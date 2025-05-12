С 12 мая 2025 года в Киеве в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) начала работать услуга по регистрации домашних животных. Эта процедура обязательна для владельцев собак, а для кошек — по желанию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на КГГА.

Для регистрации необходимо предоставить несколько документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код и ветеринарный паспорт животного (если таковой имеется). Также, если животное чипировано, потребуется документ, подтверждающий наличие чипа.

Что нужно для регистрации

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Ветеринарный паспорт животного (если имеется).

Документ, подтверждающий чипирование животного (если применимо).

Эта нововведение направлено на упрощение процесса регистрации домашних питомцев и улучшение учета животных в Киеве.

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