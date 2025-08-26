Последняя неделя августа — это время заметного сокращения светового дня. Природа уже начинает дышать осенью, а небо темнеет всё раньше. Утро теряет яркость, а вечер торопится. Чтобы не упустить самое светлое время суток, важно ориентироваться по движению солнца: знать, во сколько рассвет, когда восходит и заходит солнце, и сколько длится день.
Эта статья от DNEWS даст точную информацию по 27 августа 2025 года для всех регионов Украины — с практическими рекомендациями и таблицей на 22 города.
Продолжительность светлого времени суток на 27 августа
На 27.08.2025 средняя продолжительность светового дня по Украине составляет 13 часов 27 минут.
Свет убывает — почти на 4 минуты по сравнению с предыдущим днём. День становится чуть короче, а это значит, что утро требует активности, а вечер — мягкости.
Когда начинается день: точное время рассвета и восхода
Рассвет 27 августа в зависимости от региона наступает между 05:23 и 06:17. Восход — с 05:46 на востоке до 06:13 на западе страны.
Если вы рано встали, у вас есть преимущество: спокойное утро, приятный свет и запас энергии на весь день. Самые продуктивные часы — это первые 2–3 после восхода солнца.
Когда солнце уходит: закат и вечерний заход света
Закат солнца 27 августа произойдёт в интервале от 19:22 до 20:06, в зависимости от города. В этот момент важно не форсировать дела, а наоборот — замедляться и переключаться на восстановление.
После захода свет постепенно уходит — это идеальное время для прогулок, йоги, разговоров и сна.
Точная таблица солнечного времени на 27 августа 2025 по крупнейшим городам Украины
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|06:01
|19:36
|13 ч 35 мин
|Львов
|06:12
|19:57
|13 ч 45 мин
|Одесса
|06:06
|19:37
|13 ч 31 мин
|Харьков
|05:45
|19:23
|13 ч 38 мин
|Днепр
|05:52
|19:28
|13 ч 36 мин
|Запорожье
|05:53
|19:27
|13 ч 34 мин
|Донецк
|05:46
|19:22
|13 ч 36 мин
|Кривой Рог
|05:54
|19:28
|13 ч 34 мин
|Луцк
|06:16
|20:03
|13 ч 47 мин
|Житомир
|06:04
|19:44
|13 ч 40 мин
|Чернигов
|05:55
|19:36
|13 ч 41 мин
|Черкассы
|05:59
|19:36
|13 ч 37 мин
|Сумы
|05:49
|19:29
|13 ч 40 мин
|Полтава
|05:53
|19:31
|13 ч 38 мин
|Кропивницкий
|06:01
|19:31
|13 ч 30 мин
|Николаев
|06:05
|19:34
|13 ч 29 мин
|Херсон
|06:05
|19:33
|13 ч 28 мин
|Луганск
|05:22
|19:12
|13 ч 50 мин
|Ужгород
|06:19
|20:06
|13 ч 47 мин
|Ивано-Франковск
|06:14
|20:00
|13 ч 46 мин
|Тернополь
|06:13
|19:58
|13 ч 45 мин
|Черновцы
|06:13
|19:57
|13 ч 44 мин
Эти данные помогут тебе спланировать день в зависимости от города и не упустить лучшее время суток.
Как использовать знания о солнечном времени в повседневности
Подстраиваться под восход и закат — значит, жить синхронно с природой. Это даёт ресурс и снижает тревожность. Вот как можно использовать эти знания:
Утро — работа на максимуме энергии
- Просыпайся не позже, чем через 30 минут после восхода.
- Занимайся важными задачами до 11:00 — это окно высокой эффективности.
- Используй утренний свет вместо кофе: 15 минут на балконе = заряд бодрости.
Вечер — время заботы о себе
- За 1–1,5 часа до захода солнца начинай снижать темп.
- Ограничь синий свет: отключи гаджеты, включи лампы тёплого свечения.
- Расслабься — это даст телу сигнал к отдыху и улучшит сон.
Световой режим — это биологический таймер
- Регулярный график по солнцу стабилизирует гормональный фон.
- Снижается уровень вечерней тревожности.
- Повышается качество сна и энергии на следующий день.
Что важно знать про 27 августа
Восход и закат солнца каждый день сдвигаются, а вместе с ними — и наш ритм. 27 августа день ещё достаточно длинный, чтобы всё успеть, но уже требует разумной адаптации. Если синхронизировать свои действия с движением солнца — это даст энергию, ясность и спокойствие.
