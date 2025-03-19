Россия атаковала энергетику Украины после приказа Путина прекратить ее обстреливать: это стоимость слов Путина — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на обещания российского лидера Владимира Путина прекратить обстрелы украинской энергетической инфраструктуры на 30 дней, Россия продолжает атаки.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки в среду. По словам Зеленского, даже минувшей ночью, после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, когда тот якобы заявил о приказе прекратить удары по энергетическим объектам Украины, российские войска запустили 150 ударных дронов. Часть из них снова ударила по энергетической инфраструктуре.

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Президент подчеркнул, что под удары попали также транспорт, больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что слова Путина совершенно не соответствуют действительности. Именно поэтому, по словам Зеленского, Украина нуждается в дальнейшей военной помощи, в частности, усилении противовоздушной обороны, а также дополнительного международного давления на Россию ради безопасности украинцев и спасения жизней.

Напомним, мы уже писали об основных тезисах встречи Зеленского с журналистами.

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