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Samsung выпустила SSD на 61 ТБ с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью чтения 7200 МБ/с. Новинка подходит для интенсивных нагрузок.
Samsung выпустила SSD на 61 ТБ с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью чтения 7200 МБ/с. Новинка подходит для интенсивных нагрузок.
Общество
Время чтения 1 мин.

Samsung выпустила SSD с ёмкостью 61 ТБ

Компания Samsung анонсировала новый SSD накопитель BM1743. Он способен предложить невероятную ёмкость хранения в 61,44 ТБ. Это решение оснащено передовой технологией седьмого поколения 3D NAND (V-NAND). При этом используются 176 слоев ячеек памяти, что обеспечивает высокую плотность хранения данных. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой TechPowerUp.

Особенности

Samsung BM1743 построен на фирменном контроллере компании и поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 и PCIe 5.0×4. Модель использует память V-NAND (3D NAND) QLC седьмого поколения, обеспечивая отличные характеристики производительности для различных приложений.

Новый SSD демонстрирует отличную скорость последовательного чтения — 7200 МБ/с, что значительно ускоряет доступ к данным. Скорость записи также впечатляет — 2000 МБ/с. При этом скорость случайного чтения достигает 1,6 миллиона операций в секунду. Скорость записи — 110 тысяч операций в секунду при блоках данных объёмом 4 КБ.

Эта модель предназначена для работы в приложениях, где необходима высокая плотность данных, таких как вычисления с искусственным интеллектом на периферии или доставка контента в режиме реального времени. SSD BM1743 имеет улучшенные характеристики выносливости — 0,26 операций записи на диск в день (DWPD) в течение всего срока службы. Это значительно выше показателя 0,18 DWPD у предыдущей модели BM1733. Это делает новое решение более подходящим для интенсивных нагрузок.

Доступность и цена

На данный момент информация о сроках выпуска и стоимости SSD Samsung BM1743 остаётся неизвестной. Ожидается, что накопители будут доступны в двух форм-факторах: U.2 с интерфейсом PCIe 4.0×4 и E3.S с интерфейсом PCIe 5.0×4.

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