Понедельник, 12 мая, 2025
13.2 C
Киев
type here...
С 12 мая в Киеве можно зарегистрировать домашних животных в ЦНАП. Для собак регистрация обязательна, для кошек — по желанию владельца.
С 12 мая в Киеве можно зарегистрировать домашних животных в ЦНАП. Для собак регистрация обязательна, для кошек — по желанию владельца.
Общество
Время чтения 1 мин.

Регистрация домашних животных в Киеве: с 12 мая услуга доступна в ЦНАП

С 12 мая 2025 года в Киеве в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) начала работать услуга по регистрации домашних животных. Эта процедура обязательна для владельцев собак, а для кошек — по желанию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на КГГА.

Для регистрации необходимо предоставить несколько документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код и ветеринарный паспорт животного (если таковой имеется). Также, если животное чипировано, потребуется документ, подтверждающий наличие чипа.

Что нужно для регистрации

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Идентификационный код.
  • Ветеринарный паспорт животного (если имеется).
  • Документ, подтверждающий чипирование животного (если применимо).

Эта нововведение направлено на упрощение процесса регистрации домашних питомцев и улучшение учета животных в Киеве.

Ранее мы писали о об онлайн-браке через «Дію»: военные ЗСУ смогут пожениться без очереди.

Горячее за неделю

Общество

Гороскоп на 12 мая 2025: советы всем знакам Зодиака по стихиям

0
Гороскоп на 12 мая 2025 года: советы для всех знаков Зодиака по стихиям. Узнайте, как использовать этот день для достижения личных целей.
Статьи

Как можно проверить организм на все болезни

0
Как пройти полную проверку организма: какие анализы и УЗИ сдать, как часто обследоваться и что важно знать для здоровья.
Общество

Почему при псориазе болят суставы: связь кожи и воспаления

0
Почему при псориазе болят суставы: причины воспаления, симптомы, диагностика, лечение и советы, как жить с псориатическим артритом без боли.
Культура

День Матери 11 мая: история праздника, традиции, трогательные поздравления и лучшие открытки

0
День Матери 11 мая: история праздника, украинские традиции, трогательные поздравления и красивые открытки для любимых мам.
Общество

Выбрали Папу Римского: конклав завершился белым дымом

0
В Ватикане завершился конклав по избранию нового Папы: белый дым возвестил миру о завершении процесса выбора. Ожидается официальное объявление

Новое на сайте

Предыдущая статья
Предсказания Нострадамуса и Ванги о третьей мировой войне: факты и мифы
Следующая статья
Как убрать неприятный запах из холодильника

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Сколько всего в мире стран

0
Сколько стран в мире: официальные данные ООН, частично признанные государства, международные списки и образовательные версии. Полная картина.

Как приучить ребёнка чистить зубы

0
Как приучить ребёнка чистить зубы: советы по мотивации, правильный возраст, игры и книги. Что делать, если малыш сопротивляется.

Можно ли пить кофе натощак: польза и вред

0
Можно ли пить кофе натощак? Польза и вред кофе для здоровья, рекомендации по употреблению, как избежать проблем с желудком и получить максимум

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.