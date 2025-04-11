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Российская армия атаковала Днепр и Житомирскую область: есть погибший и раненые (фото)

Российская армия атаковала Днепр и Житомирскую область: есть погибший и раненые (фото)

Днем 10 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе вспыхнул большой пожар. Удар пришелся по гражданскому объекту. На месте возникли значительные разрушения. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако со временем количество раненых выросло.

Около 16:50 стало известно о гибели 42-летнего мужчины. Позже в больницах находились двое пострадавших — 55-летняя женщина и 52-летний мужчина — в состоянии средней тяжести. Впоследствии количество раненых увеличилось до пяти, одна из женщин находилась в тяжелом состоянии. К тушению пожара были привлечены более 120 спасателей и 32 единицы техники. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По состоянию на 21:00 количество пострадавших выросло до восьми. Трое из них получают амбулаторную помощь, остальные госпитализированы. Утром 11 апреля спасатели ликвидировали бушующий после попадания пожар, а общее количество пострадавших достигло девяти человек.

Директор компании Biosphere Corporation Андрей Здесенко сообщил, что ракета попала непосредственно по их составам в Днепре. Компания занимается производством товаров бытового назначения, таких как подгузники, влажные салфетки, фольга, чай и пергамент. По словам Здесенко, в результате атаки погиб один из сотрудников компании.

В тот же вечер, 10 апреля, удар потерпел и Житомирский район — российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, погиб один человек, еще пятеро получили ранения, среди них ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы. Повреждения получили по меньшей мере пять домов, в одном из которых возник пожар. Ее удалось потушить, и сейчас идет ликвидация последствий обстрела. На месте работают спасатели, медики и психологи, а также развернут пункт обогрева для помощи жителям.

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