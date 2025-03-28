Россия отказалась придерживаться энергетического перемирия: заявление Пескова

Спикер российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право не соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам, поскольку, по его словам, Украина якобы совершает подобные «попытки ударов». Песков отметил, что российская сторона «оставляет за собой право» нарушить этот мораторий в случае его несоблюдения другой.

Об этом сообщает российский » Интерфакс «. Он также добавил, что соблюдать мораторий нелогично, когда каждую ночь возникают попытки атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.