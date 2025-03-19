Путин отказался принимать предложение о прекращении огня и продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру — Зеленский

В ночь на 19 марта Россия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе, направленную против гражданской инфраструктуры в разных областях Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах и удары по городам Донбасса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, в небе над Украиной было зафиксировано около 40 ударных дронов, часть из которых достигла своих целей.

«К сожалению, имеем попадание именно по гражданским объектам. Зафиксирован прямой удар «Шахеда» по больнице в Сумах, атакованы города Донецкой области. Вражеские дроны зафиксированы над Киевщиной, Житомирщиной, Сумщиной, Черниговщиной, Полтавщиной, Харьковщиной, Кировоградщиной, Днепропетровщиной и Черкасщиной.

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Такие ночные атаки со стороны России разрушают нашу энергетику, инфраструктуру и наносят удар по нормальной жизни украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует: нужно продолжать давление на Россию ради достижения мира», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобные удары Кремля являются реакцией на мирные инициативы международного сообщества и демонстрируют нежелание Москвы прекращать войну.

«Путин в очередной раз отверг предложение полного прекращения огня», — отметил он.

Зеленский обратился к международным партнерам с призывом усилить санкционное давление на Россию, увеличить объемы военной поддержки Украины и укрепить систему гарантий безопасности.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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