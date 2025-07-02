Samsung рекомендует всем владельцам устройств Galaxy включить последние функции защиты от краж, чтобы обезопасить свои телефоны в случае кражи.

В связи с ростом числа краж мобильных устройств по всему миру, компания заявила, что необходимо активировать антиворовские функции на всех поддерживаемых устройствах. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на АndroidАuthority.

Обновления безопасности с One UI 7

С выходом обновления One UI 7, основанного на Android 15, Samsung добавила ряд функций защиты от краж. В их числе:

Блокировка обнаружения кражи : Эта функция использует искусственный интеллект для определения, если кто-то вырвал телефон из рук владельца и пытается убежать с ним. Если блокировка срабатывает, экран телефона сразу блокируется, предотвращая несанкционированный доступ.

: Эта функция использует искусственный интеллект для определения, если кто-то вырвал телефон из рук владельца и пытается убежать с ним. Если блокировка срабатывает, экран телефона сразу блокируется, предотвращая несанкционированный доступ. Офлайн-блокировка устройства : Функция автоматически блокирует экран, чтобы защитить данные, даже если устройство отключено от сети или оказалось в чужих руках, при нескольких неудачных попытках аутентификации.

: Функция автоматически блокирует экран, чтобы защитить данные, даже если устройство отключено от сети или оказалось в чужих руках, при нескольких неудачных попытках аутентификации. Удаленная блокировка: Эта функция позволяет заблокировать экран устройства через телефонный номер и быструю проверку безопасности с любого устройства.

Чтобы активировать эти функции, перейдите в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита от утери устройства > Защита от кражи.

Дополнительные функции безопасности

Samsung также призывает пользователей активировать Проверку личности, которая гарантирует, что биометрическая аутентификация будет завершена при изменении важных настроек безопасности, когда устройство находится вне доверенного места. Для активации этой функции перейдите в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита от утери устройства > Защита от кражи > Проверка личности. Вы сможете добавить «Безопасные места», где биометрия не будет требоваться для изменения конфиденциальной информации.

Компания также выделила функцию Задержка безопасности, которая является частью Проверки личности. Она запускает часовой таймер, если кто-то пытается сбросить биометрические данные устройства, отключить Проверку личности, изменить настройки блокировки экрана, отключить Find My или редактировать безопасные места. Это дает время для удаленной блокировки устройства в случае кражи.

Доступные устройства

На данный момент эти функции доступны на следующих устройствах:

Galaxy S25

Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23

Galaxy S22

Компания также пообещала, что в ближайшем будущем эти функции будут доступны и на других моделях Galaxy.

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Фото: Getty Images