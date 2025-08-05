Август набирает осеннюю глубину — по вечерам становится прохладнее, а дни постепенно теряют минуты солнечного света. Уже 6 августа 2025 года долгота дня в Украине ощутимо сокращается. Рассветы становятся тише, закаты приходят раньше, а сумерки всё плотнее охватывают улицы и поля. И хотя лето ещё не прощается, время начинает диктовать другие ритмы.

Понимание точного времени восхода и захода солнца помогает лучше планировать день: будь то работа на участке, прогулка с детьми, поездка за город или ранний выезд в командировку. В этой статье от DNEWS собраны актуальные данные о рассвете, закате, долготе дня по городам Украины на 6 августа 2025 года, а также советы по тому, как этот солнечный ритм использовать на пользу.

Долгота дня в середине первой декады августа

Каждый день августа укорачивается на 1–2 минуты.

6 августа — это граница между летним ритмом и приближением осеннего темпа. Солнечный день становится всё сдержаннее: утро наступает позже, а вечер — раньше. Средняя продолжительность светового дня в этот день составляет около 14 годин 39 хвилин по стране. Это меньше, чем 1 августа, на 10–12 хвилин.

Этот процесс важен не только для метеорологов и астрономов. Он влияет на всё: урожай, самочувствие, настроение, распорядок дня.

Чем полезна информация о времени рассвета и заката

Знание точного времени восхода солнца и наступления заката позволяет строить чёткие планы. Это особенно актуально для тех, кто проводит много времени на улице: водителей, строителей, фермеров, туристов, дачников и родителей.

Как реагирует организм на смену светового ритма

Организм воспринимает уменьшение света как сигнал к снижению активности. Это проявляется в лёгкой вялости по утрам и желании раньше ложиться спать. Понимание биоритмов и соотнесение их с солнечным циклом помогает смягчить переход к осеннему режиму.

Время восхода и захода солнца 6 августа 2025 года по городам Украины

Город Рассвет Закат Долгота дня Киев 05:40 20:18 14 ч 38 мин Львов 05:51 20:38 14 ч 47 мин Одесса 05:45 20:17 14 ч 32 мин Харьков 05:24 20:03 14 ч 39 мин Днепр 05:31 20:08 14 ч 37 мин Запорожье 05:32 20:07 14 ч 35 мин Луцк 05:55 20:43 14 ч 48 мин Житомир 05:43 20:24 14 ч 41 мин Чернигов 05:34 20:17 14 ч 43 мин Черкассы 05:38 20:16 14 ч 38 мин Сумы 05:28 20:10 14 ч 42 мин Полтава 05:32 20:12 14 ч 40 мин Кропивницкий 05:40 20:12 14 ч 32 мин Николаев 05:44 20:15 14 ч 31 мин Херсон 05:44 20:14 14 ч 30 мин Луганск 05:01 19:49 14 ч 48 мин Ужгород 05:58 20:45 14 ч 47 мин Ивано-Франковск 05:53 20:41 14 ч 48 мин Тернополь 05:52 20:39 14 ч 47 мин Черновцы 05:52 20:38 14 ч 46 мин

Данные округлены до минут и основаны на астрономических расчётах. Возможны незначительные отклонения в зависимости от рельефа, облачности и широты.

Как использовать долготу дня в своём распорядке

Световой график — это природный инструмент тайм-менеджмента.

Если грамотно встроить информацию о рассвете и закате в повседневную жизнь, можно повысить эффективность, улучшить самочувствие и сократить время на адаптацию к сезонным изменениям.

Утренние дела и начало активности

После 6:00 утра уже достаточно светло, чтобы выходить на пробежку, поливать огород, отправляться в дорогу. Главное — учитывать, что с каждым днём утро «запаздывает», и привычный ранний подъём может казаться более тяжёлым.

Вечерний ритм и время завершения дня

Заход солнца около 20:15 — это ориентир окончания дел на открытом воздухе. Лучше завершать активные действия до 19:30, чтобы избежать сумеречной суеты.

Почему важно учитывать время восхода и захода солнца

Планирование на основе солнечного ритма возвращает нас к естественному, комфортному темпу жизни.

Если ориентироваться на долготу дня, можно:

Снижать стресс, упорядочив распорядок;

Повышать продуктивность;

Улучшать сон;

Сохранять ресурс при подготовке к осени.

Наблюдение за светом как способ быть в моменте

Рассветы и закаты — это не только данные из таблицы. Это визуальные моменты, способные остановить время и наполнить день смыслом. Созерцание неба на рассвете или прощание с солнцем вечером становится ритуалом внутренней гармонии.

Простые практики по адаптации к меняющейся долготе дня

Переносите физические нагрузки на первую половину дня.

Включайте освещение в доме сразу после захода солнца, не дожидаясь темноты.

Планируйте поездки, фотосессии, встречи до 19:30.

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