадь остатков банкноты составляет не менее 55% ее начального размера.

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