Последняя неделя апреля и первые дни мая 2025 года в Украине пройдут под знаком весенних контрастов. Ожидаются как солнечные тёплые дни, так и прохладные периоды с кратковременными дождями. Смена атмосферных фронтов и воздушных масс продолжит оказывать влияние на климатическую обстановку в разных регионах страны. Особенно важно учитывать погодные изменения и прогноз погоды на неделю в преддверии майских праздников и при планировании поездок, отдыха на природе или сельскохозяйственных работ.

В этом материале DNEWS — самый точный прогноз погоды на каждый день недели с 28 апреля по 4 мая 2025 года для всех регионов Украины.

Общая климатическая картина недели

На большей части Украины в течение недели будет наблюдаться постепенное потепление.

Однако в первые дни возможно временное похолодание и локальные дожди, особенно в западных и северных областях.

Температурные показатели на неделю

Днем: от +12°C в начале недели до +22°C к её окончанию

Ночью: от +2°C до +10°C

Ветер: преимущественно северо-западный, слабый до умеренного

Осадки: кратковременные в середине недели, преимущественно на западе и севере

Прогноз на каждый день

Понедельник, 28 апреля

Центр: пасмурно, кратковременные дожди, температура до +13°C

Запад: дожди, прохладно, около +11°C

Восток: переменная облачность, сухо, до +17°C

Юг: солнечно, +18°C

Север: облачно, местами дождь, +12°C

Совет дня: захватите зонт и утеплённую одежду — день прохладный.

Вторник, 29 апреля

Центр: без существенных осадков, +14°C

Запад: облачно, временами осадки, +12°C

Восток: солнечно, до +18°C

Юг: стабильно тёплая погода, +19°C

Север: облачно с прояснениями, +13°C

Рекомендация: утро и вечер прохладные, не забудьте куртку.

Среда, 30 апреля

Центр: солнечно, без дождей, температура до +16°C

Запад: прояснения, но возможен кратковременный дождь, +14°C

Восток: ясно, до +19°C

Юг: тепло, около +20°C

Север: переменная облачность, до +15°C

Совет: отличный день для прогулок и активного отдыха на улице.

Четверг, 1 мая

Центр: солнечно, до +18°C

Запад: без осадков, но прохладнее — около +15°C

Восток: стабильно тепло, +20°C

Юг: до +22°C, солнечно

Север: ясно, температура до +16°C

Рекомендация: прекрасный день для отдыха на природе и начала майских праздников.

Пятница, 2 мая

Центр: тепло, переменная облачность, +19°C

Запад: кратковременные осадки в горах, в остальном ясно, +17°C

Восток: солнечно, до +21°C

Юг: жара до +23°C, лёгкий ветер

Север: без существенных осадков, +17°C

Совет дня: не забывайте про защиту от солнца — УФ-индекс высокий.

Суббота, 3 мая

Центр: ясно, до +20°C

Запад: переменная облачность, прохладнее — около +16°C

Восток: до +22°C, без осадков

Юг: +23°C, комфортно и сухо

Север: без существенных осадков, до +18°C

Рекомендация: идеальный день для загородных поездок и дачных работ.

Воскресенье, 4 мая

Центр: солнечно и тепло, до +21°C

Запад: возможны лёгкие дожди во второй половине дня, +17°C

Восток: ясно, до +22°C

Юг: жарко, до +24°C

Север: облачно с прояснениями, +19°C

Совет дня: планируйте выезды в первую половину дня — вечером в западных районах возможны осадки.

Особенности погоды по регионам

Центр Украины

Постепенное потепление без значительных осадков. Умеренный ветер и комфортная температура к выходным.

Запад Украины

Чередование дождливых и сухих дней. В горах возможен мокрый снег в начале недели и дожди в выходные.

Восток Украины

Стабильное тепло, минимальные осадки, солнечная погода в течение всей недели.

Юг Украины

Самая комфортная неделя: много солнца, высокая температура, сухо. Идеальные условия для отдыха на природе.

Север Украины

Переменная облачность, в начале недели прохладно и влажно, затем постепенное потепление.

Как погода скажется на здоровье

Изменения климата на неделе могут повлиять на:

общее самочувствие,

перепады настроения,

давление у метеозависимых людей.

Рекомендуется:

пить больше жидкости,

избегать перегрева на солнце,

утепляться в холодные утренние часы.

Практические советы на неделю

Чтобы провести неделю с комфортом:

в начале недели — берите зонт и тёплую одежду,

к выходным — защищайте кожу и глаза от солнца,

садоводам — начать активные работы после 1 мая,

автомобилистам — проверять состояние шин и стеклоочистителей из-за возможных дождей на западе.

Неделя с 28 апреля по 4 мая 2025 года в Украине будет постепенно переходить от прохладной весны к настоящему теплу. Погода порадует жителей южных и восточных регионов, а в центре и на западе потребует чуть большей готовности к кратковременным осадкам. С правильным подходом и подготовкой неделя обещает быть активной и позитивной для всех украинцев.

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