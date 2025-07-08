Июль 2025 года принесет немало сюрпризов, поскольку сразу три планеты — Сатурн, Меркурий и Нептун — окажутся в ретроградной фазе. Ретроградный Меркурий, известный своими последствиями для сферы общения и коммуникаций, не станет исключением. Влияние этой планеты почувствуют многие, и не только на уровне личных встреч и разговоров, но и в области здоровья и карьеры. Разберемся, какие даты в июле следует особенно остерегаться и как подготовиться к этому сложному периоду.

Влияние ретроградного Меркурия не ограничивается только личными и профессиональными аспектами. Этот период заставит вас оглянуться на прошлое, пересмотреть незаконченные дела и справиться с долгами, которые могут возникнуть снова. Также следует учесть, что ретроградность затронет не только ваши отношения, но и здоровье. Но как именно можно воспользоваться этим временем для собственной пользы? Прочитайте подробности ниже в материале от DNEWS.

Когда наступит ретроградный Меркурий в июле 2025?

Ретроградный Меркурий в июле 2025 года начнется 1 числа и продлится до 15 июля. В эти дни будьте особенно внимательны к деталям. Это период, когда возможны сбои в коммуникациях, трудности в работе с документами и даже проблемы с техникой. Пожалуй, наиболее сильное влияние ретроградного Меркурия окажется на сферах, связанных с учебой, переговорами и путешествиями.

Как ретроградный Меркурий повлияет на вашу карьеру и личную жизнь

Ретроградность планет в этом месяце может внести изменения и в карьеру. Особенно это касается тех, кто работает в сфере общения, продаж или руководства. Существует высокая вероятность того, что в этот период придется решить старые вопросы, с которыми вы давно не сталкивались, или пересмотреть свои цели.

Основные проблемы в отношениях и на работе

Незавершенные дела из прошлого вернутся в вашей жизни с новой силой. Возможно, вам придется столкнуться с бывшими коллегами или партнерами, с которыми не удавалось завершить отношения в прошлом. Это время, когда старые конфликты всплывают, и вам нужно будет принять решения, которые помогут двигаться вперед. Не исключено, что проблемы на работе могут возобновиться, требуя вашего внимания.

Ретроградный Меркурий в июле 2025 года также негативно скажется на здоровье. Особенно это касается нервной системы, дыхательных путей и плечевого отдела. Будьте внимательны к своему физическому состоянию, не игнорируйте симптомы и не откладывайте визит к врачу, если почувствуете ухудшение.

Даты, которые стоит остерегаться

Ретроградный Меркурий может стать настоящим испытанием для тех, кто не готов к его влиянию. Особое внимание стоит уделить датам, когда его воздействие будет наиболее сильным. Эти дни могут быть полны неожиданностей, поэтому важно заранее подготовиться к возможным трудностям.

1 июля — начало ретроградного Меркурия

Первый день июля станет началом ретроградного Меркурия. Уже в этот день стоит быть готовым к сбоям в коммуникациях. Возможно, будут сложности с документами или трудности при организации путешествий. Особенно в эти дни нужно избегать подписания важных контрактов или начала обучения.

9 июля — ретроградный Нептун и неопределенность

9 июля активируется ретроградный Нептун, планета иллюзий и обмана. Это время, когда реальность может показаться искаженной, а вы склонны к самообману. Важно избегать новых отношений и не принимать поспешных решений, особенно в личной жизни.

18 июля — возвращение старых конфликтов

К 18 числу ретроградный Меркурий будет в своей полной силе. Этот день отметится возвращением недавних конфликтов и старых недоговоренностей. Особенно это будет заметно в личных отношениях, где могут всплыть невыясненные вопросы. Рекомендуется не вступать в споры и быть максимально терпимыми в общении.

Как можно использовать ретроградный Меркурий на пользу себе

Хотя период ретроградного Меркурия известен своими трудностями, его можно использовать для анализа своих ошибок, завершения старых дел и исправления недочетов. Это время для внутреннего анализа и принятия новых решений по завершению долгов или завершению незавершенных проектов. Смотрите на это как на возможность исправить ошибки прошлого и двигаться вперед.

Особенно полезно этот период для тех, кто работает в творческих сферах. Это время для поиска и возвращения к своим талантам. Если вы когда-то приостановили свои творческие проекты, сейчас можно вернуться к ним с новыми силами и идеями.

Ретроградный Меркурий и знаки зодиака

Как это ретроградное движение повлияет на знаки зодиака? Все зависит от того, как именно планеты будут воздействовать на ваши личные планетарные расположения.

Овны — в это время потребуется переоценить свои достижения и решиться, стоит ли продолжать текущий путь.

— в это время потребуется переоценить свои достижения и решиться, стоит ли продолжать текущий путь. Тельцы — старые тайны и обиды могут всплыть, заставив вас справляться с эмоциональными трудностями.

— старые тайны и обиды могут всплыть, заставив вас справляться с эмоциональными трудностями. Близнецы — возможно возвращение старых друзей и незавершенных проектов.

— возможно возвращение старых друзей и незавершенных проектов. Раки — нужно будет пересматривать карьерные вопросы и разобраться с ситуациями, которые повторяются.

— нужно будет пересматривать карьерные вопросы и разобраться с ситуациями, которые повторяются. Львы — проверка авторитета и, возможно, возвращение к учебе.

— проверка авторитета и, возможно, возвращение к учебе. Девы — рискованные начинания из прошлого могут вновь напомнить о себе.

— рискованные начинания из прошлого могут вновь напомнить о себе. Весы — бывшие партнеры могут вернуться, что потребует пересмотра отношений.

— бывшие партнеры могут вернуться, что потребует пересмотра отношений. Скорпионы — возможен кризис на работе и проблемы со здоровьем.

— возможен кризис на работе и проблемы со здоровьем. Стрельцы — стоит быть осторожными с повторением старых любовных сценариев.

— стоит быть осторожными с повторением старых любовных сценариев. Козероги — проблемы с домом и недвижимостью.

— проблемы с домом и недвижимостью. Водолеи — нужно быть осторожными с поездками и документами.

— нужно быть осторожными с поездками и документами. Рыбы — предстоит решить финансовые вопросы и разобраться с долгами.

Советы астрологов по использованию ретроградного Меркурия

Существует несколько рекомендаций, которые помогут вам пережить этот период без серьезных потерь. Во-первых, избегайте конфликтов и разногласий, особенно с близкими людьми. Во-вторых, не начинайте новые проекты или важные дела, такие как приобретение недвижимости или начало обучающих курсов. В-третьих, постарайтесь завершить старые дела и решить нерешенные вопросы, чтобы начать новый этап в своей жизни с чистого листа.

Не забывайте беречь здоровье, избегать стресса и нервных перегрузок. Ретроградный Меркурий может усилить ваш эмоциональный фон, так что важно поддерживать внутренний баланс.

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