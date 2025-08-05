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Сергей Притула стал отцом в четвертый раз, несмотря на трагический день в Киеве. История о рождении сына и борьбе за будущее Украины.
Сергей Притула стал отцом в четвертый раз, несмотря на трагический день в Киеве. История о рождении сына и борьбе за будущее Украины.
Общество
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Сергей Притула стал отцом в четвертый раз

Сергей Притула, известный волонтер, общественный деятель и основатель Благотворительного фонда, вновь стал отцом. Это уже четвертое его отцовство. Об этом сообщает DNEWS.

Об этом Притула поделился в своих социальных сетях. С супругой Екатериной Сопельник у них родился сын, которого они назвали Марком. Сергей отметил, что малыш появился на свет в день траура, который был объявлен в Киеве 1 августа после трагической атаки России, унесшей жизни 31 человека, в том числе пятерых детей.

Фото: Сергей Притула/Telegram

«Этот момент, когда ты не можешь по-настоящему насладиться радостью от рождения ребенка, потому что сердце разрывается от боли утраты. Нет чужих детей в такой боли. Это наши дети, наши слезы, наша общая боль. Но, несмотря на всё, появление Марка — это наш ответ врагам. Мы были, мы есть, и мы будем. Мы будем рождаться, несмотря на их желание уничтожить нас. Мы будем петь колыбельные под звуки сирен и, с Божьей помощью, воспитаем сильнейшее поколение украинцев, закаленное и стойкое», — написал Сергей Притула.

Фото: Сергей Притула/Telegram

Он также поблагодарил свою жену за осуществление мечты родить сына, добавив шутку о «восстановлении баланса» в семье.

Притула обратился к своему новорожденному сыну с теплыми словами: «Счастливой судьбы, Марко! Как бы ни было трудно, ты родился в лучшей стране на свете. Расти достойным сыном Украины!»

Это уже третий ребенок Притулы в браке с Екатериной Сопельник. У пары также есть две дочери: Соломия (2017 года рождения) и Стефания (2021 года рождения). Кроме того, у Сергея есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрейчук, родившийся в 2008 году.

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Фото: Сергей Притула/Facebook

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