Сборная Украины: тактика, вызвавшая вопрос у болельщиков

Сборная Украины завершила выступление в текущем розыгрыше Лиги наций, уступив Бельгии в ответном матче плей-офф. Поединок прошел 23 марта на стадионе «Сегека-Арена» в Генке и завершился разгромным поражением украинцев со счетом 0:3. После победы в первой игре 3:1 команда Сергея Реброва обладала комфортным запасом, но не смогла удержать преимущество. По сумме двух матчей бельгийцы прошли дальше, а украинцы оказались в Лиге наций B.

Ключевой темой для обсуждения стала тактика, выбранная главным тренером сборной. Ребров решил сделать ставку на оборону, выставив на поле сразу пятерых защитников. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и экспертов. Известный футбольный аналитик Олег Федорчук отметил, что Украина в предыдущих встречах с Бельгией демонстрировала достаточно уверенную игру и не боялась атаковать. Поэтому вопрос, почему в ответном матче команда выбрала закрытую тактику, остался без четкого ответа.

Не меньшее удивление вызвало послематчевое заявление Реброва. Тренер отметил, что результат в Лиге наций не имел для команды большого значения. Такое объяснение выглядит нелогичным. Если турнир не был ключевым, зачем команда играла в защитный футбол, вместо того чтобы рискнуть и сыграть в атакующей манере? Болельщики ожидали агрессивной игры, которая уже стала привычной для команды, однако увидели неоправдавший себя консервативный подход.

Кроме тактических нюансов возникли вопросы и к физической готовности игроков. Иван Калюжный выглядел уставшим после предыдущего матча, что повлияло на его игру. Также не лучшим образом себя проявили Ярмолюк и Судаков, испытывавшие трудности с контролем мяча и быстротой принятия решений. Непонятным осталось и решение оставить Артема Довбика на скамейке запасных в первом тайме. Нападавший вышел на поле только после перерыва, когда ситуация уже была критической.

Это поражение стало важным сигналом для украинского футбола. Болельщики, ожидавшие от команды продолжения атакующего стиля, получили взамен прагматичный футбол, не давший результата. Изменит ли тренерский штаб подход в следующих матчах или это сознательный курс на более осторожную игру? Ответы на эти вопросы можно увидеть в следующих выступлениях сборной Украины.