Последняя неделя августа — это время заметного сокращения светового дня. Природа уже начинает дышать осенью, а небо темнеет всё раньше. Утро теряет яркость, а вечер торопится. Чтобы не упустить самое светлое время суток, важно ориентироваться по движению солнца: знать, во сколько рассвет, когда восходит и заходит солнце, и сколько длится день.

Эта статья от DNEWS даст точную информацию по 27 августа 2025 года для всех регионов Украины — с практическими рекомендациями и таблицей на 22 города.

Продолжительность светлого времени суток на 27 августа

На 27.08.2025 средняя продолжительность светового дня по Украине составляет 13 часов 27 минут.

Свет убывает — почти на 4 минуты по сравнению с предыдущим днём. День становится чуть короче, а это значит, что утро требует активности, а вечер — мягкости.

Когда начинается день: точное время рассвета и восхода

Рассвет 27 августа в зависимости от региона наступает между 05:23 и 06:17. Восход — с 05:46 на востоке до 06:13 на западе страны.

Если вы рано встали, у вас есть преимущество: спокойное утро, приятный свет и запас энергии на весь день. Самые продуктивные часы — это первые 2–3 после восхода солнца.

Когда солнце уходит: закат и вечерний заход света

Закат солнца 27 августа произойдёт в интервале от 19:22 до 20:06, в зависимости от города. В этот момент важно не форсировать дела, а наоборот — замедляться и переключаться на восстановление.

После захода свет постепенно уходит — это идеальное время для прогулок, йоги, разговоров и сна.

Точная таблица солнечного времени на 27 августа 2025 по крупнейшим городам Украины

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 06:01 19:36 13 ч 35 мин Львов 06:12 19:57 13 ч 45 мин Одесса 06:06 19:37 13 ч 31 мин Харьков 05:45 19:23 13 ч 38 мин Днепр 05:52 19:28 13 ч 36 мин Запорожье 05:53 19:27 13 ч 34 мин Донецк 05:46 19:22 13 ч 36 мин Кривой Рог 05:54 19:28 13 ч 34 мин Луцк 06:16 20:03 13 ч 47 мин Житомир 06:04 19:44 13 ч 40 мин Чернигов 05:55 19:36 13 ч 41 мин Черкассы 05:59 19:36 13 ч 37 мин Сумы 05:49 19:29 13 ч 40 мин Полтава 05:53 19:31 13 ч 38 мин Кропивницкий 06:01 19:31 13 ч 30 мин Николаев 06:05 19:34 13 ч 29 мин Херсон 06:05 19:33 13 ч 28 мин Луганск 05:22 19:12 13 ч 50 мин Ужгород 06:19 20:06 13 ч 47 мин Ивано-Франковск 06:14 20:00 13 ч 46 мин Тернополь 06:13 19:58 13 ч 45 мин Черновцы 06:13 19:57 13 ч 44 мин

Эти данные помогут тебе спланировать день в зависимости от города и не упустить лучшее время суток.

Как использовать знания о солнечном времени в повседневности

Подстраиваться под восход и закат — значит, жить синхронно с природой. Это даёт ресурс и снижает тревожность. Вот как можно использовать эти знания:

Утро — работа на максимуме энергии

Просыпайся не позже, чем через 30 минут после восхода.

Занимайся важными задачами до 11:00 — это окно высокой эффективности.

Используй утренний свет вместо кофе: 15 минут на балконе = заряд бодрости.

Вечер — время заботы о себе

За 1–1,5 часа до захода солнца начинай снижать темп.

Ограничь синий свет: отключи гаджеты, включи лампы тёплого свечения.

Расслабься — это даст телу сигнал к отдыху и улучшит сон.

Световой режим — это биологический таймер

Регулярный график по солнцу стабилизирует гормональный фон.

Снижается уровень вечерней тревожности.

Повышается качество сна и энергии на следующий день.

Что важно знать про 27 августа

Восход и закат солнца каждый день сдвигаются, а вместе с ними — и наш ритм. 27 августа день ещё достаточно длинный, чтобы всё успеть, но уже требует разумной адаптации. Если синхронизировать свои действия с движением солнца — это даст энергию, ясность и спокойствие.

