С 12 мая 2025 года в Киеве в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) начала работать услуга по регистрации домашних животных. Эта процедура обязательна для владельцев собак, а для кошек — по желанию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на КГГА.
Для регистрации необходимо предоставить несколько документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код и ветеринарный паспорт животного (если таковой имеется). Также, если животное чипировано, потребуется документ, подтверждающий наличие чипа.
Что нужно для регистрации
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код.
- Ветеринарный паспорт животного (если имеется).
- Документ, подтверждающий чипирование животного (если применимо).
Эта нововведение направлено на упрощение процесса регистрации домашних питомцев и улучшение учета животных в Киеве.
Ранее мы писали о об онлайн-браке через «Дію»: военные ЗСУ смогут пожениться без очереди.