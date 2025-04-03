Растаможка авто в 2025 году: какие льготы действуют и кто может сэкономить средства

Украинцы, несмотря на войну, продолжают активно ввозить автомобили из-за рубежа. Часть этих транспортных средств направляется на нужды фронта, тогда как другие предназначаются для личного пользования.

Однако, чтобы законно эксплуатировать такое авто в Украине, необходимо пройти процесс таможенного оформления, предусматривающий уплату пошлины, акциза и налога на добавленную стоимость. В 2025 году количество льгот уменьшилось, но некоторые из них все еще действуют, сообщает «Авто24».

Легковые электромобили

До конца 2025 года электромобили освобождены от уплаты пошлины, акциза и НДС. Кроме этого, при их первой регистрации не нужно вносить платеж в Пенсионный фонд, который обычно составляет 3-5% от стоимости авто. Благодаря этому покупка электрокаров в Украине является максимально выгодной, поскольку растаможка не требует никаких затрат.

Электрические грузовые авто

Льготы действуют и для грузовых электромобилей. Если транспортное средство произведено в Европе и имеет сертификат EUR.1, пошлина не уплачивается. Это дает возможность бизнесу уменьшить расходы на обновление автопарка и способствует развитию экологического транспорта.

Авто для ВСУ и гуманитарной помощи

Автомобили, передаваемые на нужды Вооруженных Сил или для гуманитарной помощи, освобождены от уплаты любых таможенных пошлин. Основное требование – официальное подтверждение передачи транспорта военным подразделениям или бойцам. Процесс оформления требует тщательного юридического сопровождения, однако налоговая нагрузка отсутствует.

Ретро-автомобили

Авто, которым более 50 лет, можно импортировать без уплаты пошлины, однако исключительно как культурную ценность. Они не подлежат регистрации для повседневного использования на дорогах, но эта льгота доступна для музеев и коллекционеров.

Переезд на постоянное место жительства

Граждане, которые возвращаются в Украину на постоянное проживание, могут беспошлинно ввезти один личный автомобиль. Для этого нужно соответствовать следующим требованиям: быть старше 18 лет, владеть транспортным средством не менее года и осуществить его ввоз в течение шести месяцев после получения статуса ПМЖ.

Льготы для авто из стран ЕС

Автомобили из Евросоюза по-прежнему можно растаможить по льготным тарифам или даже без уплаты пошлины, если есть сертификат EUR.1. Это позволяет значительно сократить расходы, поскольку стандартная пошлина в размере 10% может быть полностью отменена.

Как насчет льгот для военнослужащих?

Сейчас в парламенте рассматриваются законопроекты, предусматривающие упрощенную растаможку для военных, в частности для тех, кто получил ранения и инвалидность. Однако ни один из них пока не вступил в силу. В случае принятия закона информацию обнародуют официально.

Какова ситуация с автомобилями на еврономерах?

Транспортные средства с иностранной регистрацией, которые были ввезены с нарушением установленных сроков транзита, остаются под угрозой штрафных санкций до 170 000 грн. Для их легализации необходимо выехать за пределы Украины и повторно ввезти авто в соответствии с действующим законодательством. Однако из-за военного положения и ограничения на выезд для мужчин, выполнение этой процедуры является довольно сложным.