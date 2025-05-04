Понедельник, 5 мая, станет началом переменчивой погодной недели в Украине. После относительно тёплых выходных страну накроет волна прохлады и неустойчивых метеоусловий. В северных и западных регионах прогнозируются кратковременные дожди и ощутимое снижение температуры, тогда как юг и восток удержат весеннее тепло.

Синоптики предупреждают о значительной разнице между дневными и ночными показателями, а также возможных резких порывах ветра. Ниже DNEWS приводит детальный прогноз по регионам, который поможет правильно спланировать рабочий день.

Южный регион сохранит тепло и ясность

На юге Украины погодные условия в начале недели будут наиболее стабильными. Атмосфера здесь остаётся преимущественно солнечной, без существенных изменений.

Одесская, Николаевская, Херсонская области

Температура воздуха в этих регионах составит от +13°C утром до +23°C днём. Осадков не ожидается, ветер — юго-восточный, 3–4 м/с. Относительная влажность не превышает 60%, атмосферное давление — в пределах нормы. Условия идеальны для прогулок, поездок и работы на открытом воздухе.

Крым

На полуострове 5 мая прогнозируется аналогичная обстановка. В Симферополе воздух прогреется до +22°C, небо будет ясным. Утренние значения — около +12°C. Ветер умеренный, южный. Дождей не ожидается.

Запад Украины ощутит влияние холодного фронта

На западную часть страны влияет влажный воздушный поток, что создаёт нестабильную погодную картину. Ожидается снижение температуры и кратковременные осадки.

Львов, Тернополь, Ивано-Франковск

Температура в этих городах днём не превысит +15°C, утро начнётся с +9°C. Переменная облачность сохранится в течение всего дня. После полудня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 6–7 м/с. Погодные условия неблагоприятны для длительного пребывания на улице.

Закарпатье и Волынь

В Ужгороде, Луцке и Ровно также прохладно. Дневные значения составят +13…+16°C. Влажность воздуха высокая, порывы ветра до 8 м/с. Местами возможна морось или кратковременный дождь.

Центр Украины между двумя погодными сценариями

Центральные области окажутся на границе двух воздушных масс. Здесь будут сочетаться солнечные прояснения и непродолжительные осадки.

Киев, Черкассы, Полтава

В Киеве днём до +17°C, утром — +11°C. Облачно с прояснениями, в течение дня вероятен кратковременный дождь. Атмосферное давление понижено, влажность — около 70%. В Черкасской и Полтавской областях аналогичные условия.

Кропивницкий и Винница

Температурный фон в этих городах будет немного выше — до +19°C днём. Утренние значения — +12°C. Облачность переменная, осадки маловероятны. Ветер слабый, северо-западного направления.

Восток страны — тепло, но нестабильно

Восточные регионы будут удерживать весеннее тепло, однако к вечеру местами возможны кратковременные дожди. Разница между ночными и дневными температурами будет заметной.

Харьков, Запорожье, Донецкая область

Утром в Харькове — +12°C, днём — до +22°C. Во второй половине дня — переменная облачность, возможен дождь. Аналогичная картина в Запорожье и Донецке, где температура днём составит +21…+23°C. Осадки кратковременные, преимущественно локального характера.

Северная Украина встретит неделю с осадками

На севере Украины 5 мая преобладает облачная и прохладная погода. Синоптики предупреждают о вероятности вечерних дождей и усилении ветра.

Сумы, Чернигов, Житомир

Температура днём от +13°C до +16°C, ночью возможен спад до +8°C. В течение дня небо будет затянуто тучами, в отдельных районах прогнозируются кратковременные ливни. Ветер северный, до 6 м/с. Влажность высокая — до 80%.

Полезные советы на день

Для жителей северных и западных регионов рекомендуется взять с собой зонт и выбрать многослойную одежду. На юге можно не беспокоиться — тёплая и сухая погода располагает к активному дню.

Водителям стоит учитывать вероятность мокрого асфальта и сниженной видимости в случае осадков.

Погодный понедельник с нюансами

Погода 5 мая 2025 года в Украине будет неоднородной. На юге и в Крыму — сухо и комфортно. В центре и на востоке — умеренно тепло с возможными дождями. Север и запад начнут неделю в условиях облачности и прохлады.

Чтобы день прошёл комфортно, следите за локальными обновлениями прогноза и подбирайте одежду с учётом утренней и вечерней разницы температур.

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