Компания Ryanair, крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы, объявила о введении нового наказания для пассажиров, нарушающих порядок во время полета. С 12 июня 2025 года пассажиры, которые проявляют агрессию или ведут себя неподобающим образом, будут оштрафованы на 500 евро. Эта мера направлена на улучшение безопасности и обеспечение комфорта всех пассажиров и экипажа. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на nume.ch.

Проблематика нарушений на борту

Согласно NUME.ch, новая мера введена после роста случаев нарушений на борту. Проблемы возникают, когда пассажиры ведут себя агрессивно или находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Эти инциденты, хоть и редки, могут серьезно нарушить порядок на борту. Такие ситуации могут привести к опасности для всех.

Компания Ryanair подчеркивает, что даже небольшие проблемы могут перерасти в серьезные инциденты. Поэтому важно вводить меры для их предотвращения.

Что изменится для пассажиров

С 12 июня 2025 года на рейсах Ryanair будет взиматься штраф в размере 500 евро с пассажиров, исключенных за неподобающее поведение. Эта мера применима ко всем рейсам, независимо от страны. Цель штрафа — предупредить пассажиров и уменьшить количество нарушений. Таким образом, авиакомпания надеется создать порядок на борту.

Меры по улучшению безопасности и порядка

Компания также усилит сотрудничество с аэропортами. Это поможет заранее выявлять потенциальных нарушителей. Важно предотвратить инциденты до посадки на борт. Кроме того, кроме штрафов, компания оставляет за собой право подавать иски в суд на нарушителей.

История подобных мер

Ранее, в 2024 году, генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири отмечал рост числа пьяных пассажиров. Он предложил ограничить продажу алкоголя в аэропортах. Также обсуждались случаи употребления наркотиков пассажирами. Несмотря на редкость таких инцидентов, компания акцентирует внимание на их недопустимости. В условиях ограниченного пространства самолета такие действия не могут быть терпимыми.

Введение штрафа в 500 евро за нарушения на борту — это шаг к повышению безопасности и улучшению условий для пассажиров. Компания Ryanair надеется, что это повлияет на снижение случаев агрессии. Это поможет сделать полеты безопасными и комфортными для всех пассажиров.

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