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Самые популярные квартиры на рынке: какое жилье пользуется наибольшим спросом в 2025 году

Самые популярные квартиры на рынке: какое жилье пользуется наибольшим спросом в 2025 году

Если вы хотите быстро продать квартиру, следует обращать внимание на факторы, отвечающие потребностям покупателей: готовность жилья к заселению, рациональную планировку, разумную цену и эффективное использование пространства. Рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается, что повышает вероятность заключить выгодное соглашение.

Эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в интервью для Новости.LIVE поделилась информацией о квартирах, которые в 2025 году будут иметь наибольший спрос. Это именно те варианты, которые покупатели уносят немедленно, без задержек.

ТОП-квартиры с высокой ликвидностью По словам эксперта, среди покупателей пользуются спросом:

  • готовые квартиры с ремонтом на вторичном рынке, поскольку люди стремятся избежать дополнительных затрат и времени на обустройство помещения;
  • доступное жилье в ценовом диапазоне 750-950 долларов за квадратный метр, что является оптимальным балансом между качеством и доступностью;
  • однокомнатные и двухкомнатные квартиры европейской планировки (от 45 до 73 кв. м), обеспечивающие выгодное соотношение площади и стоимости;
  • квартиры с просторными кухнями-гостиными (15-17 кв. м), отвечающие современным требованиям по функциональному использованию пространства.

Хотя рынок вторичного жилья пока не отличается значительными всплесками активности, он постепенно восстанавливается.

«Мы наблюдаем медленное пробуждение рынка. Это не бум, но рост интереса среди покупателей стабильный», — отмечает Виктория Берещак.

Продажи квартир в 2025 году еще далеки от довоенных уровней, но тренд положителен. По итогам первого квартала на первичном рынке зафиксирован рост продаж на 5-7%.

«Сейчас мы на уровне 18-20% от довоенных показателей, но уже есть дополнительные 5-7%. В ближайшие три месяца есть шанс достичь 25-30%», – объясняет эксперт.

Спрос на жилье растет не только в крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса, Днепр и Ужгород, но и региональных центрах, например, Виннице, Полтаве и Тернополе.

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