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Посольство Украины информирует о безопасности и маршрутах эвакуации из Израиля и Египта в условиях угрозы. Важные рекомендации для граждан.
Посольство Украины информирует о безопасности и маршрутах эвакуации из Израиля и Египта в условиях угрозы. Важные рекомендации для граждан.
Общество
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Рекомендации по безопасности для украинцев в Израиле и Египте

В связи с ухудшением безопасности в Израиле посольство Украины предупреждает граждан о возможных угрозах и предоставляет рекомендации для выезда. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сообщение посольства Украины в Государстве Израиль.

Безопасность в Израиле

Посольство Украины вновь напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность в условиях напряженной ситуации в Израиле. Украинцам рекомендуется следить за уведомлениями израильского командования через приложение Home Front Command и официальные источники, чтобы быть в курсе угроз и зон опасности.

Что нужно делать для вашей безопасности

  • Оставаться рядом с укрытиями. По возможности избегать массовых скоплений людей, таких как рынки и вокзалы.
  • Не путешествовать без крайней необходимости. Пассажирские и другие места с большими скоплениями людей лучше обходить стороной.
  • Не подвергать себя риску. Следите за последними сообщениями и выполняйте рекомендации местных властей.

Маршруты эвакуации

Посольство сообщает, что для выезда из Израиля гражданам предлагаются два основных маршрута:

  1. КПП «Шейх Хуссейн» (Израиль — Иордания), автомобильный, работает с воскресенья по субботу с 08:00 до 14:00.
  2. КПП «Эйлат — Таба» (Израиль — Египет), пешеходный, работает круглосуточно.

Важные детали по визам

  • В Египет требуется виза, которая оформляется по прибытии.
  • В Иорданию можно получить электронную визу или оформить её на границе.

Посольство настоятельно просит граждан проверять графики работы пограничных пунктов из-за возможных изменений.

Дополнительные рекомендации по безопасности

Переходы через границу могут быть опасными из-за повышенной угрозы обстрелов и плохих климатических условий. Посольство предупреждает, что переход может быть закрыт без предупреждения.

Регистрация граждан и консульская помощь

Гражданам Украины, которые не заполнили анкеты для связи с посольством, рекомендуется сделать это как можно скорее. Это поможет получать важную информацию и поддерживать связь.

Для помощи в экстренных ситуациях можно обратиться по электронному адресу embassyukraineisrael@gmail.com или по телефону +972 54 667 67 82 (также доступен в Telegram и Viber).

Выезд из Египта

Для выезда из Египта гражданам Украины рекомендуется приобретать билеты на регулярные рейсы, если они не прилетели чартером. Рейсы выполняются авиакомпаниями Turkish Airlines и Pegasus.

Поддержка посольства Украины

Посольство Украины продолжает работать в усиленном режиме, помогая гражданам и консультируя по вопросам безопасности и эвакуации.

Ранее мы писали о том, что Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ирана: десятки пострадавших, разрушены объекты в городах.

Метаописание:

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