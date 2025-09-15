Понедельник, 15 сентября, 2025
19.3 C
Киев
type here...
Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет. Его тело обнаружено в Манчестере. Полиция не выявила признаков насильственной смерти.
Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет. Его тело обнаружено в Манчестере. Полиция не выявила признаков насильственной смерти.
Общество
Время чтения 1 мин.

Рикки Хаттон найден мёртвым в возрасте 46 лет: мир бокса прощается с легендой

Мир бокса потерял одну из своих знаковых фигур. В возрасте 46 лет ушёл из жизни Рикки Хаттон — бывший чемпион мира. Как сообщает Talksport, его тело обнаружено в доме в Манчестере. Полиция уже подтвердила смерть и заявила, что не видит признаков насилия. Об этом передаёт DNEWS.

Британский боксёр был известен своими победами и харизмой. Он активно выступал с 1997 по 2012 год. За карьеру Хаттон провёл 48 боёв, из которых 45 выиграл. Причём 32 победы он одержал нокаутом. Проиграл только трижды.

Кроме того, Хаттон завоевал титулы по версиям IBF, WBA и IBO. Он был чемпионом в двух весовых категориях — первом полусреднем и полусреднем. Его стиль борьбы был агрессивным, но при этом зрелищным.

После поражения от Мэнни Пакьяо в 2009 году он сделал перерыв. Вернулся лишь в 2012 году и провёл бой с украинцем Вячеславом Сенченко. Хаттон уступил техническим нокаутом. Этот поединок стал последним в его профессиональной карьере.

Однако спустя несколько лет он вновь вышел на ринг. В 2022 году Хаттон провёл выставочный бой с Марко Антонио Баррерой. Итог встречи официально не фиксировался — победителя не объявили.

Таким образом, спортивная общественность лишилась человека, внёсшего значительный вклад в бокс. Рикки Хаттон останется в памяти фанатов как боец с огромным сердцем и преданностью своему делу.

Ранее мы писали о том, что Усик заработал рекордный гонорар в реванше с Дюбуа: какую сумму он заплатит в бюджет Украины.

Горячее за неделю

Общество

Какой гороскоп на сегодня 15 сентября 2025 года для всех знаков Зодиака по стихиям

0
Гороскоп на 15 сентября 2025 по стихиям: как провести день без стресса, учитывая влияние Луны и особенностей каждого знака Зодиака.
Статьи

Какой аромат выбрать по знаку Зодиака: выбираем лучший парфюм по дате рождения

0
Выбираем парфюм по дате рождения: идеальные ароматы и ноты для каждого знака Зодиака по гороскопу и астрологии.
Статьи

Почему спортсменам, веганам и пожилым стоит включить сою в свой рацион

0
Соя укрепляет здоровье, поддерживает мышцы, снижает холестерин и улучшает гормональный фон — идеальный продукт для ежедневного рациона.
Экономика

Какой на сегодня 9 сентября 2025 курс валют в Украине

0
Актуальный курс доллара на 9 сентября — 41,00 грн, евро — 48,10 грн, фунта — 55,00 грн. Франк и злотый также показали рост на фоне укрепления.
Культура

Звездный роман Урсулы Корберо и Чино Дарина: любовь, Netflix, карьера и беременность

0
Урсула Корберо и Чино Дарин ждут первенца: история любви, Netflix, международная карьера и новый семейный этап в жизни актёрской пары.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Какая погода будет 16 сентября 2025 года в Украине: точный прогноз по всем регионам
Следующая статья
Нужно ли обновляться до iOS 26: стоит ли устанавливать обновление 15 сентября 2025 года

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Будет ли удачной стрижка 9 сентября 2025 года по лунному календарю

0
Стрижка 9 сентября 2025 года подойдёт для обновления и избавления от прошлого, особенно утром при убывающей Луне в Овне.

Есть ли опасность магнитной бури 9 сентября 2025 года: точный прогноз

0
Магнитная буря 9 сентября 2025 не прогнозируется — индекс Kp остается в норме, без угроз для здоровья и техники, день полностью безопасен.

Какой на сегодня 9 сентября 2025 курс валют в Украине

0
Актуальный курс доллара на 9 сентября — 41,00 грн, евро — 48,10 грн, фунта — 55,00 грн. Франк и злотый также показали рост на фоне укрепления.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.