14 июня 2025 года компания Gotion High-Tech из Китая представила новый твердотельный аккумулятор, который обещает изменить рынок электромобилей. Об этом сообщает DNEWS.

Прорыв в технологии аккумуляторов

Как сообщает портал VOI, ссылаясь на China Daily, китайская компания Gotion High-Tech сделала важный шаг в развитии индустрии электромобилей, презентовав первую в мире твердотельную батарею Jinshí, название которой в переводе с китайского означает «золотой камень». Эта разработка вышла из стадии лабораторных испытаний и теперь проходит дорожные тесты.

Уникальные характеристики батареи

Эксперт в области китайского автомобилестроения Тайко де Фейтер в своем аккаунте X поделился результатами тестирования новой батареи на внедорожнике Exeed Sterra ET. Одним из ключевых преимуществ новой батареи является её удельная энергоемкость, которая составляет 525 Вт·ч/кг. Это не только превосходит достижения компании Samsung SDI (500 Вт·ч/кг), но и в два раза превышает характеристики аккумуляторов Tesla 4680.

Дальше по тестам

Практические тесты показали отличные результаты: при одинаковом объеме батарея Jinshí позволяет проехать на 1000 км, в то время как аккумуляторы Tesla обеспечивают запас хода лишь в 500 км. Особое внимание уделяется времени зарядки батареи, которое составляет всего 6 минут.

Сравнение с конкурентами

Для сравнения: зарядка электромобилей на традиционном топливе занимает значительно больше времени. Такая скорость зарядки твердотельной батареи Jinshí ставит электромобили на новый уровень и приближает их к традиционным автомобилям по удобству и быстроте обслуживания.

Преимущества и безопасность новой технологии

Твердотельные аккумуляторы, такие как Jinshí, обещают высокую степень безопасности. Отсутствие жидкого электролита исключает риски утечек, возгораний и взрывов. Это позволяет использовать более энергоемкие материалы, включая литиевые и кремниевые аноды, что значительно повышает эффективность аккумуляторов.

Устойчивость к экстремальным условиям

Благодаря твердой структуре и отсутствию жидких компонентов, аккумуляторы Jinshí значительно более устойчивы к экстремальным условиям эксплуатации, таким как высокие температуры и механические повреждения. Это улучшает долговечность и надежность батарей, что особенно важно для широкого применения в автопроме.

Преимущества для экологии

Также стоит отметить, что использование твердотельных аккумуляторов способствует более экологичному производству и эксплуатации. Отсутствие жидких электролитов снижает риск загрязнения окружающей среды при возможных повреждениях или утечках.

Перспективы массового производства

Эксперты прогнозируют, что первым автопроизводителем, который начнет массовое производство электромобилей с твердотельными батареями, станет Volkswagen. Немецкий концерн, владеющий 25% акций Gotion, уже имеет все шансы вывести эту технологию на массовый рынок. В условиях, когда многие автопроизводители не обладают собственными разработками в области аккумуляторов, можно ожидать, что переход на твердотельные батареи станет массовым, как это уже произошло в сотрудничестве с BYD и CATL.

Шанс для массового рынка

Переход на твердотельные аккумуляторы откроет новые горизонты для массового производства электромобилей. Интеграция этой технологии в автомобили масс-маркета значительно повысит привлекательность электромобилей для потребителей.

Роль крупных игроков на рынке

Volkswagen, как один из крупнейших автопроизводителей, может сыграть решающую роль в ускорении перехода на новые технологии, что может повлиять на всю индустрию и ускорить внедрение твердотельных батарей.

Массовое внедрение твердотельных батарей может кардинально изменить будущее электромобилей. Технология предоставит возможности для сопоставимых с ДВС показателей запаса хода и скорости зарядки, что станет важным этапом в развитии электрического транспорта.

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Источник: портал VOI