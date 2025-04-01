«Шахеды» впервые с прошлого года не атаковали Украину

В ночь на 1 апреля Россия впервые с прошлого года сделала паузу в атаках беспилотниками типа «Шахед» по территории Украины. Это стало небольшой передышкой в серии постоянных атак. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и Воздушные силы.

Согласно информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и Воздушных сил Украины, в ночь на 1 апреля беспилотники «Шахед» не были зафиксированы. Коваленко отметил: «Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит.»

Последний раз российские силы использовали дроны «Шахед» утром 31 марта, когда в 04:34 было зафиксировано движение вражеских беспилотников. В дальнейшем украинская ПВО сбила 57 из 131 российский дронов.

Атаки дронами стали обычным явлением с осени 2022 года, и за последнее время Россия начала использовать тактику точечных ударов по украинским городам. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, измененная тактика направлена на перегрузку украинской ПВО, поскольку за последние дни фиксировались рекорды по количеству дронов, запускаемых каждую ночь — более 100 единиц.

Ранее, 14 марта, Россия снизила темп атак, отправив только 27 дронов «Шахед» и беспилотников-имитаторов.

Предыдущая пауза в атаках произошла в ночь на 10 декабря 2024 года, когда причиной была плохая погода, включая густой туман, который сильно влияет на дальность и точность полетов дронов. Также 14 октября была зафиксирована пауза, которую связывают с успешным ударом ВСУ по складу с дронами в Ейске.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Россия значительно увеличила производство дронов, что позволяет запускать до 200 беспилотных аппаратов за один раз.

Ранее мы писали, что оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог, власти уточнили последствия удара.

