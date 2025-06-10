10 июня 2025 года пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Проблемы начались около 10:00 утра и продолжаются уже несколько часов. Об этом сообщает DNEWS.

По данным Downdetector, зафиксировано более 1000 жалоб за короткий промежуток времени. 90% из них связаны именно с функционированием чата — ошибками при генерации ответов, задержками и полной недоступностью сервиса.

Компания OpenAI на своей странице статуса подтвердила неполадки в работе ChatGPT, API и Sora:

«Мы наблюдаем повышенное количество ошибок и задержки в работе сервисов. Команда уже занимается решением проблемы».

На момент публикации расследование длится более двух часов. Уровень доступности ChatGPT упал до 99,48%, что указывает на серьезность сбоя.

Точные сроки восстановления пока не названы. OpenAI рекомендует пользователям следить за официальными обновлениями.

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