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Сбой ChatGPT 10 июня 2025: сервис не работает, ошибки генерации ответов. OpenAI устраняет проблему. Актуальные данные и причины.
Сбой ChatGPT 10 июня 2025: сервис не работает, ошибки генерации ответов. OpenAI устраняет проблему. Актуальные данные и причины.
Общество
Время чтения 1 мин.

Сбой в ChatGPT 10 июня 2025: что происходит с чат-ботом

10 июня 2025 года пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Проблемы начались около 10:00 утра и продолжаются уже несколько часов. Об этом сообщает DNEWS.

По данным Downdetector, зафиксировано более 1000 жалоб за короткий промежуток времени. 90% из них связаны именно с функционированием чата — ошибками при генерации ответов, задержками и полной недоступностью сервиса.

Компания OpenAI на своей странице статуса подтвердила неполадки в работе ChatGPT, API и Sora:

«Мы наблюдаем повышенное количество ошибок и задержки в работе сервисов. Команда уже занимается решением проблемы».

На момент публикации расследование длится более двух часов. Уровень доступности ChatGPT упал до 99,48%, что указывает на серьезность сбоя.

Точные сроки восстановления пока не названы. OpenAI рекомендует пользователям следить за официальными обновлениями.

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