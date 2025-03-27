Четверг, 27 марта, 2025
14.3 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Российская армия атаковала Днепр дронами: ранены, повреждены предприятия и жилые дома, сгорели более 60 авто (фото)

В результате российской атаки дронами на Днепр пострадали три человека, а также были повреждены более десяти многоэтажных домов, предприятия, образовательное учреждение и десятки автомобилей. Ранения получили 48-летний мужчина и две женщины в возрасте 75 и 78 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте.

В городе значительные разрушения получили предприятия, образовательные и культурные заведения, более десяти многоэтажек. Кроме того, повреждено более 60 легковых автомобилей, несколько полностью уничтожены, а также зацепили два грузовика. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников, спасателям удалось оперативно потушить. На местах работают соответствующие службы и коммунальщики, ликвидирующие последствия обстрелов.

Российская армия атаковала Днепр дронами: ранены, повреждены предприятия и жилые дома, сгорели более 60 авто (фото)

Российская армия атаковала Днепр дронами: ранены, повреждены предприятия и жилые дома, сгорели более 60 авто (фото)

Российская армия атаковала Днепр дронами: ранены, повреждены предприятия и жилые дома, сгорели более 60 авто (фото)

Кроме Днепра, российские войска атаковали Никопольский район, применив дроны-камикадзе и артиллерию. Обстрелы получили райцентр, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. В результате ранена 30-летняя женщина, а также повреждены жилые дома, инфраструктурные объекты, автозаправочная станция и автомобили.

В общей сложности силы ПВО сбили над областью шесть вражеских беспилотников.

Горячее за неделю

Экономика

Сила одновременного выполнения задач: как сосредоточенность повышает производительность

0
Использование методов одновременного выполнения задач позволяет значительно повысить производительность,...
Политика

Вячеславович или Вячеславович: как писать на украинском

0
Нужен ли апостроф в этом имени? Есть столько...
Экономика

Боец MMA Воеводкин прокомментировал свою дисквалификацию из-за допинга

0
Даниил Воеводкин сможет участвовать в соревнованиях не ранее 10...
Статьи

Три главные причины конфликтов в парах и как их избежать

0
Любые отношения проходят испытание временем, но если партнеры...
Культура

Что означает первый весенний гром: народные приметы и их значение

0
Природа всегда подсказывала людям, чего ждать от будущего....

Новое на сайте

Предыдущая статья
У Украины нет прямого доступа к информации о запуске вражеских ракет – Зеленский
Следующая статья
Новые профессии и навыки, которые будут востребованы в ближайшие 5-10 лет

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Боец MMA Воеводкин прокомментировал свою дисквалификацию из-за допинга

0
Даниил Воеводкин сможет участвовать в соревнованиях не ранее 10...

Почему возникают магнитные бури и точны ли прогнозы

0
Астрофизикиня Елена Компаниец объясняет, что Земля функционирует как гигантский...

Новые профессии и навыки, которые будут востребованы в ближайшие 5-10 лет

0
Мир труда меняется с невероятной скоростью и профессии,...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.