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Пылает уже 2 суток: на нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, загорелся еще один резервуар (фото)

В ночь на 21 марта на территории нефтебазы в Краснодарском крае России раздался взрыв. Это произошло во время тушения пожара, который продолжается с 19 марта после атаки беспилотников. По сообщениям местных властей, пострадали два человека. Также была перекрыта трасса в сторону Краснодара, а жителей близлежащих районов призывали оставаться дома и не открывать окна.

Взрыв произошел из-за разгерметизации одного из резервуаров с нефтепродуктами. Пламя охватило еще одну емкость, в результате чего площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Кроме двух раненых пожарных, повреждения получили три единицы техники, участвовавшие в ликвидации возгорания. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ.

В настоящее время на месте пожара работают более 450 спасателей и около 200 единиц спецтехники. По данным оперативного штаба, горят два резервуара, запорная арматура и разлившиеся в результате взрыва нефтепродукты. Часть горящих веществ распространилась за пределы хранилищ.

Из-за сложной ситуации власти временно ограничили движение транспорта в направлении Краснодара, а жителям Кавказского района рекомендовали оставаться в помещениях и соблюдать правила безопасности.

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