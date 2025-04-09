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Общество
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Россия фактически начала наступление на Харьковщину и Сумщину — Сырский

Россия фактически начала наступление на Харьковщину и Сумщину - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически уже начала наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Слова президента Владимира Зеленского о подготовке РФ к наступлению вполне обоснованы.

По его словам, атаки врага по этим направлениям уже активизировались: в течение последней недели зафиксирован почти двукратный рост количества боевых столкновений на ключевых участках фронта. Об этом Сырский заявил в интевью Lb.ua.

Ранее, во время встречи с европейскими лидерами в Париже, Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовится к масштабным наступлениям не только на Сумскую и Харьковскую, но и на Запорожскую область. Президент также подчеркнул, что Москва пытается затягивать дипломатические процессы, ведя разговоры о фиктивных «условиях», чтобы выиграть время для дальнейшего расширения агрессии.

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