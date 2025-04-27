Последняя неделя апреля и первые дни мая 2025 года в Украине пройдут под знаком весенних контрастов. Ожидаются как солнечные тёплые дни, так и прохладные периоды с кратковременными дождями. Смена атмосферных фронтов и воздушных масс продолжит оказывать влияние на климатическую обстановку в разных регионах страны. Особенно важно учитывать погодные изменения и прогноз погоды на неделю в преддверии майских праздников и при планировании поездок, отдыха на природе или сельскохозяйственных работ.
В этом материале DNEWS — самый точный прогноз погоды на каждый день недели с 28 апреля по 4 мая 2025 года для всех регионов Украины.
Общая климатическая картина недели
На большей части Украины в течение недели будет наблюдаться постепенное потепление.
Однако в первые дни возможно временное похолодание и локальные дожди, особенно в западных и северных областях.
Температурные показатели на неделю
- Днем: от +12°C в начале недели до +22°C к её окончанию
- Ночью: от +2°C до +10°C
- Ветер: преимущественно северо-западный, слабый до умеренного
- Осадки: кратковременные в середине недели, преимущественно на западе и севере
Прогноз на каждый день
Понедельник, 28 апреля
- Центр: пасмурно, кратковременные дожди, температура до +13°C
- Запад: дожди, прохладно, около +11°C
- Восток: переменная облачность, сухо, до +17°C
- Юг: солнечно, +18°C
- Север: облачно, местами дождь, +12°C
Совет дня: захватите зонт и утеплённую одежду — день прохладный.
Вторник, 29 апреля
- Центр: без существенных осадков, +14°C
- Запад: облачно, временами осадки, +12°C
- Восток: солнечно, до +18°C
- Юг: стабильно тёплая погода, +19°C
- Север: облачно с прояснениями, +13°C
Рекомендация: утро и вечер прохладные, не забудьте куртку.
Среда, 30 апреля
- Центр: солнечно, без дождей, температура до +16°C
- Запад: прояснения, но возможен кратковременный дождь, +14°C
- Восток: ясно, до +19°C
- Юг: тепло, около +20°C
- Север: переменная облачность, до +15°C
Совет: отличный день для прогулок и активного отдыха на улице.
Четверг, 1 мая
- Центр: солнечно, до +18°C
- Запад: без осадков, но прохладнее — около +15°C
- Восток: стабильно тепло, +20°C
- Юг: до +22°C, солнечно
- Север: ясно, температура до +16°C
Рекомендация: прекрасный день для отдыха на природе и начала майских праздников.
Пятница, 2 мая
- Центр: тепло, переменная облачность, +19°C
- Запад: кратковременные осадки в горах, в остальном ясно, +17°C
- Восток: солнечно, до +21°C
- Юг: жара до +23°C, лёгкий ветер
- Север: без существенных осадков, +17°C
Совет дня: не забывайте про защиту от солнца — УФ-индекс высокий.
Суббота, 3 мая
- Центр: ясно, до +20°C
- Запад: переменная облачность, прохладнее — около +16°C
- Восток: до +22°C, без осадков
- Юг: +23°C, комфортно и сухо
- Север: без существенных осадков, до +18°C
Рекомендация: идеальный день для загородных поездок и дачных работ.
Воскресенье, 4 мая
- Центр: солнечно и тепло, до +21°C
- Запад: возможны лёгкие дожди во второй половине дня, +17°C
- Восток: ясно, до +22°C
- Юг: жарко, до +24°C
- Север: облачно с прояснениями, +19°C
Совет дня: планируйте выезды в первую половину дня — вечером в западных районах возможны осадки.
Особенности погоды по регионам
Центр Украины
Постепенное потепление без значительных осадков. Умеренный ветер и комфортная температура к выходным.
Запад Украины
Чередование дождливых и сухих дней. В горах возможен мокрый снег в начале недели и дожди в выходные.
Восток Украины
Стабильное тепло, минимальные осадки, солнечная погода в течение всей недели.
Юг Украины
Самая комфортная неделя: много солнца, высокая температура, сухо. Идеальные условия для отдыха на природе.
Север Украины
Переменная облачность, в начале недели прохладно и влажно, затем постепенное потепление.
Как погода скажется на здоровье
Изменения климата на неделе могут повлиять на:
- общее самочувствие,
- перепады настроения,
- давление у метеозависимых людей.
Рекомендуется:
- пить больше жидкости,
- избегать перегрева на солнце,
- утепляться в холодные утренние часы.
Практические советы на неделю
Чтобы провести неделю с комфортом:
- в начале недели — берите зонт и тёплую одежду,
- к выходным — защищайте кожу и глаза от солнца,
- садоводам — начать активные работы после 1 мая,
- автомобилистам — проверять состояние шин и стеклоочистителей из-за возможных дождей на западе.
Неделя с 28 апреля по 4 мая 2025 года в Украине будет постепенно переходить от прохладной весны к настоящему теплу. Погода порадует жителей южных и восточных регионов, а в центре и на западе потребует чуть большей готовности к кратковременным осадкам. С правильным подходом и подготовкой неделя обещает быть активной и позитивной для всех украинцев.
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