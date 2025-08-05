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Время рассвета, заката и долгота дня 6 августа 2025 в Украине. Таблица по 20 городам, точные данные, как использовать солнечный ритм.
Время рассвета, заката и долгота дня 6 августа 2025 в Украине. Таблица по 20 городам, точные данные, как использовать солнечный ритм.
Общество
Время чтения 1 мин.

Рассвет и закат 6 августа 2025 года: долгота дня в Украине

Август набирает осеннюю глубину — по вечерам становится прохладнее, а дни постепенно теряют минуты солнечного света. Уже 6 августа 2025 года долгота дня в Украине ощутимо сокращается. Рассветы становятся тише, закаты приходят раньше, а сумерки всё плотнее охватывают улицы и поля. И хотя лето ещё не прощается, время начинает диктовать другие ритмы.

Понимание точного времени восхода и захода солнца помогает лучше планировать день: будь то работа на участке, прогулка с детьми, поездка за город или ранний выезд в командировку. В этой статье от DNEWS собраны актуальные данные о рассвете, закате, долготе дня по городам Украины на 6 августа 2025 года, а также советы по тому, как этот солнечный ритм использовать на пользу.

Долгота дня в середине первой декады августа

Каждый день августа укорачивается на 1–2 минуты.

6 августа — это граница между летним ритмом и приближением осеннего темпа. Солнечный день становится всё сдержаннее: утро наступает позже, а вечер — раньше. Средняя продолжительность светового дня в этот день составляет около 14 годин 39 хвилин по стране. Это меньше, чем 1 августа, на 10–12 хвилин.

Этот процесс важен не только для метеорологов и астрономов. Он влияет на всё: урожай, самочувствие, настроение, распорядок дня.

Чем полезна информация о времени рассвета и заката

Знание точного времени восхода солнца и наступления заката позволяет строить чёткие планы. Это особенно актуально для тех, кто проводит много времени на улице: водителей, строителей, фермеров, туристов, дачников и родителей.

Как реагирует организм на смену светового ритма

Организм воспринимает уменьшение света как сигнал к снижению активности. Это проявляется в лёгкой вялости по утрам и желании раньше ложиться спать. Понимание биоритмов и соотнесение их с солнечным циклом помогает смягчить переход к осеннему режиму.

Время восхода и захода солнца 6 августа 2025 года по городам Украины

ГородРассветЗакатДолгота дня
Киев05:4020:1814 ч 38 мин
Львов05:5120:3814 ч 47 мин
Одесса05:4520:1714 ч 32 мин
Харьков05:2420:0314 ч 39 мин
Днепр05:3120:0814 ч 37 мин
Запорожье05:3220:0714 ч 35 мин
Луцк05:5520:4314 ч 48 мин
Житомир05:4320:2414 ч 41 мин
Чернигов05:3420:1714 ч 43 мин
Черкассы05:3820:1614 ч 38 мин
Сумы05:2820:1014 ч 42 мин
Полтава05:3220:1214 ч 40 мин
Кропивницкий05:4020:1214 ч 32 мин
Николаев05:4420:1514 ч 31 мин
Херсон05:4420:1414 ч 30 мин
Луганск05:0119:4914 ч 48 мин
Ужгород05:5820:4514 ч 47 мин
Ивано-Франковск05:5320:4114 ч 48 мин
Тернополь05:5220:3914 ч 47 мин
Черновцы05:5220:3814 ч 46 мин

Данные округлены до минут и основаны на астрономических расчётах. Возможны незначительные отклонения в зависимости от рельефа, облачности и широты.

Как использовать долготу дня в своём распорядке

Световой график — это природный инструмент тайм-менеджмента.

Если грамотно встроить информацию о рассвете и закате в повседневную жизнь, можно повысить эффективность, улучшить самочувствие и сократить время на адаптацию к сезонным изменениям.

Утренние дела и начало активности

После 6:00 утра уже достаточно светло, чтобы выходить на пробежку, поливать огород, отправляться в дорогу. Главное — учитывать, что с каждым днём утро «запаздывает», и привычный ранний подъём может казаться более тяжёлым.

Вечерний ритм и время завершения дня

Заход солнца около 20:15 — это ориентир окончания дел на открытом воздухе. Лучше завершать активные действия до 19:30, чтобы избежать сумеречной суеты.

Почему важно учитывать время восхода и захода солнца

Планирование на основе солнечного ритма возвращает нас к естественному, комфортному темпу жизни.

Если ориентироваться на долготу дня, можно:

  • Снижать стресс, упорядочив распорядок;
  • Повышать продуктивность;
  • Улучшать сон;
  • Сохранять ресурс при подготовке к осени.

Наблюдение за светом как способ быть в моменте

Рассветы и закаты — это не только данные из таблицы. Это визуальные моменты, способные остановить время и наполнить день смыслом. Созерцание неба на рассвете или прощание с солнцем вечером становится ритуалом внутренней гармонии.

Простые практики по адаптации к меняющейся долготе дня

  • Переносите физические нагрузки на первую половину дня.
  • Включайте освещение в доме сразу после захода солнца, не дожидаясь темноты.
  • Планируйте поездки, фотосессии, встречи до 19:30.

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