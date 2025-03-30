РФ нанесла массированный дроновой удар по Харькову: есть прилет в военный госпиталь и погибшие (фото)

Вечером 29 марта 2025 года враг нанес массированный удар ударными беспилотниками по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам города Харькова. В результате атаки повреждено здание госпиталя и жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Военные рассказали, что цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в Харькове.

В результате поражения дронами типа «Шахеды» было повреждено здание госпиталя и расположены рядом жилые дома.

По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, проходивших лечение в медицинском центре.

«Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину», – добавили в Генштабе.

В штабе отметили, что военные преступления не имеют сроков давности, а значит, соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия.

Синегубов рассказал, что попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах.

«Повреждены частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горят частные автомобили и гаражи. Есть пострадавшие и один погибший», – рассказал он.

Все профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.

Отметим, что российские войска вечером 29 марта атаковали Харьков ударными дронами, повлекшие взрывы в городе. В результате вражеской атаки пострадала гражданская и медицинская инфраструктура, сообщили местные власти.

Ранее мы рассказывали, что РФ нанесла самый массированный удар шахедами по Кривому Рогу.