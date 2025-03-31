«Сделаем Европу снова великой»: рынок переживает новый подъём

Европа демонстрирует новый экономический вектор, постепенно снижая зависимость от США. Инвесторы всё чаще обращают внимание на регион, который раньше обходили стороной, и это касается не только акций оборонных компаний.

Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Reuters.

Аналитики отмечают, что результаты масштабных инвестиций Германии в оборону и инфраструктуру не проявятся сразу, однако многие игроки рынка уже делают ставку на долгосрочные перспективы. По словам Марка Даудинга из BlueBay RBC, сделки под лозунгом MEGA — Make Europe Great Again — начинают вытеснять американскую модель MAGA.

Брюссель заявил о намерении мобилизовать до 800 миллиардов евро на перевооружение и государственные расходы, включая финансирование из бюджета Германии. Это поддерживает интерес к оборонному сектору, даже несмотря на рост котировок после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Оценочные коэффициенты превысили аналогичные в США и приблизились к показателям технологического сектора.

Акции производителя танков Rheinmetall на некоторое время стоили дороже Ferrari. Сейчас они торгуются с мультипликатором прибыли 44, что говорит о готовности инвесторов платить за участие в долгосрочном тренде. По прогнозу Citi, среднегодовой прирост прибыли оборонных компаний до 2028 года составит от 8% у BAE до 32% у Rheinmetall.

ЕС хочет сократить внешнюю зависимость в сфере обороны, но пока 78% закупок приходится на страны за пределами блока, и 63% — на США. При этом участники фондового ринку считают, что пополнение складов боеприпасов и модернизация пехотного снаряжения — приоритетные направления для капиталовложений.

Оператор спутниковой связи Eutelsat вырос в цене на 260% на фоне слухов о том, что он может заменить Starlink в обеспечении Украины интернетом. Эксперты подчёркивают, что оборона — это не только вооружение, но и логистика, связь, обработка данных, где поставщики играют критическую роль.

На рынке долговых бумаг ожидается усиление статуса евро как резервной валюты. Совместные облигации ЕС и немецкие бумаги с рейтингом AAA расширяют доступный пул надёжных активов. Германия может увеличить заимствования более чем на триллион евро, а Евросоюз планирует привлечь дополнительно до 150 миллиардов на нужды стран-членов. Эта сумма станет частью более масштабного пакета в 800 миллиардов евро, который частично ляжет на плечи национальных урядов.

Банковский сектор ЕС также оживляется: акции банков выросли на 26% с начала года, что стало лучшим кварталом с 2020 года. Согласно прогнозам, экономика Германии может прибавить 1,4% в 2026–2027 годах после затяжной стагнации. Фонды ожидают, что более крутая кривая доходности и ослабление регулирования будут способствовать росту кредитования.

В южной Европе — Испании и Италии — акции остаются недооценёнными по сравнению с Центральной Европой и меньше подвержены влиянию американских тарифов. Там доминируют банковские активы, которые выигрывают от роста ВВП и смягчения нормативного давления.

В зелёной энергетике зафиксирован устойчивый рост. Еврокомиссия представила план по ускорению выдачи разрешений на проекты ВИЭ, реформированию тарифной политики и увеличению господдержки. Доля солнечной энергетики в ЕС в 2024 году достигла 11%, обогнав уголь. Акции коммунальных компаний Iberdola, Endesa и Enel выросли на 7–16% с начала года.

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