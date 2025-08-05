Август набирает осеннюю глубину — по вечерам становится прохладнее, а дни постепенно теряют минуты солнечного света. Уже 6 августа 2025 года долгота дня в Украине ощутимо сокращается. Рассветы становятся тише, закаты приходят раньше, а сумерки всё плотнее охватывают улицы и поля. И хотя лето ещё не прощается, время начинает диктовать другие ритмы.
Понимание точного времени восхода и захода солнца помогает лучше планировать день: будь то работа на участке, прогулка с детьми, поездка за город или ранний выезд в командировку. В этой статье от DNEWS собраны актуальные данные о рассвете, закате, долготе дня по городам Украины на 6 августа 2025 года, а также советы по тому, как этот солнечный ритм использовать на пользу.
Долгота дня в середине первой декады августа
Каждый день августа укорачивается на 1–2 минуты.
6 августа — это граница между летним ритмом и приближением осеннего темпа. Солнечный день становится всё сдержаннее: утро наступает позже, а вечер — раньше. Средняя продолжительность светового дня в этот день составляет около 14 годин 39 хвилин по стране. Это меньше, чем 1 августа, на 10–12 хвилин.
Этот процесс важен не только для метеорологов и астрономов. Он влияет на всё: урожай, самочувствие, настроение, распорядок дня.
Чем полезна информация о времени рассвета и заката
Знание точного времени восхода солнца и наступления заката позволяет строить чёткие планы. Это особенно актуально для тех, кто проводит много времени на улице: водителей, строителей, фермеров, туристов, дачников и родителей.
Как реагирует организм на смену светового ритма
Организм воспринимает уменьшение света как сигнал к снижению активности. Это проявляется в лёгкой вялости по утрам и желании раньше ложиться спать. Понимание биоритмов и соотнесение их с солнечным циклом помогает смягчить переход к осеннему режиму.
Время восхода и захода солнца 6 августа 2025 года по городам Украины
|Город
|Рассвет
|Закат
|Долгота дня
|Киев
|05:40
|20:18
|14 ч 38 мин
|Львов
|05:51
|20:38
|14 ч 47 мин
|Одесса
|05:45
|20:17
|14 ч 32 мин
|Харьков
|05:24
|20:03
|14 ч 39 мин
|Днепр
|05:31
|20:08
|14 ч 37 мин
|Запорожье
|05:32
|20:07
|14 ч 35 мин
|Луцк
|05:55
|20:43
|14 ч 48 мин
|Житомир
|05:43
|20:24
|14 ч 41 мин
|Чернигов
|05:34
|20:17
|14 ч 43 мин
|Черкассы
|05:38
|20:16
|14 ч 38 мин
|Сумы
|05:28
|20:10
|14 ч 42 мин
|Полтава
|05:32
|20:12
|14 ч 40 мин
|Кропивницкий
|05:40
|20:12
|14 ч 32 мин
|Николаев
|05:44
|20:15
|14 ч 31 мин
|Херсон
|05:44
|20:14
|14 ч 30 мин
|Луганск
|05:01
|19:49
|14 ч 48 мин
|Ужгород
|05:58
|20:45
|14 ч 47 мин
|Ивано-Франковск
|05:53
|20:41
|14 ч 48 мин
|Тернополь
|05:52
|20:39
|14 ч 47 мин
|Черновцы
|05:52
|20:38
|14 ч 46 мин
Данные округлены до минут и основаны на астрономических расчётах. Возможны незначительные отклонения в зависимости от рельефа, облачности и широты.
Как использовать долготу дня в своём распорядке
Световой график — это природный инструмент тайм-менеджмента.
Если грамотно встроить информацию о рассвете и закате в повседневную жизнь, можно повысить эффективность, улучшить самочувствие и сократить время на адаптацию к сезонным изменениям.
Утренние дела и начало активности
После 6:00 утра уже достаточно светло, чтобы выходить на пробежку, поливать огород, отправляться в дорогу. Главное — учитывать, что с каждым днём утро «запаздывает», и привычный ранний подъём может казаться более тяжёлым.
Вечерний ритм и время завершения дня
Заход солнца около 20:15 — это ориентир окончания дел на открытом воздухе. Лучше завершать активные действия до 19:30, чтобы избежать сумеречной суеты.
Почему важно учитывать время восхода и захода солнца
Планирование на основе солнечного ритма возвращает нас к естественному, комфортному темпу жизни.
Если ориентироваться на долготу дня, можно:
- Снижать стресс, упорядочив распорядок;
- Повышать продуктивность;
- Улучшать сон;
- Сохранять ресурс при подготовке к осени.
Наблюдение за светом как способ быть в моменте
Рассветы и закаты — это не только данные из таблицы. Это визуальные моменты, способные остановить время и наполнить день смыслом. Созерцание неба на рассвете или прощание с солнцем вечером становится ритуалом внутренней гармонии.
Простые практики по адаптации к меняющейся долготе дня
- Переносите физические нагрузки на первую половину дня.
- Включайте освещение в доме сразу после захода солнца, не дожидаясь темноты.
- Планируйте поездки, фотосессии, встречи до 19:30.
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