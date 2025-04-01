Вторник, 1 апреля, 2025
9.8 C
Киев
type here...
Россия приостановила атаки дронами
Россия приостановила атаки дронами "Шахед" на Украину, что стало первой паузой с 2022 года. В ночь на 1 апреля беспилотники не были зафиксированы.
Общество
Время чтения 1 мин.

«Шахеды» впервые с прошлого года не атаковали Украину

В ночь на 1 апреля Россия впервые с прошлого года сделала паузу в атаках беспилотниками типа «Шахед» по территории Украины. Это стало небольшой передышкой в серии постоянных атак. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и Воздушные силы.

Согласно информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и Воздушных сил Украины, в ночь на 1 апреля беспилотники «Шахед» не были зафиксированы. Коваленко отметил: «Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит.»

Последний раз российские силы использовали дроны «Шахед» утром 31 марта, когда в 04:34 было зафиксировано движение вражеских беспилотников. В дальнейшем украинская ПВО сбила 57 из 131 российский дронов.

Атаки дронами стали обычным явлением с осени 2022 года, и за последнее время Россия начала использовать тактику точечных ударов по украинским городам. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, измененная тактика направлена на перегрузку украинской ПВО, поскольку за последние дни фиксировались рекорды по количеству дронов, запускаемых каждую ночь — более 100 единиц.

Ранее, 14 марта, Россия снизила темп атак, отправив только 27 дронов «Шахед» и беспилотников-имитаторов.

Предыдущая пауза в атаках произошла в ночь на 10 декабря 2024 года, когда причиной была плохая погода, включая густой туман, который сильно влияет на дальность и точность полетов дронов. Также 14 октября была зафиксирована пауза, которую связывают с успешным ударом ВСУ по складу с дронами в Ейске.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Россия значительно увеличила производство дронов, что позволяет запускать до 200 беспилотных аппаратов за один раз.

Ранее мы писали, что оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог, власти уточнили последствия удара.

Горячее за неделю

Экономика

Когда давление растет: как не потерять себя и эффективно действовать

0
Каждому лидеру знакомо чувство, когда все зависит от него,...
Общество

Какой курс валют сегодня 1 апреля 2025 в обменниках Украины

0
Какой курс валют в обменниках Украины на 1 апреля 2025 года? Узнайте актуальный курс доллара и евро в обменниках и банках Украины.
Экономика

Новая эра энергетики: батарея, не требующая подзарядки

0
Ученые создали батарею, не требующую подзарядки благодаря использованию радиокарбона,...
Общество

Украину ожидает температурный шок: синоптики предупреждают о резкой смене погоды в начале апреля

0
В начале весны в Украине установилась тёплая погода. Однако...
Культура

Джордж Клуни заявил, что больше не будет играть в романтических фильмах

0
Джордж Клуни официально заявил, что завершает свою карьеру...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кого сегодня поздравлять с Днём Ангела?
Следующая статья
Какой курс валют сегодня 1 апреля 2025 в обменниках Украины

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Местами дождь: погода в Украине на 28 марта

0
Завтра, 28 марта, в Украине ожидается преимущественно комфортная температура...

Как «Динамо» упустило шанс подписать будущую звезду украинского футбола

0
В августе прошлого года футбольное сообщество едва не стало...

Победительницу «Холостяка-13» Инну Белень неожиданно позвали замуж

0
Прошло всего два месяца после разрыва с Александром...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.