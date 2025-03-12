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Общество
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Сенатор Линдси Грэм призвал РФ к 30-дневному перемирию: пригрозил жесткими санкциями

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что Россия согласится на предложенное «30-дневное перемирие». В противном случае, по его мнению, следует немедленно ввести против Москвы новые санкции.

Об этом написал Линдси Грэм в соцсети Х. Грэм отметил, что положительно воспринял новость о готовности Украины принять инициативу США по поводу 30-дневной паузы в боевых действиях.

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«Команде Трампа респект за это предложение. Теперь остается дождаться реакции России. Если она откажется — должны ввести санкции», — подчеркнул сенатор.

Он также подчеркнул, что будет добиваться принятия ограничений, предусмотренных Конгрессом США. Эти санкции не только ударят по российской экономике, но и коснутся тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители — нефть, газ и уран.

«Россия уже давно должна почувствовать сокрушительное экономическое давление из-за своего жестокого вторжения в Украину», — резюмировал Линдси Грэм.

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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