Мир бокса потерял одну из своих знаковых фигур. В возрасте 46 лет ушёл из жизни Рикки Хаттон — бывший чемпион мира. Как сообщает Talksport, его тело обнаружено в доме в Манчестере. Полиция уже подтвердила смерть и заявила, что не видит признаков насилия. Об этом передаёт DNEWS.

British boxing icon Ricky Hatton has died at the age of 46.



The multi-time world champion leaves behind a fantastic legacy.



Rest in peace. pic.twitter.com/O0qz2uw4Ia — talkSPORT (@talkSPORT) September 14, 2025

Британский боксёр был известен своими победами и харизмой. Он активно выступал с 1997 по 2012 год. За карьеру Хаттон провёл 48 боёв, из которых 45 выиграл. Причём 32 победы он одержал нокаутом. Проиграл только трижды.

Кроме того, Хаттон завоевал титулы по версиям IBF, WBA и IBO. Он был чемпионом в двух весовых категориях — первом полусреднем и полусреднем. Его стиль борьбы был агрессивным, но при этом зрелищным.

После поражения от Мэнни Пакьяо в 2009 году он сделал перерыв. Вернулся лишь в 2012 году и провёл бой с украинцем Вячеславом Сенченко. Хаттон уступил техническим нокаутом. Этот поединок стал последним в его профессиональной карьере.

Однако спустя несколько лет он вновь вышел на ринг. В 2022 году Хаттон провёл выставочный бой с Марко Антонио Баррерой. Итог встречи официально не фиксировался — победителя не объявили.

Таким образом, спортивная общественность лишилась человека, внёсшего значительный вклад в бокс. Рикки Хаттон останется в памяти фанатов как боец с огромным сердцем и преданностью своему делу.

