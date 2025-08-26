Вторник, 26 августа, 2025
Рассвет, восход, закат и долгота дня в Украине 27 августа 2025 года. Время по городам, таблица и советы по режиму дня по солнцу.
Рассвет, восход, закат и долгота дня в Украине 27 августа 2025 года. Время по городам, таблица и советы по режиму дня по солнцу.
Время чтения 1 мин.

Режим дня по солнцу 27 августа 2025: когда рассвет, восход и закат в Украине

Последняя неделя августа — это время заметного сокращения светового дня. Природа уже начинает дышать осенью, а небо темнеет всё раньше. Утро теряет яркость, а вечер торопится. Чтобы не упустить самое светлое время суток, важно ориентироваться по движению солнца: знать, во сколько рассвет, когда восходит и заходит солнце, и сколько длится день.

Эта статья от DNEWS даст точную информацию по 27 августа 2025 года для всех регионов Украины — с практическими рекомендациями и таблицей на 22 города.

Продолжительность светлого времени суток на 27 августа

На 27.08.2025 средняя продолжительность светового дня по Украине составляет 13 часов 27 минут.

Свет убывает — почти на 4 минуты по сравнению с предыдущим днём. День становится чуть короче, а это значит, что утро требует активности, а вечер — мягкости.

Когда начинается день: точное время рассвета и восхода

Рассвет 27 августа в зависимости от региона наступает между 05:23 и 06:17. Восход — с 05:46 на востоке до 06:13 на западе страны.

Если вы рано встали, у вас есть преимущество: спокойное утро, приятный свет и запас энергии на весь день. Самые продуктивные часы — это первые 2–3 после восхода солнца.

Когда солнце уходит: закат и вечерний заход света

Закат солнца 27 августа произойдёт в интервале от 19:22 до 20:06, в зависимости от города. В этот момент важно не форсировать дела, а наоборот — замедляться и переключаться на восстановление.

После захода свет постепенно уходит — это идеальное время для прогулок, йоги, разговоров и сна.

Точная таблица солнечного времени на 27 августа 2025 по крупнейшим городам Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев06:0119:3613 ч 35 мин
Львов06:1219:5713 ч 45 мин
Одесса06:0619:3713 ч 31 мин
Харьков05:4519:2313 ч 38 мин
Днепр05:5219:2813 ч 36 мин
Запорожье05:5319:2713 ч 34 мин
Донецк05:4619:2213 ч 36 мин
Кривой Рог05:5419:2813 ч 34 мин
Луцк06:1620:0313 ч 47 мин
Житомир06:0419:4413 ч 40 мин
Чернигов05:5519:3613 ч 41 мин
Черкассы05:5919:3613 ч 37 мин
Сумы05:4919:2913 ч 40 мин
Полтава05:5319:3113 ч 38 мин
Кропивницкий06:0119:3113 ч 30 мин
Николаев06:0519:3413 ч 29 мин
Херсон06:0519:3313 ч 28 мин
Луганск05:2219:1213 ч 50 мин
Ужгород06:1920:0613 ч 47 мин
Ивано-Франковск06:1420:0013 ч 46 мин
Тернополь06:1319:5813 ч 45 мин
Черновцы06:1319:5713 ч 44 мин

Эти данные помогут тебе спланировать день в зависимости от города и не упустить лучшее время суток.

Как использовать знания о солнечном времени в повседневности

Подстраиваться под восход и закат — значит, жить синхронно с природой. Это даёт ресурс и снижает тревожность. Вот как можно использовать эти знания:

Утро — работа на максимуме энергии

  • Просыпайся не позже, чем через 30 минут после восхода.
  • Занимайся важными задачами до 11:00 — это окно высокой эффективности.
  • Используй утренний свет вместо кофе: 15 минут на балконе = заряд бодрости.

Вечер — время заботы о себе

  • За 1–1,5 часа до захода солнца начинай снижать темп.
  • Ограничь синий свет: отключи гаджеты, включи лампы тёплого свечения.
  • Расслабься — это даст телу сигнал к отдыху и улучшит сон.

Световой режим — это биологический таймер

  • Регулярный график по солнцу стабилизирует гормональный фон.
  • Снижается уровень вечерней тревожности.
  • Повышается качество сна и энергии на следующий день.

Что важно знать про 27 августа

Восход и закат солнца каждый день сдвигаются, а вместе с ними — и наш ритм. 27 августа день ещё достаточно длинный, чтобы всё успеть, но уже требует разумной адаптации. Если синхронизировать свои действия с движением солнца — это даст энергию, ясность и спокойствие.

Ранее мы писали о том, как долго человек может не спать.

