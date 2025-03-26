РФ нанесла самый массированный удар шахедами по Кривому Рогу: последствия атаки (видео)

В ночь на среду, 26 марта, российские дроны атаковали Кривой Рог, что на Днепропетровщине, вызвав несколько возгораний. В результате удара были повреждены административное здание, склады, предприятие и автомобили.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он отметил, что все пожары уже потушили. Пострадавших нет. Всего этой ночью, перед 26 марта, силы ПВО уничтожили 12 вражеских дронов над регионом.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что эта атака дронами стала самой массированной для города с начала полномасштабной войны. Он также сообщил, что в Кривом Роге повреждено, в частности, здание пожарной части.

Ранее Вилкул сообщил, что в ночь на 26 марта во время российской атаки дронами-камикадзе в Кривом Роге зафиксировали около 15 взрывов. Также он отметил, что город подвергся серьезным разрушениям.