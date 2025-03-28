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Общество
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Российская армия атаковала Полтавщину и Одесщину дронами, попадание в предприятия, занялись пожары, ранен (фото)

В результате атаки вражеских беспилотников в Полтавской области произошли масштабные пожары, общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Противник нанес массированный удар беспилотниками по гражданским объектам в промышленных зонах Полтавской общины. Часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны.

В результате попаданий и падения обломков на шести разных локациях зафиксировали повреждение складских помещений, административного здания и трансформатора на одном из предприятий. Об этом сообщил председатель ОВА Владимир Когут.

Когут отметил, что к 4:00 утра все пожары удалось ликвидировать. Пострадавших среди гражданских нет.

Для гашения привлекли 19 единиц техники и 90 спасателей ГСЧС.

Ночью 28 марта также произошла российская атака на Одесскую область, в результате которой были повреждены жилые дома и гаражные помещения. Вспыхнули хозяйственные постройки и гаражи, а также получил ранения один человек. По данным ГСЧС, все пожары оперативно потушили.

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